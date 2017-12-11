Новые возможности сахариметра

Новый прибор позволит исследовать вещества с оптической активностью и выйдет на рынок в 2018 году.

Первая партия новой модификации цифрового поляриметра-сахариметра АП-05М будет запущена в серийное производство на предприятии Холдинга – «Швабе – Технологическая лаборатория», одного из ведущих в стране разработчиков оптико-электронных приборов и комплексов.

Впервые инженеры-конструкторы предприятия представили преимущества модернизированного сахариметра в октябре этого года на 10-й Международной конференции молодых ученых и специалистов «Оптика-2017» в Санкт-Петербурге.

По словам специалистов, принцип работы данного прибора уникален и ранее не применялся. Инновационная новинка предоставит специалистам медучреждений, лабораторий НИИ, вузов и предприятий пищевой промышленности широкие возможности для исследований растворов, содержащих оптически активные вещества.

По словам генерального директора «Швабе – Технологическая лаборатория» Федора Броуна инвестиции в модернизацию изделия составили более 230 тыс. рублей.

«С появлением новых возможностей сахариметра АП-05М нашими специалистами создано программное обеспечение, позволяющее определять концентрацию оптически активных веществ в различных единицах измерений», - отметил он.

«Опытные образцы нового изделия будут выпущены в первом полугодии 2018 года. На начальном этапе планируется организация реализации продукции на внутреннем рынке с последующим выходом на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья»

Прибор позволяет измерять уровень глюкозы в урине человека и животных, исследовать лекарства и химические вещества, обладающие оптической активностью, определять сахаристость свеклы, долю сахарозы в сахаре, а также долю редуцирующих веществ в крахмальной патоке и другие показатели.

В России потенциальными пользователями АП-05М являются около 9 000 предприятий пищевой промышленности – это сахарная, молочная, плодовоовощная, винодельческая, пивоваренная, кондитерская отрасли.

Прибор ориентирован на НИИ, вузы и сферу сельского хозяйства, которую составляют около 5 000 предприятий, а также свыше 8 000 организаций и учреждений в области медицины и фармацевтики – лаборатории больниц, контролирующих органов и фармацевтических предприятий, станции скорой медицинской помощи, дома престарелых и реабилитационные центры.

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