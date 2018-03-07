Никто не хотел умирать

Как это случилось?

Было еще светло, когда в воскресенье, 4 марта, в Солсберри, Фрейа Черч закончила работу, возвращалась домой через парк и увидела весьма странную картину.

Пожилой человек и женщина сидели на лавке. Казалось, она спала, уткнувшись лицом в плечо, очевидно, близкого ей человека. Мужчина хаотично двигал руками... Со стороны могло показаться, что он пытается сдаться или позвать на помощь.

Фрейа посмотрела на часы. 16.00! Чересчур рано, чтобы так напиваться. Да еще вдвоем.

— Одеты они были прилично. — рассказывала девушка позже. — На бродяг совсем не похожи.

Фото: BBC

Случись это в Бирюлево или Теплом Стане, Скрипаль был бы мертв уже сейчас: желающих проверять, что произошло с этой странной парочкой, восседавшей на скамейке в более чем странной «конфигурации», не нашлось бы.

Но Солсберри… Маленький тихий городок в окрестностях Лондона с его внимательными и по-британски неспешными жителями. Фрейа решила подойти и предложить уже немолодому мужчине и его спутнице свою помощь.

Фото: BBC

— Сэр… как вы себя чувствуете? – приветливо улыбнулась, приблизившись, она. — У вас все хоро…

Договорить девушка не успела. Неестественный хрип, вырвавшийся из груди Скрипаля, его безумный донельзя взгляд, отпугнули ее, и молодая женщина поспешно отошла, подумав, что перед ней наркоманы.

— Так жаль, - сокрушалась она часом позже, когда место действия стало напоминать съемки фильма об эпидемиологической катастрофе. – Если бы я знала, что это не просто наркотики, что им реально плохо, обязательно бы попыталась что-то для них сделать! – словно оправдывалась на камеру симпатичная британка.

Примчалась местная служба спасения. Парамедики, оценив состояние пострадавших, вызвали «вертушку» — настолько все было жутко. Полиция, установив личность Скрипаля и узнав, что сэр «from Russia» вспомнила, как нехорошо получилось 11 лет назад с Литвиненко.

Скамейку, на которой сидели пострадавшие, хотели вначале убрать, во избежание отравлений тех, кто еще захочет на ней посидеть, но затем просто накрыли бело-желтым тентом.

Фото: BBC

На место происшествия рванули журналисты. Первыми подоспели папарацци из BBC, которые снимали на камеры полицейское оцепление парка, где полисмены, казалось, ждали, когда же ликвидируют еще пару-тройку российских перебежчиков. Корреспонденты, тем временем, приставали с расспросами к жителям Солсбери.

Ставшие вдруг словоохотливыми британцы выражали обеспокоенность за жизни своих семей и наперебой утверждали, что в этом тихом и уютном городке не было такого кошмара с момента его основания.

Спозаранку в понедельник на место инцидента прибыли люди из управления радиологической защиты МИ-6, которые приступили к обеззараживанию улиц города. Сутки напролет они возились в злополучном парке, а также по периметру госпиталя, в котором боролись и продолжают отчаянно бороться сейчас за жизни пострадавших медики.

Вряд ли таки меры предосторожности можно назвать чрезмерными либо излишними. Скончавшийся в 2006 году Александр Литвиненко, по заказу Березовского написавший книгу «ФСБ взрывает Россию», был отравлен изотопом полония, и судебно-медицинские эксперты, проводившие вскрытие и понимающие с чем им пришлось столкнуться, предпринимали беспрецедентные меры по защите.

Они работали в двухслойных спецкостюмах. На руках «трупорезов» были наглухо заклеенные перчатки по локоть, исключавшие малейшую возможность попадания на их тела альфа-частиц. На лицах — маски, через которых шла подача кислорода. Труп Литвиненко, начиненный «под завязку» полонием-210, доставили в двойном пакете.

«Самая опасная операция в истории британской аутопсии!» - закончив препарировать экс-подполковника ФСБ, посетовал Бенджамин Свифт, руководитель группы экспертов.

В Лондоне, где был отравлен перебежчик, синхронно обеззараживались 10 мест. Спецслужбы шуровали там, где Александр Вальтерович успел побывать после чашечки кофе, выпитой в компании с бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым.

Литвиненко мучился три недели. Березовского, пережившего его на 6 лет, пожалели – он умер сразу. Ликвидацию этих людей (а также бывшего полковника СВР Александра Потеева) отличает от эпизода со Скрипалем лишь одно. Их родные и близкие не пострадали.

У Скрипаля при весьма странных обстоятельствах в прошлом году ушел из жизни сын. Женщина, которая уткнулась ему лицом в плечо на скамейке, была его… родная дочь.

Кем был Скрипаль и за что он расплатился?

До того, как трудоустроиться в легендарный «Аквариум», он верой и правдой служил в десантных войсках. Предложение перейти в ГРУ поступает только один раз и далеко не каждому. Сергей Скрипаль воспринял его с гордостью. Это подтверждается его разговорами с друзьями и близкими.

Перебежчиков из КГБ/ФСБ, СВР – пруд пруди. А вот ГРУ в плеяде отечественных сверхсекретных структур неизменно держалось особняком. Предателей Главного разведывательного управления Минобороны можно пересчитать по пальцам. Приступим!

№ 1. Пеньковский. Его, судя по роману Виктора Суворова «Аквариум», сожгли в печи крематория, сняли процесс на камеру и показывали новобранцам-грушникам жуткое «хоум-видео» в качестве наглядного пособия о том, как опасно предавать родную страну.

№ 2. Суворов – он же Виктор Резун «соскочивший» на Запад через посольство Великобритании в Вене и тогда же, на излете 70-х приговоренный в СССР к высшей мере наказания. Приговор не отменен, но и не приведен в исполнение. Виктор Богданович живет на гонорары от своих бестселлеров в Лондоне и в прошлом году, не дуя в ус, благополучно разменял 8-й десяток лет.

№ 3. Сергей Скрипаль. В аппарате ГРУ он занимал высокую должность, связанную с подборов кадров для самой секретной в России организации.

Но то были едва ли не самые тяжелые времена — первая половина 90-х. На экране мелькала то очередная забастовка не получавших по полгода зарплат шахтеров, то лицо вечно «уставшего» президента, дирижировавшего в свободное от основной работы время оркестром в ФРГ.

В стране господствовал новый класс — бизнесмены и братки с признаками откровенной дебильности на лице. Пиетета к людям в погонах не было никакого (как, в общем-то, и к власти). До согревающей сердца патриотов Эры Путина было далеко. Ну, как тут не продать Родину?

И Сергей Скрипаль продал. Случилось это в 1995, когда он пошел на сотрудничество с британской разведкой. Долго уламывать его не пришлось. Никакого шантажа, никакого компромата не потребовалось. Скрипаль начал сотрудничать за деньги, получая гонорары на счет в одном из испанских банков.

Чем был ценен Скрипаль для британской спецслужбы?

Казалось бы, обычный кадровик, не хватавший звезд с неба. Не Пеньковский и даже не беглый гэбист Гордиевский. Но, имея доступ к кадровому реестру такой без преувеличения могущественной организации, как ГРУ, он мог раскрыть имена российских разведчиков, работавших по всему миру. Что, в общем-то, и было сделано.

Не прервалось конструктивное сотрудничество Сергея Викторовича с МИ-6 и в тот момент, когда он перестал восседать в отделе кадров «Аквариума», перейдя на работу в МИД. Случилось это в 1999 году.

ФСБ «накрыло» его только в 2004, когда крепкие молодые люди в штатском вдруг ни с того ни с сего среди бела дня начали крутить руки и сворачивать голову степенному с виду пенсионеру, вызывая шок окружающих.

— Вы меня переиграли, - усмехнувшись, прохрипел Сергей Скрипаль оперативникам.

Военный суд, на котором, словно в издевку, британский шпион появлялся неизменно в спортивном костюме в цветах российского флага, «впаял» бывшему «грушнику» 13 лет при максимальной планке в 20, которую предусмотрели разработчики УК РФ за измену Родине.

Фото: svoboda.org

В общем-то, «скромненько», если учесть, что по наводке Скрипаля были разоблачены или взяты на крючок более 100 агентов в разных уголках мира.

Но даже этот «символический» срок Скрипаль не досидел. Вместе с обвинявшимся в государственной измене Игорем Сутягиным, он был обменян в 2010-м на русских разведчиков, которые были задержаны на Западе по наводке впоследствии скончавшегося от острой сердечной недостаточности беглого полковника СВР Александра Потеева.

Фото: Федеральная служба маршалов США

Среди них была и рыжая «Мата Хари» Анна Чапман на недолгое время ставшая после возвращения на Родину звездой НТВ, и легендарный Михаил Васенков, работавший в странах Латинской Америки под псевдонимом Хуан Лазаро почти 40 лет.

Приехав в Британию, Сергей Викторович Скрипаль сложа руки не сидел, обеспечивая всесторонний консалтинг не только британской, но и другим западноевропейским спецслужбам.

Жизнь на Западе сладкой не оказалась. В 2012 умерла жена Сергея Скрипаля. В 2017, находясь на отдыхе… в России, скончался его сын.

Нет никаких сомнений в том, что спасти Скрипаля не удастся. Его агония, как и агония его дочери, будет чудовищной, что, безусловно, не может не придать ситуации драматизма, вне зависимости от того, кто это сделал. Отечественные спецслужбы либо их вечные соперники из Лэнгли, дня не проводящие, чтобы не помечтать о том, как повесить на коллег с Лубянки очередную гадость, облив их отборными помоями.

Вот вам – показное отравление 66-летнего предателя вместе с дочерью. Зашли перекусить в итальянский ресторанчик со смешным названием «Зиззи». Вышли, сели на лавочку и — на тебе! Передозировка сильнодействующим препаратом, по мощности превосходящим героин в 50 раз.

Профилактика предательства может быть как выдумкой Суворова, рассказывавшего, как ему при трудоустройстве в «Аквариум» крутили кино о прижизненной кремации Пеньковского, так и вполне реальной вещью. И если представить, что о ликвидации предателей России будут однажды снимать кино, то над сценой, где рядом с предателем на скамейке в парке умирает его ребенок, мы будем рыдать.

А потенциальные торгаши Родиной – бояться. Ведь рисковать собой ради денег готовы, в общем-то, многие. Но смогут ли те, кто захочет нанести ущерб интересам России, рисковать своими детьми? Большой вопрос.

И что они кладут в Англии в этот чертов кофе?

Лукавят те, кто говорит, дескать, смерть Скрипаля не нужна ни ФСБ, ни ГРУ. Хорохорится «коллега» умирающего на больничной койке Скрипаля Игорь Сутягин, дескать, какое отношение это имеет ко мне?

Прямое! Так ли уж важно, кто именно отравляет в лучший мир тех, кто предал Россию? Русские спецслужбы или те, кто хотел бы создать им репутацию беспощадного, всепроникающего и всех настигающего монстра, готового сурово карать за измену Родине?

Ведь итог один – смерть. Она настигла Литвиненко, Березовского, Потеева. Готовится «принять ислам» Сергей Скрипаль. Пожалели Суворова-Резуна, смягчили смертный приговор «за талант»? А знаем ли мы, как он живет? Быть может, ходит и оглядывается, ездит и притормаживает за каждым углом – ждет, не выскочит ли из-за поворота машина, в которой будут сидеть они.

Кто впереди? Кто следующий: Преобразившийся Родченков, который сделал свое дело и может «быть свободен»? Или кто-то другой?

Время покажет.

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