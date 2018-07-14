НТВ: искусство раздражать

Традиционно время подводить итоги наступает в предфинальной фазе или в самом финале проекта. В случае с НТВ с «Итогов» всё начиналось. В январе 1992, в первый год существования новой России, освободившейся от бремени союзных республик, ровно в 22.00, на первой кнопке выходила программа «Итоги», которую вёл тогда ещё 35-летний журналист Евгений Киселёв.

Политическая ситуация в стране была весьма непростой. Советский народ начинал отходить от падения железного занавеса, потихоньку осознавать масштабы произошедших преобразований, заходить в магазины, словно в комнату ужасов, падая в обмороки от цен, за которыми не могла угнаться Леди Гиперинфляция.

В воздухе начинало попахивать импичментом. Глава российского государства то и дело комментировал происходящее, уже тогда представая перед населением в «уставшем» виде. От смены Горьачёва на Ельцина выиграла лишь одна часть населения, которая в те дни воодушевлённо приватизировала всё, что видела. Поговорить было о чём.

Заказных «хохлов для битья» приглашать в те годы на телевидение было не комильфо. Времена и повестка были совершенно другими. Гостями передачи становились сам Борис Ельцин (дважды), Билл Клинтон, бывшая и действующий на тот момент премьер-министры Великобритании Маргарет Тетчер и Тони Блэр, престарелый Ричард Никсон, израильские лидеры. Да мало ли интересных людей тогда можно было увидеть в эфире?

Но канал, на котором выходила программа, всё больше «топил» за действующего главу российского государства, что значительно сужало в эфире возможности для манёвра. Кроме того, последовали громкие отставки на ТВ. Покинул свой пост легендарный медиаменеджер, председатель телерадиокомпании «Останкино» Егор Яковлев, вслед за ним простились с его первым замом Игорем Малашенко.

Над «Итогами» сгущались тучи. Ванговали, что следующими «тв-отставниками» будут работавшие над программой Евгений Киселёв и Олег Добродеев, нынешний гендиректор ВГТРК. Формальный повод был. В период рыночной экономики финансироваться должна была даже гласность. А в передачу, где поднимались порой запредельно острые темы с попыткой их объективного (насколько это возможно в тех предлагаемых обстоятельствах) и непредвзятого анализа, вливания требовались немалые.

Незадолго до «сокращения штатов» Евгений Киселёв предпринял отчаянную попытку связаться с владельцем знаменитой в те годы газеты «Сегодня» и создателем АО «Группа Мост». Звали этого человека Владимир Гусинский. Его пресс-секретарь Сергей Зверев помог устроить им встречу. Выслушав молодого журналиста 40-летний предприниматель задумчиво произнёс:

— А зачем вам ограничиваться одной только программой? Не хотите создать независимую телевизионную компанию?

В первый летний месяц 1993 года появилось Товарищество с ограниченной ответственностью «Итоги». А 14 июля 1993 появилось ТОО «Телекомпания НТВ». Лишь 1/5 акций вновь образованной компании принадлежала «Итоговцам». Остальные 80% были распределены между «Мостбанком», а также банками «Столичный» и «Национальный кредит», вскоре покинувшими состав акционеров.

Первым генеральным директором стал человек, в общем-то, и придумавший название НТВ – Игорь Малашенко.

Как трактовать это название? Даже сегодня многие путаются в догадках. «Независимое телевидение»? Но ведь это смешно. Средства массовой информации не могут быть независимыми по умолчанию, ведь за ними всегда стоит кто-то, кто заказывает музыку и не может находиться в «зоне обстрела». «Негосударственное», «Нейтральное», «Наше»?

Откроем секрет: НТВ не расшифровываемая аббревиатура. Буква «Н» в ней не обозначает ровным счётом ничего. Может, поэтому сегодня не так обидно? Ключевыми лицами НТВ стали Малашенко, Добродеев и, конечно, Киселёв.

Была собрана уникальная команда журналистов – Татьяна Миткова и Михаил Осокин, совсем ещё молодой Эрнест Мацкявичус, Владимир Кара-Мурза, Александр Хабаров. Даже «вечный раздражитель спортивной блогосферы» Василий Уткин среди них тоже был.

Были и уже состоявшиеся корифеи, были и совсем новые, свежие лица. Были те, кто, как Николай Николаев, добывал суперэксклюзив. Те, кто хотел работать на проекте, на канале, аналогов ни до, ни после в нашей стране не имевшего.

Брали не только журналистов. Брали молодых, энергичных, готовых к работе в так называемой «оперативной журналистике», в жанре «расследования», ещё достаточно чужому для только-только формировавшегося пост-советского, размеренно-безучастного ТВ. У Павла Лобкова, ныне работающего на телеканале «Дождь», и Николая Николаева, прорвавшегося на интервью к смертнику Андрею Чикатило, вовсе не было журфака за плечами. Первый – ботаник. Второй окончил институт управления. Равноудалённые, по сути, от журналистики персоны!

Своих частот у едва появившегося телеканала пока не было, но на помощь пришёл Анатолий Собчак, любезно предоставивший эфирное время на питерском «Пятом». Именно здесь в 1993 году вышли те программы, которые сегодня по праву входят в золотой фонд отечественного телевидения — это «Намедни» Леонида Парфёнова (уникальная летопись эпохи), «боевой листок печальной реальности» начала 90-х — программа «Сегодня», претерпевшая с той поры немало изменений, как и весь канал. Ну и, конечно, «Итоги» - куда без них?

Новости – наша профессия!

Этому слогану осенью стукнет 25 лет. За четверть века он стал одним из ярких брендов отечественной журналистики. В начале зимы 1993 по личному приказу Бориса Ельцина НТВ были выделены «экспериментальные» частоты на четвёртом канале с 18.00 до 2 часа ночи.

Власть, отслеживавшая симпатии аудитории достаточно чутко, решила сделать ход конём. Киселёву неожиданно предложили возглавить «Останкино». Он отказался: «Не хочу быть администратором». Понимал? Ну, ещё бы. Ведь было ясно: «Прикармливают». Но что это по сравнению с приглашением Малашенко на пост главы Администрации Президента, которое последует в преддверии выборов 1996 года, когда стремительно теряющей власти была нужна хоть чья-то поддержка.

Итак, четвёртая кнопка. Частными телекомпании были чисто развлекательные ТВ-6 и 2х2. Но общественно-политический? Несмотря на то, что Советский Союз приказал долго жить 2 года назад, об этом речи не шло. И НТВ приходилось делить четвёртую кнопку с другими, оставаясь гостями на ней.

Год 1994-й подарил стране незабываемое удовольствие. Помимо «Сегодня», «Итогов» и «Намедни» стала выходить передача «Куклы», ставшая для телеаудитории настоящей отдушиной.

Мы, простые люди, вдруг поняли, что власть – это нанятая администрация, которую не просто можно, а нужно трогать руками, чтобы жизнь не казалась мёдом. Потому что если не делать этого или наоборот (сочинять ей хвалебные оды) с достаточной степенью регулярности, можно свернуть назад, в сталинские времена, когда волна народного обожания явит миру нового тирана.

«Куклы», затрагивавшие острейшие темы политики в сатирическом ключе, по сути, являлись франшизой аналогичной французской программы «Guignols de l’info». И даже первых кукол для передачи сделал легендарный француз-кукольник Ален Дюверн, создатель «парижских политических марионеток». Подхватил инициативу нанятый продюсером Василием Григорьевым художник Андрей Дроздов.

Сценарии писал Виктор Шендерович, которого создателям программы порекомендовал незабвенный Григорий Горин (сценарист, сатирик, драматург, которому даже в советские времена сквозь призму актуализированых произведений удавалось поднимать остросоциальные, понятные зрителю темы в «Том самом Мюнхгаузене» и, конечно, в «Убить дракона»).

Российские политики относились к существованию своих кукольных аналогов с пониманием. А Виктор Черномырдин даже «повидался» со своим кукольным аналогом, когда пришло время.

Кто только не работал над передачей. Приложил руку к озвучиванию персонажей даже актёр Сергей Безруков, озвучивавший кукол с 1995 по 1999 год.

А ещё на НТВ в ту эпоху, когда видеомагнитофон был не у каждого, а про интернет ещё никто не знал толком, показывали крутые голливудские картины, западные сериалы и даже эротические фильмы.

Окно в мир — да и только!

Началась война...

...И НТВ начало раздражать многих, в том числе, и власть, которая с удивлением наблюдала за тем, как корреспонденты канала делают интервью не только на стороне «федералов», но и на стороне чеченских боевиков. Однажды интервью телекомпании прямо на месте боевых действий дал Шамиль Басаев. И произошло это как раз после того, как ФСБ бодро отрапортовало о позорном бегстве полевого командира за границу.

«Информационная поддержка террористам!» - неслось из зала заседаний Госдумы. И, действительно, в симпатиях к боевикам команду НТВ упрекнуть было можно. «Федералы» выглядели этакими мракобесами. Боевики же — маленьким, но гордым народом-сопротивленцем.

Дружба с властью

«Вся четвёртая кнопка взамен на поддержку на выборах!». Так или иначе было сформулировано предложение, но в 1996 году НТВ-шники усердно «топили» за Бориса Николаевича.

Он отблагодарил их, отдав лишь в ноябре 1996 года, когда второй срок был обеспечен, четвёртую кнопку полностью в распоряжение НТВ «с сохранением ранее транслировавшихся на частотах образовательных программ». Рейтинг этих программ колебался в эшелоне 0,4-0,6%, а НТВ смотрели все. Стоит ли удивляться, что «Российские университеты» вскоре тихо исчезли?

Всемирная сеть

Вещание НТВ, начиная с января 1997 года, стремительно распространялось по всему миру. Были охвачены и Ближний Восток, и Западная Европа, и даже Северная Африка. В декабре этого же года был создан НТВ-холдинг, возглавленный, разумеется, Игорем Малашенко. А Олег Добродеев стал гендиректором НТВ. В роли скромного главреда службы информации посиживал будущий гендир Владимир Кулистиков. Он же вёл ещё одну интереснейшую передачу «Герой дня».

В январе 1998 года Борис Ельцин подписал исторический указ. С этого момента позволявший себе всё что угодно канал был возведён в ранг общероссийского. Так была «доукомплектована» «большая телетройка» – ОРТ, РТР, НТВ.

Программы канала выходили на поясном (автоматизированном) вещании, что позволяло жителям любого уголка России смотреть их в удобное время. Уже в 1999 году аудитория НТВ состоавила102 млн человек.

В миллениум канал могли смотреть жители 70% территории РФ, а также те, кто жил в республиках бывшего СССР… Таким был закат. Только ли Ельцинской эпохи? Увы. Эпохи телевидения как такового. Подкрадывалась Эра Интернета, в которой «хайпа» на страничке у нынешней спутницы Игоря Малашенко будет едва ли не больше, чем у нынешних передач «четвёртой кнопки» и к сериалам – никогда не кончающимся «Ментам» и другому кинокорму, «созерцая» который можно не только уснуть, но и нечаянно умереть во сне, понимая, что всё интересное уже было когда-то. Например, в 90-е.

Впереди была смена собственника канала, редакционной политики, масса преобразований, в результате которых мы сегодня имеем уже совсем другое НТВ с новостями, которые не перестали и не перестанут быть профессией, но стали тоскливо предсказуемыми, как и всё, что сегодня происходит на ТВ-экране.

С юбилеем, коллеги…

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