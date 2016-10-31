Не найдены и не наказаны

Несмотря на то, что с момента катастрофы прошел уже год, следствие до сих пор не назвало исполнителей громкого теракта. Российские эксперты уверены, что самолет потерпел крушение в результате взрыва бомбы на борту. Египетские власти долгое время открещивались от версии теракта и обещали обнародовать итоги собственного расследования в ближайшие пару месяцев. Как прошел год после крупнейшей авиакатастрофы над Египтом и что происходит сейчас – разбиралась «Русская Планета».

Вспомнить погибших

В той катастрофе, случившейся ранним утром 31 октября 2015 года, погибло 224 человека. Среди них было 25 детей (самому младшему ребенку – всего 10 месяцев) и 7 членов экипажа авиакомпании Когалымавиа. Рейс направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и спустя полчаса после взлета пропал с радаров. Никто не выжил в результате падения самолета, хотя египетские спасатели по прибытии на место падения сообщали о стонах, доносившихся из-под обломков.

Спустя год погибших вспоминают сразу в нескольких городах России: погибшие в авиакатастрофе были родом в основном из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также из Удмуртии. Также на борту находилось четверо граждан Украины и один гражданин Белоруссии. В российских храмах на протяжении нескольких дней проходят поминальные службы. Где-то люди собрались на митинг, где-то – провели акцию памяти. А в Санкт-Петербурге большой колокол Исаакиевского собора пробил ровно 224 раза, вспоминая каждого погибшего.

При этом до сих пор остаются неопознанными шесть погибших в катастрофе. Родственники не оставляют надежды получить части тел членов своих семей для захоронения после окончания всех следственных процедур. Часть останков находится в Следственном комитете РФ, их исследования продолжаются. Другая часть по-прежнему находится в Каире. По словам председателя комитета по социальной политике РФ Александра Ржаненкова, есть предпосылки к тому, что что в ближайшее время появится новая информация по экспертизам останков погибших в самолете над Египтом.

Вспоминают погибших и в Египте. В Шарм-эш-Шейхе, на центральной городской площади вчера вечером собралось свыше ста местных жителей, которые прошли с зажженными свечами и возложили венки к плакату с именами всех пассажиров и членов экипажа лайнера. А сегодня в христианских храмах города прошла панихида по погибшим. «Одно из моих посланий сегодня: Шарм-эш-Шейх и весь Египет никогда не забудет жертв этого рейса.

Второе мое послание направлено всему миру, всем правительствам, группировкам и армиям, которые воюют между собой: ничего в мире нет ценнее человеческой жизни, поэтому мыслите и действуйте как люди, прекратите враждовать между собой и убивать друг друга», - эти слова произнес министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи, передают корреспонденты РИА Новости. Министр также заверил, что руководство Египта «в крайней степени сожалеет о том, что произошло, и скорбит».

Удар по туристам

Для нашей страны эта катастрофа стала самой массовой гибелью российских граждан в результате авиакатастрофы, для Египта – крупнейшей катастрофой за всю историю египетской авиации. Вскоре после авиакатастрофы российские спецслужбы пришли к выводу, что это был теракт, и тогда же было решено полностью прервать авиасообщение между Россией и Египтом.

Из соображений безопасности полеты над Синаем запретили некоторые европейские и арабские авиакомпании – Lufthansa, Air France-KLM, Emirates Airline. Запретили полеты в Шарм-эш-Шейх в Ирландии, Великобритании и Германии. До сих пор прямых рейсов между Россией и Египтом нет. И если с возобновлением полетов в Турцию дело решилось куда быстрее, поскольку изначально этот запрет был политическим, то вопрос с Египтом пока до конца не выяснен.

В числе предполагаемых мер – создание отдельного коридора специально для россиян. По сообщению РИА Новостей, как заверял египетских коллег посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко, «приближается тот момент, когда российский туризм вернется в Египет, восстановится авиасообщение и свободное перемещение между нашими странами. Мы работаем над этим днем и ночью».

Каиру есть от чего переживать: туристическая отрасль, кормившая страну, не просто пошатнулась. По ней был нанесен удар, едва не ставший смертельным. Египетское направление было одним из самых популярных у россиян: каждый год миллионы наших граждан приезжали на здешние курорты. Лишившись турпотока из России, а также вследствие значительного сокращения людского потока из других стран, Египет, по разным оценкам, теряет до 4 миллионов долларов – ежедневно. Сотни отелей стоят пустые, десятки тысяч местных жителей остались без работы.

Для исправления ситуации Каир предпринял всевозможные меры по улучшению ситуации в сфере безопасности. Была полностью пересмотрена вся система безопасности в аэропортах, было закуплено новейшее оборудование не только для контроля за пассажиропотоком, но и за персоналом, за теми, кто проходит в служебные зоны. Однако полеты до сих пор не возобновлены, что позволило некоторым экспертам усмотреть за принципиальной позицией Москвы конспирологическую версию: мол, так Кремль пытается выбить какие-то иные уступки в обмен на возвращение полетов.

Версии

Интересно, что до сих пор официальных итогов расследования с египетской стороны обнародовано не было. Власти Египта обещают опубликовать отчет до конца текущего года. Примечательно, что сразу после авиакатастрофы данные о том, что это был именно теракт, а точнее – взрыв бомбы на борту – распространили западные спецслужбы.

Через какое-то время Следственный комитет РФ подтвердил эту версию. Изначально, кстати, дело было заведено по статье 331 УК РФ, а именно – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Однако затем глава ФСБ РФ Александр Бортников сообщил о найденных на деталях самолета частиц взрывчатого вещества.

Египет на протяжении долго времени отрицал версию теракта, ссылаясь на неисправности в самом транспортном средстве и ошибки экипажа. Власти Египта также продолжают отрицать причастность к этой авиакатастрофе сотрудников аэропорта. Согласно устоявшейся версии, именно они помогли террористам пронести взрывчатку на борт.

Агентство Reuters распространяло информацию, что египетские власти все же задержали нескольких сотрудников – механика, двух полицейских и грузчика из багажной зоны. По данным этого же агентства, бомбу на самолет пронес именно механик. Его двоюродный брат, как выяснилось, ранее присоединился к запрещенному в РФ «Исламскому государству».

Найти и наказать

Спустя несколько часов после трагедии именно боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за катастрофу. Египетское подразделение группировки под названием «Вилаят Синай» опубликовало видео с признанием, а чуть позже – выложило фотографии взрывного устройства, которое уничтожило самолет.

Сама взрывчатка была небольшая, в алюминиевой банке, около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена в отсек для негабаритного багажа – там, где перевозилась плетеная мебель и детские коляски. Причем размещена взрывчатка была таким образом, что даже взрыва небольшой силы хватило, чтобы самолету оторвало хвост, а затем он рухнул на землю, потеряв управление.

После катастрофы президент России Владимир Путин пообещал, что виновные будут найдены и наказаны. «Мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем».

В начале августа египетская армия сообщила о том, что на Синайском полуострове был уничтожен лидер местной ячейки ИГИЛ. Именно его считали виновным в гибели российского лайнера. Как сообщили военные, лидер был убит ударом с воздуха. Однако, как это часто бывает, смерть главаря вовсе не означает ликвидацию ячейки, и на расклад в регионе это никак не влияет.

Отделение ИГИЛ на Синае – это группировка «Ансар Байт аль-Макдис, образовавшаяся в 2011 году после свержения Хосни Мубарака, а затем присягнувшая «Аль-Каеде» (организация также запрещена в РФ). О своей принадлежности к ИГИЛ группировка объявила в 2014 году.

Военный аналитик и известный блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) считает, что за этой группировкой могут стоять несколько иные силы. По его мнению, одной из наиболее правдоподобных версий крушения лайнера выглядит версия американского ЦРУ, которое указало на исполнителей теракта - синайскую группировку Ансар Бейт аль-Макдис, состоящей из небольшой, но крайне радикальной части разгромленных братьев-мусульман.

«Ансар Бейт финансируется Катаром, который ведет на территории Египта свою собственную прокси-войну с Саудовской Аравией, выигравшей у него раунд борьбы за этот стратегический узел Ближнего Востока в 2013 году», пишет Несмиян на своей странице в Facebook.

Видимо, именно поэтому о результатах расследования до сих пор известно не так много, как хотелось бы. Уж слишком запутан клубок геополитических амбиций, всевозможных партнерств во имя мира и войны на Ближнем Востоке.

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