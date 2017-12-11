Новороссия победила в «Октябре»

На фестивале «Артдокфест», который проходит в эти дни в Москве, должен был состояться показ фильма «Полет пули», повествующий о войне в Донбассе глазами нацистов из батальона «Айдар». Но сеанс был сорван благодаря действиям бывших ополченцев Донбасса, неравнодушных граждан, а также активистов группы SERB. Пока активисты томились в кутузке за срыв «культурного мероприятия», организаторы фестиваля собирали показания свидетелей, чтобы поквитаться с ними в суде.

«10 декабря в 6-ой зал киноцентра «Октябрь» на показ фильма «Полет пули» ворвалась группа лиц, с требованием прекратить сеанс. В зале они распылили какой-то токсичный газ, и зрителей пришлось уводить. Вмешательство сотрудников МВД не остановило начавшуюся потасовку. В настоящее время в зале невозможно проводить показы из-за едкого запаха», - гласит заявление на сайте фестиваля. Судьба последующих сеансов, как сообщили организаторы – под вопросом.

«Ну, что, боремся в центре Москвы за Новороссию. Нас повязали за срыв бандеровского фильма в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате. Сидим в воронке. Была драка. Полиция в средствах укрощения не стеснялась, бандеровцы в зале аплодировали, когда нас крутили. Вам привет от меня, Тавра и Гоши Тарасевича (лидер группировки SERB – прим. РП). ПОКАЗ СОРВАН!!!» - написала в соцсетях участница группировки SERB Оксана Шкода. По ее словам, всех задержанных уже отпустили, но им предстоит явиться в суд.

Показания для обращения в полицию и дальнейших судебных разбирательств собирают устроители фестиваля. Впрочем, и без них нашлись охочие судиться фанаты Украины, возмущенные тем, что им не дали посмотреть фильм про «героев» АТО. Сторонники Новороссии, в свою очередь, в долгу не останутся: они готовят встречные иски о пропаганде фашизма в Москве. Сами участники сражения за Донбасс на полях «Октября» говорят, что ничего вонючего в зале не распыляли. «Если что и воняло там - так это от кинопродукта и от тех, кто пришёл смотреть это продукт. Думаю, испуг именно так и воняет», - написал в соцсетях член движения Игоря Стрелкова ополченец Михаил Полынков.

К акции сторонники Донбасса готовились заранее. К слову, к «Октябрю» не пришли ни официальные казачьи структуры, которые часто отмечаются на подобных мероприятиях, ни представители того же «Союза добровольцев Донбасса». Впрочем, для народного гнева те или иные структуры не нужны. Клич на сбор возле кинотеатра, чтобы помешать показу фильма, прославляющего «героев» АТО, был брошен в соцсетях, по традиции, на фейсбуке подобные посты быстро банили. В итоге к кинотеатру собралось достаточно людей, чтобы помешать показу, включая членов группы SERB. Перед началом сеанса известному бывшему ополченцу, поэту Юрию Юрченко удалось прорваться на сцену и сказать несколько слов, после чего его, немолодого мужчину, к тому же, раненого в ногу, скрутила полиция и вывела из зала по коридору из ОМОНа. Полицейских, к слову, было очень много. Только жаль, что они винтили не прославляющих нацизм, а тех, кто пытался этому помешать. Под бурные аплодисменты толпы известной политической ориентации, так и не дождавшейся фильма…

Как вообще возможно, чтобы в центре Москвы показывали фильм о бандеровцах? И как возможно, что у этого фильма нашлись зрители? Ничего удивительного в том, что ленту готовили к показу именно на «Артдокфест», нет. Среди партнеров фестиваля – известные либеральные оплоты «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», а в жюри фестиваля заседает поэтесса Вера Полозкова, пожелавшая смерти Захару Прилепину, когда тот отправился воевать в ДНР. Кстати, кроме «Полета пули» на фестивале заявлены еще две картины «с той» стороны: о бывшем главе запрещенного в РФ Меджлиса Мустафе Джемилеве, а также фильм «Война ради мира», показывающая правду от лица «героев» АТО и членов также запрещенного в России радикального украинского движения «Правый сектор».

Что касается автора фильма «Полет пули» - юного дарования под звучным именем Беата Бубенец – то в реальной жизни ее зовут Елена Степанова, родом из Якутска, выросла в Нижнем Новгороде. Работала, судя по информации из открытых источников, на Первом канале, а также на «Радио Свобода». О чем сам фильм? О том, как Беата тусуется с бойцами батальона «Айдар», снимает пытки пленных, а также соглашается с бойцами, что жители Донбасса – трусливые. Кстати, кадры, показанные в фильме, вызвали кучу вопросов у журналистов на предмет этики. Можно ли снимать людей без их желания? Или, когда боец батальона наводит на них оружие и заявляет, что это – оперативная съемка? Показывать в кадре паспорт пленного ополченца, который под пытками сдает расположение частей и блокпостов, а потом возвращается домой, в ЛНР?

Кто-то возразит – разве кадры со сценами пыток прославляют «героев» АТО? Может, Беата хотела просто показать другую часть окопов, без оценок и симпатий? Тогда мы просто оставим здесь это видео, чтобы не было сомнений. И не стоит думать, что среди зрителей были люди с нейтральной точкой зрения. Там был весь цвет нашей белоленточной интеллигенции, чье отношение к АТО прекрасно известно.

Это не только пощечина тем, кто воевал и погибал в Донбассе от рук украинских АТОшников. Это плевок в лицо всем россиянам, которые собирали средства для помощи добнасским беженцам, возили по прифронтовым поселкам тушенку и теплые одеяла, помогали вывозить детей… Это – вызов нынешней российской власти и издевка над ее невнятной национальной политикой в духе «наши уважаемые партнеры».

Это – демонстрация собственной силы: мы можем так делать, вести свою пропаганду прямо в столице вашей страны-агрессора, и нам ничего за это не будет. Кажется, гаранту стоило бы задать много серьезных вопросов Министерству культуры, под чьим началом подозрительно вольготно себя ощущают в Москве фестивали во славу неонацистов, скандальные эрофотовыставки эротизированных детей и сомнительные балетные постановки. А лучше – сразу прокуратуре и всем прочим соответствующим органам.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Донбасс»