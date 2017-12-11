Новые возможности сахариметра

Российские ученые представили новую модификацию цифрового поляриметра-сахариметра
Новый прибор позволит исследовать вещества с оптической активностью и выйдет на рынок в 2018 году.
Первая партия новой модификации цифрового поляриметра-сахариметра АП-05М будет запущена в серийное производство на предприятии Холдинга – «Швабе – Технологическая лаборатория», одного из ведущих в стране разработчиков оптико-электронных приборов и комплексов.
Впервые инженеры-конструкторы предприятия представили преимущества модернизированного сахариметра в октябре этого года на 10-й Международной конференции молодых ученых и специалистов «Оптика-2017» в Санкт-Петербурге.
По словам специалистов, принцип работы данного прибора уникален и ранее не применялся. Инновационная новинка предоставит специалистам медучреждений, лабораторий НИИ, вузов и предприятий пищевой промышленности широкие возможности для исследований растворов, содержащих оптически активные вещества.
По словам генерального директора «Швабе – Технологическая лаборатория» Федора Броуна инвестиции в модернизацию изделия составили более 230 тыс. рублей.
«С появлением новых возможностей сахариметра АП-05М нашими специалистами создано программное обеспечение, позволяющее определять концентрацию оптически активных веществ в различных единицах измерений», - отметил он.
«Опытные образцы нового изделия будут выпущены в первом полугодии 2018 года. На начальном этапе планируется организация реализации продукции на внутреннем рынке с последующим выходом на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья»
Прибор позволяет измерять уровень глюкозы в урине человека и животных, исследовать лекарства и химические вещества, обладающие оптической активностью, определять сахаристость свеклы, долю сахарозы в сахаре, а также долю редуцирующих веществ в крахмальной патоке и другие показатели.
В России потенциальными пользователями АП-05М являются около 9 000 предприятий пищевой промышленности – это сахарная, молочная, плодовоовощная, винодельческая, пивоваренная, кондитерская отрасли.
Прибор ориентирован на НИИ, вузы и сферу сельского хозяйства, которую составляют около 5 000 предприятий, а также свыше 8 000 организаций и учреждений в области медицины и фармацевтики – лаборатории больниц, контролирующих органов и фармацевтических предприятий, станции скорой медицинской помощи, дома престарелых и реабилитационные центры.Далее в рубрике Новороссия победила в «Октябре»В Москве сорвали показ нашумевшего фильма о «героях» АТО Читайте в рубрике «Инновации» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию
Комментарии