Новое в деле Романовых

Комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили подлинность останков членов царской семьи, расстрелянных в 1918 году, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Проведённое исследование показало, что семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.

Экспертиза также показала, что император Александр III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибший человек, идентифицированный как император Николай II, являются отцом и сыном, сообщают «РИА Новости».l

Таким образом, результаты подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи.

«После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение», — сказала Светлана Петренко, отметив, что расследование дела об убийстве членов Российского императорского дома продолжается.

Следственный комитет завершит уголовное дело об убийстве царской семьи в Екатеринбурге после того, как получит данные последних четырёх экспертиз, в том числе исследования документов из зарубежных архивов, полученных 1,5 года назад.

Расследование убийства семьи Романовых было начато после обнаружения в 1993 году захоронения под Екатеринбургом. Эксперты предположили, что это останки Николая II, императрицы Александры Федоровны, их детей Ольги, Татьяны и Анастасии, а также их персонального медика Евгения Боткина, горничной Анны Демидовой, повара Ивана Харитонова и лакея Алексея Труппа. В 1998 году расследование было завершено, так как все лица, совершившие убийство, уже также были мертвы.

В 2007 году уголовное дело было открыто вновь после обнаружения останков, которые, по мнению специалистов, принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии. В 2015 году по предложению Русской православной церкви (РПЦ) были назначены дополнительные экспертизы для выяснения всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи с целью разрешения споров, возникших в связи с идентификацией их останков.

Российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году их останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Вместе с тем Русская Православная церковь подлинность царских останков пока по-прежнему не признаёт. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, отец Александр Волков, комментируя заявление Следственного комитета, заявил, что соответствующее решение будет принято лишь только после завершения всех необходимых экспертиз. Он также подчеркнул, что единственная цель, которую преследует Церковь в этом вопросе, — «максимальная истина».

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