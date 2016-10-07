Несправедливое равенство

Уже во время обучения в первом классе между детьми начинает проявляться неравенство, незаметное в дошкольном периоде. Одни ученики приходят в школу с целым багажом знаний и навыков, умея бегло читать и неплохо считать, а другие едва могут складывать буквы в слоги.

Разумеется, на данном этапе уровень образованности детей полностью зависит от усилий их родителей и других родственников. Кто-то тратит немало времени и сил для того, чтобы дать дошкольнику как можно больше знаний и привить интерес к учебе, а кто-то предпочитает не напрягаться, полагая, что «в школе все равно научат».

В итоге, первые классы заполнены детьми с разными уровнями подготовки, и в качестве одной из основных задач для учителей начальной школы обозначено «выравнивание стартовых возможностей» учеников с ориентацией на наименее подготовленных детей.

С одной стороны, это справедливо: сами дети не повинны в лени своих родителей, не пожелавших заниматься обучением своих чад в дошкольный период. Школа нивелирует различия между детьми из разных семей, приводя всех к одному уровню.

Но в этом случае страдают интересы детей, вынужденных со скукой проходить то, что им и так уже знакомо – счет до 10, азбуку и т.п. Усилия родителей по их ранней подготовке пропадают, таким образом, втуне, а дети теряют интерес к школьному образованию, не получая новых знаний.

Разрешить эти противоречия могло бы разделение детей по классам с базовой и с продвинутой программой по итогам тестирования. Однако, пресловутые «экзамены в первый» класс часто вызывают и негативную реакцию – многие считают такую практику чуть ли не дискриминационной. По закону, проведение испытаний при зачислении в первый класс запрещено, если вопрос зачисления в определенное учебное заведение ставится в зависимость от их итогов.

В результате, многие специализированные лицеи и гимназии и вовсе отказались от начальной школы, оставив только старшие классы, перевестись в которые можно лишь по итогам специальных экзаменов. Однако, для того, чтобы ребенок мог успешно пройти эти испытания, его нужно специально готовить во время обучения в начальной школе.

Кроме того, свою «лепту» в уравнивание школьного образования внесло внедрение записи через портал электронных госуслуг, осуществляемой в автоматическом режиме, и объединение школ, осуществленное, например, в Москве. Сильные школы при этом согнали в единые комплексы со слабыми – в большинстве случаев это привело не к улучшению качества образования в отстающих, а, напротив, к деградации лидеров.

У дифференциации детей по разным классам во соответствии с уровнем их развития и подготовки есть как сторонники, так и противники.

«Мне 35… я до сих пор не могу преодолеть тяжёлые размышления о школьном детстве, даже понимая всю их бесполезность... кто имел право решить, что я должна учиться в классе "д"?», пишет, например, одна пользовательница на интернет-форуме, вспоминая собственные школьные годы в «слабом» классе, где ей пришлось учиться в компании детей из неблагополучных семей.

Но и у противоположной точки зрения тоже немало сторонников. Например, один родитель делится положительным опытом распределения детей по принципу успеваемости: «У нас есть классы, где деление на группы для изучения языка было осуществлено путем тестирования. Результаты замечательные! "Сильные" группы идут более быстрым темпом, копают "глубже", а "слабые" в комфортном для себя темпе спокойно занимаются, не мучаются от комплексов и чувствуют себя прекрасно.

Учителя свободнее себя ощущают - как он может поставить слабому ученику отличную оценку в сильной группе? А в слабой - запросто! Вчера смог из десяти слов написать только три, а сегодня семь? Молодец! А в сильной каждый раз все пишут правильно по девять-десять, и как бы этот ребенок себя ощущал?» - сложно не согласиться с такой аргументацией.

Как рассказал в интервью «Русской Планете» заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, профессор РАЕН Александр Снегуров, в настоящее время практика собеседований при приеме в школу местами существует, но это мало что дает на практике – детей в итоге все равно распределяют по классам не в соответствии с их способностями, а так, как это удобно руководству учебного учреждения и департаменту образования.

«Как правило, усилия родителей по дошкольной подготовке детей все равно пропадают, если говорить не об общем развитии, а о школьном образовании. Рассчитывать на правильное распределение по классам не следует, даже в лицеях и гимназиях, где вступительные испытания проводятся. Распространившаяся в последние годы практика зачисления детей в школу через электронный портал госуслуг я считаю неправильной.

После объединения школ в комплексы родители и дети часто даже не знают, как выглядит директор их школы, имея дело лишь с руководителем подразделений. Правильный подход – разделение детей по классам в соответствии с уровнем их подготовки, но, к сожалению, сегодня школа опирается на иные начала – в первую очередь, финансово-экономические.

Зарплата учителей зависит от «душевого набора», поэтому школы стремятся заполнить классы исходя из этих факторов. Школы не могут позволить себе более сложные программы для отдельных классов в силу финансовых соображений. Формально отбор проводится, но он зачастую имеет фиктивный характер, и в «продвинутые» классы попадают дети, не наделенные способностями, малоразвитые», - рассказал эксперт.

По словам Снегурова, школам сегодня невыгодно отделение более талантливых и целеустремленных детей в отдельные классы, мало того, страдают и спецшколы, традиционно проводившие отбор в результате объединения с заурядными учебными заведениями.

«Приведу пример: математический лицей №1557, известный своими выпускниками и уровнем подготовки, был включен в новый объединенный комплекс с обычными школами. И теперь уровень образования в этом лицее снизился. Чего уж ждать от рядовых школ, если даже такие учебные учреждения нивелируются до низкого уровня.

Что касается разделения детей на классы с расширенной и базовой программой, то надо понимать, что никакой обиды в этом нет, и не нужно называть базовые классы слабыми или отстающими. Понятно, что дети могут обзываться, да и родители не всегда корректны в своих высказываниях, но это не может быть основанием для отказа от такой дифференциации», подчеркнул педагог, добавив, что обязательно должны существовать и классы с углубленной программой, и базовой, и коррекционные классы – это совершенно нормально», подчеркнул педагог.

Эксперт дал свою оценку и активно внедряемому в последнее время инклюзивному образованию, когда детей-инвалидов отправляют учиться в обычные классы – в первую очередь, это ставит в неудобное положение самого инвалида и его семью, хотя чиновники уверяют, что такая система, якобы, призвана помочь этим детям социализироваться, а также воспитать милосердие у других детей.

Однако, на практике все оборачивается совсем по-другому, к сожалению. В действительности, это придумано в первую очередь в целях экономии – финансирование коррекционных школ и школ для детей-инвалидов сокращается, а их просто раскидывают по обычным учебным учреждениям.

«Конечно, всегда будут и противники, и сторонники дифференциации школьников - мнения родителей всегда разделяются: те, у кого проблемный ребенок, или малообразованный, естественно, настаивают на ущербности самой идеи дифференциации, а те, чьи дети развиты и опережают программу, являются сторонниками разделения.

Но если мыслить педагогически, все-таки неизбежно приходишь к выводу, что дифференциация нужна. Понятно, что проводится она должна деликатно, без обид и грубостей», подытожил Александр Снегуров.

Хотя в определенной степени практика разделения школьников по сильным и базовым классам сохраняется, она постепенно вытесняется «уравниловкой», когда дети с совершенно разным уровнем способностей вынуждены учиться в одних классах. Одной из основных причин этого является «оптимизация» школьного образования, проведенная с целью урезания финансирования учебных учреждений, которые порой просто не обладают ресурсами для обучения способных детей по углубленной и расширенной программе.

В итоге, страна может недополучить множество талантливых специалистов высокого уровня, чьи способности будут теряться, не находя нужной поддержки в условиях деградирующей системы образования. Это недальновидное стремление государства сэкономить на поддержке сильных школ и спецклассов приведет в будущем к гораздо большим потерям.

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