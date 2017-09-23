Ненавистный бюст
Ненавистный бюст

Почему либералов так разозлило изваяние Сталина на «Алее правителей»

22 сентября в центре Москвы в Петроверигском переулке был открыт мемориальный комплекс «Аллея правителей». Инициатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. «Аллея правителей» представляет собой скульптурные изображения всех руководителей российского государства в виде бюстов.

Несмотря на то, что на «Алее» воздвигли 40 бюстов (от князя Рюрика до Михаила Горбачева), наибольшее внимание СМИ и столичной общественности привлекло появление в веренице лидеров изваяние Иосифа Сталина. Почти все новости вышли с заголовком «В Москве открыли бюст Сталина». Естественно, у обывателя сложилось впечатление, что в столице действительно воздвигли памятник советскому вождю.

«Позорище» Церетели

На фотографиях с места «чрезвычайного происшествия» (возле музея военной формы РВИО) отчетливо видно, что изваяние Сталина ничем не выделяется на фоне остальных. Бюст бывшего лидера советского государства не крупнее и не выше остальных, голова Сталина ничем не выделяется и «мирно» соседствует со скульптурами Владимира Ленина и Никиты Хрущева.

Сталин изображен как один из многочисленных правителей нашего государства и под его бюстом нет записей о каких-либо особых заслугах. Однако так называемую либеральную общественность и львиную долю пользователей соцсетей возмутило появление бюста вождя. Изваяние Сталина назвали «позорищем», а автора «Аллеи правителей» Зураба Церетели, у которого дед был репрессирован, конечно же, — высмеяли.

«Эх. Поставили-таки Сталина в Москве. Бюст авторства неповторимого Церетели установлен на Аллее правителей. Если вы забыли, как выглядят эти шедевры, то вот, пожалуйста», — написал блогер Илья Варламов. Менее известные любители «соцсеточек» были менее корректны. Церетели и наше государство в очередной раз облили грязью, забыв о существовании какой-либо аргументированной критики. Дескать, итак все понятно! Что можно сказать о стране, где появляются памятники Сталину?

Например, пользователь Facebook некий Лев Дмитрич своим комментарием «Этот день мы приближали как могли» высмеял заодно и Великую Победу. «Это наш русский мир. Уродливый и беспощадный», — считает Татьяна Скрипченко. «Когда же это сталинское мракобесие выветрится у наших людей!» — вопрошает Denis Mokshanov.

Николай Воробьев призывает взорвать бюст Сталину и, видимо, совершить перед госпереворот: «Да, проблема. Придется, через некоторое время, потратиться из бюджета на пару кг тротила». Andrew Pavlenko не смог удержаться от абсолютно неуместной иронии, повод для которой, к сожалению, дала Наталья Поклонская. «Скоро замироточит», — написал он.

Однако немало граждан заступилось за бюст Сталина, указав «хейтерам» на то, что вождь по факту является таким же правителем России, как и другие. По их мнению, к советскому вождю можно относится по-разному, но из истории государства его невозможно вычеркнуть.

Любовь и ненависть

Тот факт, что изваяние Сталина создал Церетели, символизирует отнюдь не лицемерие и раболепство. Это скорее предтеча новой исторической поры, в которой мы наконец-то начнем более спокойно и разумно воспринимать прошлое, каким бы чудовищным оно иногда ни казалось.

Из социологических опросов следует, что в России к личности Сталина сложилось полярное отношение. Около трети респондентов относятся к вождю положительно, столько же граждан — нейтрально и с разной степенью отвращения. Очевидно, что к заслугам вождя относят победу в войне с нацизмом, а причиной негатива являются массовые репрессии, которые повлияли на судьбы миллионов жителей СССР.

Нынешняя демократическая по Конституции российская власть не отрицает достижения и ошибки сталинского режима. В Москве и в других городах было установлено немало памятников репрессированным. 30 октября в России — День памяти жертв политических репрессий. Свободно работает в РФ правозащитное общество «Мемориал» (иноагент) и другие подобные НКО, которые невозможно заподозрить в симпатиях к российскому государству.

В то же время последние годы наблюдается небольшой рост симпатий к Сталину. В городах РФ появляются бюсты вождю, однако они не открываются с помпой, а их строительство не финансируется из бюджета. Каждый гражданин РФ сейчас имеет полное право любить или ненавидеть советского лидера. К тому же современная массовая культура достаточно четко отделила победу в Великой Отечественной войне от личности Сталина.

Возрождением культа личности вождя не занимается и Российское военно-историческое общество. Так, председатель Научного совета РВИО Михаил Мягков в комментариях СМИ не отрицает факта ослабления Красной армии накануне гитлеровского вторжения. Ученый лишь призывает опираться на достоверные источники в попытках найти истину о сталинском режиме.

Комментируя RT Приказ №227 «Ни шагу назад», Мягков просит не раздувать истерику вокруг существовавших заградительных отрядов и штрафных рот. По его мнению, отдельные кинорежиссеры и политики создали множество мифов о политике Сталина, которые удобно укладываются в головы россиян.

«Подвиг штрафников также бессмертен, как и всей Красной армии. Однако на их участии в боях с немцами делается слишком большой акцент. Распространяются мифы и ложные сведения. Доходит до того, что якобы и дети воевали в особых штрафных подразделениях (в частности, речь идет о фильме «Сволочи» — РП). Все это не имеет никакого отношения к реальности», — цитирует RT Мягкова.

Неприятная мысль

Так называемый либеральный лагерь охотно верит во всевозможные небылицы и раздутые данные о количестве репрессированных и замученных в ГУЛАГах. Чем больше жертв — тем лучше для них. В этом контексте вклад Сталина в Победу и послевоенное укрепление позиций СССР на мировой арене — неудобная тема для дискуссии.

По мнению отдельной части наших граждан, которых принято причислять к интеллектуальной элите, личность Сталина не нуждается в нейтральном взгляде. Они считают, что не нужно класть на чашу весов преимущества и недостатки политики советского вождя, ведь в противном случае — мы получим ни черную и не белую картину прошлого. Мы вдруг осознаем, что невозможно смотреть на события тех лет с одной «единственно правильной» точки зрения. И самое главное — невозможно однозначно осуждать или, наоборот, возвеличивать Сталина.

Вот эта мысль как раз и неприятна рьяным поклонникам демократических ценностей с зашкаливающим уровнем внутренней свободы. Как диктатор мог сделать что-то хорошее для страны? Аналогичный вопрос они привыкли адресовывать и Владимиру Путину, упрекая его в авторитаризме.

Господам-интеллектуалам упорно не хотят признавать, что история нашей страны не ограничивается черными и белыми полосами, и что нельзя вешать ярлыки на правителей России, если их политика не вписываются в рамки западных или общечеловеческих ценностей.

Неудивительно, что любое положительное или нейтральное упоминание Сталина или Путина (а оба лидера, по мнению «либералов», примерно одинаково ужасны) и уж тем более — установление скульптурного изваяния вызывает столь бурное возмущение. Именно поэтому эти люди обратили внимание только на один ничем не примечательный бюст из 40 на «Алее правителей».

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