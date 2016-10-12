Наука - дело молодое!
Рисунок с сайта biohimija.ru

Рисунок с сайта biohimija.ru

Рост популярности естественных наук в молодежной среде – залог будущего экономического роста России

В Москве прошел очередной молодежный научный фестиваль «Наука 0+», проводимый ежегодно с 2006 года.

Изначально с идеей проведения такого фестиваля, направленного на популяризацию науки, выступил ректор МГУ им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, но довольно быстро она нашла поддержку и у правительства Москвы. Совместными усилиями МГУ и столичных властей фестиваль стал общегородским мероприятием, а начиная с 2011 года - всероссийским.  С этого же года за его проведение отвечает Министерство образования и науки РФ. 

В столице «Наука 0+» проводится на территории МГУ, Экспоцентра и ряда других городских площадок. Организаторы мероприятия не без гордости отмечают, что его аудитория растет с каждым годом.   В среднем же, ежегодное количество посетителей «Науки 0+» приближается к миллиону человек – например, в 2014 году выставки и лекции посетило 800 тысяч москвичей.

Это и неудивительно, ведь в рамках мероприятия можно послушать лекции нобелевских лауреатов, профессоров ведущих вузов мира, пообщаться с выдающимися учеными.

Кроме того, в этом году были организованы прямые трансляции из Европейского Центра ядерных исследований (CERN) и с космодрома «Восточный», благодаря чему желающие могли пообщаться с практикующими исследователями напрямую.  В основном, конечно, фестиваль рассчитан на детскую и подростковую аудиторию и, по словам организаторов, призван вызвать интерес школьников к естественным и точным наукам.

И им это действительно удается: особенный ажиотаж публики вызвало научное шоу Доктора Хала – старшего преподавателя химии в университете Брайтона, в огромной аудитории Фундаментальной библиотеки МГУ не хватило мест для всех желающих посмотреть на красочные химические опыты.

Хотя в 90-е годы система среднего и высшего образования еще сохраняла, по инерции, традиции высокого качества советской школы, но, увы, мотивация молодежи к изучению естественных наук в те годы стремительно снижалась, в моду вошли такие профессии, как юрист или менеджер, а слово «ученый» стало ассоциироваться со словом «бедняк». 

Сегодня ситуация изменилась почти кардинально, и человек с естественно-научным образованием уже может быть даже более востребован, нежели «гуманитарий», вот только сама наука еще лишь только завоевывает право снова стать «модной» в молодежной среде. Престиж этого занятия пока не так высок, но, пожалуй, можно уже с полной уверенностью говорить о прогрессе.

Хотя бы уже потому, что фестиваль «Наука 0+» - далеко не единственное мероприятие по популяризации науки, возникшее в России за последние годы.

Достаточно будет вспомнить совместный информационно-просветительский проект агентства ТАСС и Минобразования «Чердак», запущенный в 2015 году.   Помимо заполнения сайта материалами, рассказывающими о новых научных исследованиях, организаторы проводят мероприятия под открытым небом, в рамках которых молодые ученые читают лекции и проводят наглядные опыты.

Приобщению детей к науке посвящен также проект «Умная Москва», который занимается демонстрацией научных шоу-программ и организует тематические Дни науки.

Для аудитории постарше Политехнический музей проводит «научные бои» - молодые исследователи и студенты соревнуются в том, кто интереснее и доступнее расскажет со сцены о своей области исследований.  Как говорят участники, занимаясь популяризацией науки, они сами ощущают прилив мотивации для дальнейшей работы, понимая, что их труд действительно интересен и нужен людям. Кроме того, Российская академия наук проводит всероссийскую акцию «День открытых лабораторий» - научные институты открывают двери для всех желающих, которые могут наглядно познакомиться с работой исследователей всех научных направлений.

Большинство научных фестивалей имеют довольно широкую географию – например, фестиваль для школьников «Wow!How?», в рамках которого демонстрируются химические и физические шоу, проходит не только в столице, но и в ряде регионов.  Важно отметить, что, хотя на некоторые из подобных мероприятий вход осуществляется платно, данное обстоятельство не останавливает публику.

Это говорит о высоком интересе населения – прежде всего, молодежи, к естественным и точным наукам. Престиж научной деятельности растет, и уже трудно переоценить пользу от разного рода технопарков и инноградов вроде «Сколково». Пусть пока рано говорить о том, что в наших краях появилось некое подобие «силиконовой долины», но надо признать, что определенная  польза от этих центров научной мысли и технологий есть: образ молодого ученого начал, наконец-то, ассоциироваться не с бедностью и унынием, а с динамичностью и успехом. 

Кроме прочего, можно отметить и рост числа научно-популярных изданий в России –  с каждым годом на полках появляется все больше журналов, посвященных сведениям из мира науки. 

Одним словом, интерес к науке с каждым годом растет, и этому нельзя не порадоваться. 

В настоящее время наблюдается обратная происходившему в 90-е ситуация: если после развала СССР масса взрослых, имевших высшее образование и воспитанных в духе материализма буквально ринулись в различные эзотерические секты, сметая из магазинов оккультную литературу, то сегодня общество снова поворачивается лицом (пусть и медленно) к научному познанию мира.  Есть надежда на то, что, хотя бы молодое поколение будет более интересоваться исследованием атома, нежели «зелеными человечками» и заговоренной водой.

Одновременно должны меняться и СМИ, в первую очередь, телевидение.  Такие передачи, как соревнования «экстрасенсов», или программы о различных «тайнах», в которых всерьез рассказывается о высадке инопланетян или «пересматриваются» известные исторические и научные факты.  

В погоне за рейтингами телеканалы занимаются насаждением настоящего мракобесия, засеивая сознание своих зрителей антинаучными мифами.  При том, что в России существует настоящая «фабрика» телесериалов, пока что не снято ни одной теленовеллы о работе и жизни ученых – в то время как на Западе подобных лент вышло уже немало, это и «Доктор Хаус», и «Теория Большого взрыва», и «Эврика», и многие другие.

Не было на протяжении длительного времени и собственного научно-познавательного телеканала – лишь в 2011 году был запущен канал «Наука 2.0». 

Сложно однозначно сказать, какие факторы обусловили рост популярности науки в России.  В первую очередь, эти перемены можно связать с подъемом реального сектора, являющегося полем для применения естественно - научных знаний на практике.   Хотя инновационный уровень российской экономики пока невысок, некоторый рост все же отмечается.  Ученые – не только кабинетные, а и готовые работать «в поле» инноваторы, чувствуют себя все более востребовано, и не только на зарубежном рынке труда, как это было прежде, но и в России.

Растет осознание важности научного знания не только для развития экономики, но и в области национальной безопасности.  Факты, вскрытые Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом, продемонстрировали всему миру значение интеллектуальной сферы в конкуренции государств.  Интерес к науке плавно перетекает в заинтересованность достижениями ВПК и армией, популярность которых также растет – военные выставки и шоу пользуются не меньшей популярностью в народе, чем аналогичные мероприятия естественно-научного плана.  

Остается надеяться на то, что государство сумеет выстроить адекватную экономическую систему, в рамках которой все молодые инноваторы и ученые смогут в полной мере реализовать свои таланты.  

Но вот это уже задача, скорее, не для одного лишь Министерства образования…

Теги:
Места: Россия
Организации: Минобразования
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