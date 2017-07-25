«Невидимая» рука раздора

Правозащитники, особенно приближенные к Кремлю, — особая каста людей в России. Они обласканы вниманием федеральных и оппозиционных СМИ и обладает иммунитетом на открытую критику власти. При этом некоторые из них вхожи в «высокие кабинеты» и не брезгуют получать от государственных мужей положительную оценку своей деятельности.

Сцена, имевшая место во время визита президента РФ Владимира Путина к главе Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, — яркая иллюстрация особых отношений элиты правозащитного движения с государством, которое, по ее же мнению, успешно душит проявления свободы и демократии.

«Я вам очень-очень благодарна»

Здесь важен даже не спор о поцелованных руках Путина (об этом чуть позже). Важно то, что Алексеева (несмотря на физическую немощь, празднующая 90-летие правозащитника сохранила рассудок) согласилась, чтобы президент поздравил ее лично. Первой фразой юбилярши после жалобы на тяжесть букета были слова благодарности Путину: «Это такой подарок, это большой подарок... Я вам очень-очень благодарна».

Глава государства тут же подхватил: «И я вам очень благодарен за то, что вы делали в течение очень многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые вас очень любят. И еще хочу вам сказать: мы благодарны вам за вашу жизнь, которую вы прожили ради людей».

Пока Путин произносил этот официоз, Алексеева несколько раз пыталась что-то сказать. Казалось, она вот-вот пояснит либеральной интеллигенции (которая не могла не отреагировать на такой визит) с чем связаны ее слова благодарности. Однако Алексеева, вместо возмущения гонениями на оппозицию, начала рассказывать о том, как она начинала свою правозащитную карьеру.

Чуть позже председатель Хельсинской группы заявила, что польщена вниманием к ее персоне со стороны Запада, российского общества и самого президента РФ. Тут необходимо сделать ремарку: свое отношение к Путину Алексеева вполне красноречиво высказала в интервью «Аргументам и фактам» в октябре 2013 года. В частности, она прямо заявила о необходимости его ухода с поста главы государства и добавила заезженный пассаж о том, что «абсолютная власть развращает абсолютно».

Родившаяся 20 июля 1927 года Людмила Михайловна Алексеева — это икона правозащитного движения, неприкасаемая для власти и либералов фигура. В конце концов, бабушке уже 90-лет, и она, по всей видимости, не может самостоятельно передвигаться. Но сейчас не об этом. Алексеева завоевала авторитет своей принципиальностью. Она фанатично предана идее развития гражданского общества и действительно посвятила этому всю жизнь.

Оставим за скобками оценочные суждения по поводу того, какую пользу принесла госпожа Алексеева СССР и России. Как личность и активист, она добилась уважения и обрела статус неприкасаемой в либеральном лагере нашей страны. Еще не так давно Алексеева (наверное, ей позволяло здоровье) посещала заседания всевозможных советов по правам человека и была открыта для комментариев и интервью. При этом большую часть высказываний Алексеевой провластными никак не назовешь. Например, по ее мнению, «захват» Крыма опозорил Россию и стал бесчестным поступком по отношению к «братской Украине».

«Зачтется на том свете»

Но что же случилось в момент истины, когда Путин пришел поздравить юбиляршу? Почему во время беседы с человеком, от которого в России столько всего зависит, Алексеева вдруг решила избежать привычных для представителей правозащитного лагеря клише, что стало бы действительно большим подарком для всей рукопожатной общественности. Она даже не потребовала вернуть Крым, не пожаловалась на преследования правозащитников, не замолвила словечко за каких-нибудь «узников совести» (есть они, есть в РФ)?

Для Людмилы Алексеевой оказались важнее слова благодарности и просьба помиловать экс-сенатора Игоря Изместьева, который отбывает пожизненный срок за организацию убийств (!).

Можно было поверить в то, что бывший парламентарий попал в колонию «Белый лебедь» «по беспределу», но вот нестыковка: он признался в совершенных преступлениях. С одной стороны, это дает Путину право помиловать выходца из Башкортостана, с другой — как после такого решения будет выглядеть имидж президента? Ведь он отпустит на свободу человека, совершившего особо тяжкие злодеяния, и Алексеева не отрицает вероятность вины Изместьева. По какой тогда причине его нужно освобождать?

Наверное, чтобы убить сомнения главы государства, Алексеева заявила, что помилование Изместьева «нам обоим зачтется на том свете». После этого юбилярша взяла руки Путина и прикоснулась к ним губами. «12-й год я по ночам просыпаюсь и думаю о нем. Пожалуйста! Это не важно: виноват, не виноват…», — сказала Алексеева и привела почему-то пример с помилованным Вараввой. «Когда милуют, не думают: виноват или нет», — пояснила свою мысль Алексеева.

Что мог ответить президент на этот выплеск эмоций, и сравнение мало кому известного политика то ли с Вараввой, то ли с Христом? «Хорошо. Хорошо», — успокоил бабушку Путин. В этот момент в комнату, где находились собеседники, принесли шампанское. Обстановка окончательно разрядилась после шутки Путина о том, что его охрана купила шампанское «подешевле», отказавшись открывать купленное семьей Алексеевой..

«Идиоты они и сволочи»

Естественно, либеральная общественность, как показали эти несколько дней, так и не смогла принять факта такого преклонения заслуженной правозащитницы перед Владимиром Путиным.

«Во-первых. Людмила Михайловна этого не делала и не могла делать. Она, человек с развитым чувством собственного достоинства. Она шла на многие компромиссы, чтобы вытаскивать людей из тюрьмы, она рисковала свободой, но никогда не совершала поступков, которые могли бы нанести урон ее чести. Вы можете показать мне тысячу подобных роликов, я буду точно знать, что все они — фальшивка», — написал в блоге «Эха Москвы» оппозиционер Леонид Гозман.

Людмила Алексеева целует руки Владимира Путина / кадр т/к «Дождь»

Безумие это вольно или невольно продолжила сама Алексеева, которая зачем-то начала оправдываться. По ее версии, она и вовсе не наклонялась к Путину, да и руки ему дала, потому что выбора иного не было. «Идиоты они и сволочи. Вот и все. (...) И мне знаете что обидно? Что каналы, которым я не доверяю, Первый, ВГТРК, (...) они показали [сюжет], и там не было этого кадра. (...) Если бы я целовала руки президента, неужели бы они не показали?» — заявила «Радио Свобода» Алексеева, имея в виду телеканал «Дождь», который выложил вызвавшие скандал кадры.

Вряд ли для граждан России имеют смысл разборки вокруг целованных или не целованных рук их Президента. Для понимания роли и значения правозащитного движения важен факт заискивающей манеры общения Алексеевой с человеком, который по ее же собственному мнению «аннексировал» Крым и не должен был баллотироваться в 2012 году. Что ж, укрепив мосты с официальной правозащитой, Путин достраивает мост на «оккупированный» полуостров. А там и до четвертого срока рукой подать.

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