В Новый год – с новыми законами
В Новый год – с новыми законами

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

С 1 января, по старой традиции, в России вступают в действие самые разные законы и поправки. Сказывается это на жизни россиян, как правило, не лучшим образом: немалая часть изменений в законодательстве приводит к росту цен на те или иные услуги. Но есть и приятные изменения. Чего ожидать от нового года – расскажет «Русская Планета».

Налоги, акцизы и пошлины

В Новом году, как и ожидалось, подорожают алкоголь и табак. Государство повысило акцизы на крепкий алкоголь, вина, пиво, шампанское, а также на сидр и медовуху. Табачные изделия также подорожают, и не только они: заодно электронные сигареты, трубочный и жевательный табак, а также любые жидкости с никотином, так что модное нынче увлечение вейпингом будет обходиться дороже.

Подорожает цифровой контент: аудиозаписи, компьютерные игры и программы, электронные книги, изображения – из-за введенного налога на добавочную стоимость с продаж мультимедийного контента для иностранных компаний. Налог уже успели окрестить «налогом на Google»: компания уже увеличивает стоимость всех платных услуг для своих сервисов, например, «Google диск».

Из приятных нововведений – «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Те, кто зарабатывают на жизнь фрилансом либо частным наймом – няней, репетитором, водителем – могут не платить налоги целый год.

Транспорт

Немало изменений наступит в транспортной сфере – нововведения затронут и тех, кто пользуется общественным транспортом, и тем, у кого есть личный автомобиль. С общественным все понятно: тарифы ожидаемо выросли. Например, в Москве разовая поездка на метро стоит 55 рублей вместо 50, а билет на 60 поездок – 1700 вместо 1570. Подорожают также плацкартные места в поездах дальнего следования – примерно на 3-4%.

Автовладельцев ждет сразу несколько изменений. Теперь все ввозимые в страну иномарки должны быть оборудованы системой вызова экстренных служб ГЛОНАСС, о чем должна быть сделана соответствующая отметка в паспорте. Несколько смягчены нормы перевозки детей в автокресле. Дети от 7 до 12 лет могут находиться в машине без данного устройства, но с единственным условием: исключительно на заднем сиденье и пристегнутые. А для детей младше 7 лет автокресла по-прежнему обязательны. Если вы оставите ребенка одного в салоне, вам будет грозить штраф в 500 рублей.

Недвижимость

Для того, чтобы защитить покупателей жилья от недобросовестных застройщиков: он теперь обязан публиковать на своем сайте полную документацию об объекте. Для этих же целей в России вводится единый реестр недвижимости: раньше постановка объекта на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость были разными процедурами.

Данные об объекте станут более доступны, что позволит покупателям увидеть реальный статус объекта недвижимости и выявить возможные сомнительные сделки. Права на объект теперь удостоверяет не свидетельство о собственности (которое, к слову перестали выдавать еще полгода назад), а данные, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости.

Туризм

Схожие нововведения затронут туристическую отрасль. Для повышения безопасности обслуживания граждан вводится единый реестр турагенств: это позволит отсеять неблагонадежных операторов, а также откровенных мошенников. Особым образом станут контролировать и детский отдых – чтобы избежать трагедий, подобных той, которая случилась в Карелии на Сямозере. Еще одно нововведение для путешествующих – электронная путевка.

Коллекторы

Еще одна трагедия легла в основу «закона о коллекторах»: в Ульяновске коллектор бросил должнику в окно бутыль с коктейлем Молотова и попал прямо в кроватку двухлетнего ребенка. Государство отныне запрещает выбивать деньги из граждан путем угроз, шантажа, применения физической силы, применяя психическое давление, с использованием грубых фраз либо просто унижая человеческое достоинство. Также коллекторы больше не могут терроризировать должников звонками чаще, чем два раза в неделю.

Чтобы навести порядок в этой сфере, создан единый государственный реестр организаций, уполномоченных заниматься взысканием денежных средств с граждан. Продавать данные должников иным конторам они не могут. За нарушение законов предусмотрены немаленькие штрафы, так что законодатели надеются, что проблем в этой сфере станет намного меньше.  

Из приятных выделим также смягчение ЕГЭ – из экзамена уберут тестовые задачи, а в дополнение к письменным заданиям добавят устные, чтобы оценить культуру речи и кругозор. Также государство решило простимулировать граждан активнее пользоваться электронными услугами и снизило госпошлину на некоторые из них. Например, оформить биометрический паспорт онлайн будет дешевле – 2850 рублей вместо 3500 при очной явке.

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