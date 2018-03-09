Неземной человек

Ушедшая навсегда советская эпоха оставила нам в наследство немало легенд, которые просуществуют еще не одно столетие. Самой яркой и, вне всяких сомнений, самой славной из них является первый в истории человечества летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Он появился на свет 9 марта 1934 года. Первые годы своей жизни Юра провел в деревне, где когда-то, в XVII столетии, случилась легендарная Клушинская битва: кровопролитной схватке сошлось тридцатитысячное войско Шуйского и полчища польских воинов под руководством гетмана Жолкевского. Двумя столетиями позже деревушку, которая изначально относилась к землям московским, а впоследствии была передана Смоленской губернии, дотла сожгли войска Наполеона…

На долю маленького Юры, родившегося в простой крестьянской семье третьим из четырех детей, выпало всего 7 мирных лет. Они были полны радости. Мать Анна Тимофеевна заботилась о своих детях, а отец Алексей Иванович, всеми уважаемый в деревне плотник, приобщал сына Юру к традиционным русским ремеслам.

Юра отправился в первый класс в 6 лет, но успел проучиться всего 1 год…

Грянула война, земли деревеньки Клушино в третий раз за ее историю были обильно политы кровью. Учеба сразу же прекратилась. Семья Гагарина лишилась крова над головой, а его старших брата и сестру — Валентина и Зою —угнали в Германию.

Клушино освободят лишь в апреле 1943 года. Работы у Алексея Ивановича окажется невпроворот (сожженная дотла Смоленщина будет отстраиваться практически с нуля), а Юра опять отправится в первый класс. В это время ему будет уже 9 лет.

Фото: Архив

Война закончится. Угнанные в Германию Валентин и Зоя вернутся домой, обзаведутся своими семьями, и Гагарины переедут в Гжатск – городок, в родильном доме которого появился на свет Юрий. Сегодня этот город называется Гагарин.

В те годы мальчика увлекали нехитрые забавы, которыми повально интересовались миллионы послевоенных мальчишек. Он был талантлив во всем понемножку – любил заниматься фотографией, не чурался спортивных игр, ему нравилась музыка. Юный Гагарин чувствовал, что маленького Гжатска, население которого и сегодня не пробило отметку в 30 тыс. человек, ему катастрофически не хватает для свершения тех мечтаний, которыми грезит любой мальчишка в 14-15 лет.

Несмотря на уговоры родителей, просьбы матери и даже легкое негодование отца, в 1949 Юрий срывается с насиженного места и один – в 15-летнем возрасте! – отправляется в Москву.

Здесь он живет у приютивших мальчишку родственников. Учится в ремесленном, сдает экзамены за «семилетку», играет в баскетбол и – прыгнув выше головы, не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле этого слова, даже возглавляет спортивную команду!

Вопреки расхожему мнению, первая встреча Гагарина с небом, произошла не в столице, а в городе Саратов, куда Юрий отправился в 17-летнем возрасте, махнув рукой на Москву и поступив в Саратовский индустриальный.

Взгляните. Простые, ничем не примечательные, в общем-то, ребята покуривают на фоне «альма-матер» - индустриального техникума. В центре 19-летний парень с, опять-таки, простым, но донельзя открытым лицом, папироской, зажатой между пальцами. Знает ли он, что ему предстоит снискать отнюдь не мировую, а вселенскую славу за отпущенный ему предательски короткий век? Навряд ли.

Фото: архив

Ведь даже в клубе авиалюбителей он окажется лишь в год своего двадцатилетия и, проникнувшись научными гипотезами Циолковского, навсегда заболеет идеей вырваться за пределы земной атмосферы.

Ни для матери, ни для отца, ни для братьев и сестры, читавших письма от Юры, в которых он описывал тренировочные полеты на маленьком учебном самолете, конечно же, не было очевидно, что пройдет всего 7 лет и фамилия Гагарин станет нарицательной. А попить чайку и сфотографироваться с молодым невысоким парнишкой, первым покорившим космос, будет почитать за честь — в нарушение всех норм и правил королевского этикета – даже Ее Величество Елизавета II.

Фото: Юрий Гагарин, ДОСААФ, 1954 год.

Едва окончив учебу в Саратове, Гагарин был призван в армию. Служба проходила в авиационном училище города Чкалова, где у Юрия бывали нешуточные конфликты с сокурсниками. Со всех сторон положительный 20-летний Юрий был назначен помощником комвзвода. Он бывал очень строг к своим сокурсникам, которые однажды поколотили его так, что следующие несколько недель жизни будущего космонавта прошли в госпитале.

«Соколом» или «гением полетов» курсанта Гагарина было назвать сложно. В какой-то момент он был на грани вылета! Правда, из училища. Нет-нет! Юрий превосходно и даже несколько отчаянно выполнял сверхсложные полетные задания, давая фору своим ровесникам. А вот на посадку заходил плоховато…

Наставники, прошедшие войну, никак не могли взять в толк, почему, собственно, при снижении самолет Юрия «клюет носом», словно готовится «вспахать» землю. А после смекнули: паренек плохо видит траекторию захода на посадку из-за невысокого роста. Как только ему стали подкладывать подушечку на сиденье, ситуация сразу же нормализовалась.

Год 1957. Окончив училище, Гагарин был распределен на службу в Мурманскую область. В это же время он встретил замечательную девушку, которая беззаветно любила его при жизни и осталась верна ему навсегда.

[Юрий Гагарин и Валентина Горячева] Фото: Юрий Гагарин и Валентина Горячева

Валя была выпускницей Оренбургского медучилища. Работала в Медицинском управлении ЦУП. Самая обыкновенная девушка на свете, способная, как оказалось, на необыкновенную любовь и преданность.

Она подарила Юрию Алексеевичу двух дочерей, одна из которых – Леночка – появилась на свет в 1959-м. А вторая… Галя… буквально за месяц до исторического полета отца в космос.

Фото: Юрий Гагарин с дочерьми

Год 1959 принес 25-летнему парню погоны старшего лейтенанта и статус летчика первого класса.

Фото: 24СМИ

Именно в этот момент случается главный поворот в судьбе Юрия Алексеевича. Узнав о том, что ведется отбор кандидатов на полеты за пределы земли, он незамедлительно подал рапорт и… приглянулся Сергею Павловичу Королеву.

Основоположник практической советской космонавтики отбирал ребят, в упор не обращая внимания на их летный опыт и навыки. Первая ракета была мала. И требовался кандидат, рост и вес которого идеально отвечали бы параметрам кабины.

Так Юрий, рост которого по одним данным был 165, а по другим – и вовсе 157 см, а вес стабильно держался в «коридоре» 66-68 кг, оказался среди 20 кандидатов, отобранных для первого полета человека за пределы земной атмосферы. В первый месяц весны 1960, когда Гагарину исполнилось 26, он приступил к тренировкам, предполетным тестированиям и подготовке.

Фото: архив

Уже потом, через год с небольшим, отечественная пропаганда будет делать акцент на том, что Гагарин был лучшим из лучших среди отобранных для полета в космос.

В этом есть определенная доля лукавства. Он был таким же, как все, но покорял и врачей медкомиссии, и лиц, ответственных за предстоящий технологический прорыв всемирного масштаба, и даже своих конкурентов, честностью и открытостью, работоспособностью и доброжелательностью.

Да! Пожалуй, еще тем, что никогда не считал себя лучше других. Когда был проведен негласный опрос: «Кто должен лететь в космос?». Летчики из отряда практически единодушно отвечали: «Гагарин».

Он не был первым ни в одной из областей подготовки. Он откровенно уступал по некоторым параметрам Герману Титову, что подтверждается имеющимися архивными записями С.П. Королева. Но внешность Титова (чего греха таить?) была еще менее славянской, чем его имя…

Фото: Герман Титов и Юрий Гагарин. 24СМИ

Так открытость и подлинно русское обаяние Гагарина в сочетании с его психологической устойчивостью и природной добротой сделали его номером 1 – человеком, идеально подходящим для первого путешествия в космос.

Фото: 24СМИ

Правда? Или, быть может, красивая легенда? Королев устроил космонавтам экзамен на честность, поинтересовавшись, как они чувствуют себя в центрифуге. «Отлично, Сергей Павлович!» - бодро отрапортовали кандидаты из первой пятерки. И только Гагарин откровенно, с его честной улыбкой на лице, признался: «Плохо… Я ее ненавижу!».

Фото: Ю.А. Гагарин и С.П. Королев

«С этим парнем мы сварим хорошую «кашу»! – мелькнуло в голове гениального конструктора, которому честная информация обо всех мельчайших деталях полета была нужней, чем бравурные доклады из космоса.

Фото: Юрий Гагарин

Сказать, что риски были велики – значит, ничего не сказать. Они были колоссальны. Вероятность погибнуть на старте была значительно выше 50%. Спешка была беспрецедентной. Ведь были получены данные, что американцы «запустят» своего «первого» уже в 20-х числах апреля 1961 года.

«Опередить любой ценой!», «Отправить человека в космос в первых числах второй декады апреля!». Это ли не подлинный авантюризм? Ведь второпях не были установлены ни система аварийного спасения космонавта, ни оборудование, которое позволило бы сделать посадку мягкой. А уж если вспомнить про то, что Гагарин взлетел на 100 км выше, чем это планировалось, то можно не сомневаться: если бы не счастливый случай, возвращения первого космонавта на Землю могло и не быть.

Но казалось, что молодого коммуниста, годом ранее принятого в КПСС, хранил сам Бог. Никакие проблемы и недоработки не помешали полету. Он поднялся в небеса и спустился с небес на Землю подлинной звездой.

Карьеру летчика-космонавта Гагарина, мгновенно превратившегося в настоящую советскую икону, многократно укрепившую имидж Советского Союза на международной арене, можно было считать завершенной.

[Юрий Гагарин с родителями] Фото: Юрий Гагарин и его родители

Грандиозные празднества в его честь, встречи, приемы на международном уровне, легендарная «Миссия мира», позволившая ему побывать в более чем 20 странах в статусе, куда более важном, чем статус обыкновенного дипломатического представителя. Пожать ему руку считали за честь лидеры других стран, президенты, премьер-министры, короли и вожди.

Из него усердно делали общественного деятеля. А Гагарин мечтал летать. Он видел себя в составе новых космических экипажей и, стремясь совершенствоваться в избранной однажды и навсегда профессии, поступил (имея погоны майора!) в Военно-воздушную инженерную академию.

Он окончит ее незадолго до того страшного эпизода, который произошел весной 1968 года.

Какие высоты ждали первого летчика-космонавта? И почему они оказались не покорены? Это уже другая история, о которой мы расскажем в день 50-летия гибели Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина — 28 марта.

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