«Вы не националист и вообще не патриот»
Скриншот Youtube-канала Навальный LIVE

Скриншот Youtube-канала Навальный LIVE

Чем закончились дебаты Навального и Стрелкова

Видимо, расстроившись от отказа олигарха Алишера Усманова принять участие в дебатах, Навальный решил принять вызов от Игоря Стрелкова, бывшего командира ополчения Новороссии. И с треском их проиграл.

Мы помним Алексея Навального, каким он был раньше. До решения идти в президенты, до того, как он окружил себя патриотами Украины и до скандала с волонтером своего же московского штаба Александром Туровским (если вкратце — Туровского «кинули», не оказав никакой помощи, а затем и вовсе стали угрожать). Когда-то Навальный организовывал «Русские марши», считался самым настоящим русским националистом и о кресле президента и не думал.

Теперь же, в попытке то ли оправдать свою позицию по Донбассу (подсказываем — сдать Украине), то ли просто собрать побольше хайпа в соцсетях, Навальный решил вступить в словесную схватку с небезызвестным Игорем Стрелковым. По меткому выражению ведущего дебатов Михаила Зыгаря, оба участника спорили, кто из них «больше Путин». Но и тут Навальный умудрился с громким плеском сесть в лужу.

Поначалу беседа Навального и Стрелкова шла вполне размеренно и даже скучно. Стрелков пришел на встречу без галстука, выглядел скромно и даже серьезно, отказавшись кидать жребий очередности выступления через «камень, ножницы, бумагу»: «Вы же к президентству готовитесь, Алексей, давайте уж лучше монетку кинем». Навальный же решил поиграть в Трампа и надел яркий красный галстук. Который, в конечном итоге, оказался самой яркой деталью всего его выступления.

Три главных вопроса, который обсуждали участники дебатов — как победить коррупцию, как строить отношения с Западом и что делать с Донбассом. На первом вопросе Навальный, включив режим «готовлюсь к президентству», заявил: «мы знаем, как победить коррупцию!»

По его мнению, для этого России нужны свободные СМИ, независимые суды и уголовное преследование за незаконное обогащение. Например, когда уровень жизни человека явно не совпадает с доходами, заявленными в налоговой декларации. В случае с громкой и недешевой свадьбой дочери краснодарского судьи, отметил Навальный, сама судья уже была бы под следствием просто за сам факт.

Стрелков парировал, что все перечисленное Навальным — лишь надстройки, а саму систему это коренным образом не меняет.

«Да ничего не собираетесь менять! Вы собираетесь действовать в рамках этой системы. Ваши изменения — косметические. А на мой взгляд — сама система рождает коррупцию. Как вы собираетесь уничтожить олигархический режим?» - атаковал Стрелков.

Кроме как «борьба с незаконным обогащением высвободит большие деньги и сделает возможным дальнейшее развитие реформ» — внятного ответа Навальный не дал и выглядел недостаточно убедительно.

Дальше оппоненты спорили о терминах из политэкономии, о частностях и о «крупностях» — например, о положении России в качестве сырьевого придатка в мировой системе. В спорах об отношениях с Западом перевес был все же на стороне Навального: Стрелков отсылал к несправедливо перекроенным границам в результате революции 1917 года, к извечному стремлению Запада расчленить Россию и поставить в зависимое положение, Навальный же призывал отказаться от химер и жить в 2017-м году. «Вы говорите, что на Донбассе люди погибают. Да они погибают в больницах! Я хочу, чтобы жители России жили хорошо здесь и сейчас, в ее нынешних границах», - заявил он.

Это не Запад заставил Россию вступить в ВТО, добавил Навальный — «это наши монополисты 15 лет лоббировали вступление и добились своего. Это не Запад устраивал залоговые аукционы и продавал металл за границу, как это делал Путин и его подельники. Во всем мире страны действуют исходя из своих интересов — и только в России безродные космополиты — в своих личных».

«Запад заинтересован в сохранении нынешней компадорской элиты в России либо замены ее на что-то еще более устраивающее» — мягко ответил Навальному Стрелков, и это был явный намек.

Навальный пытался поддеть Стрелкова и тем, что у него в свое время на стене висел портрет Путина. Действительно, ответил Стрелков, «проходя службу в ФСБ я прекрасно понимал, кто все эти люди и как они управляют страной. В 2014 году я поддержал Путина - потому что поверил в то, что он осуществляет революцию сверху. Его действия демонстрировали что он перешел рубикон, вошел в непримиримые противоречия с Западом. Я и подумал что дальнейшим логическим шагом будет очищение его окружения. Я был уверен что наш президент достаточно умный человек, который осознает эти действия. В течение полутора лет до осени 2015, скрепя сердце, я считал, что в условиях противостояния Западу президента необходимо поддерживать. Когда иллюзии рассеялись — то и портрет исчез. И вообще - наличие артефактов на стенах не является компрометирующим фактором», - добавил он.

Споры за национализм привели к тому, что дебаты из обвинений «кто больше Путин» плавно переросли в «кто больший патриот». Навальный не без гордости упоминал обо всех своих подвигах на ниве русского национализма, включая помощь Александру Белову-Поткину, ныне отбывающему наказание за экономические преступления. «Он русских разве что языком защищал, - ответил Стрелков. - А я воевал в Чечне в обе кампании, и в Приднестровье, и на Донбассе».

Другие важные вопросы, которые ставил перед Навальным Стрелков, также остались без убедительного ответа. Это вопрос о признании России и русского народа разделенными, вопрос о несправедливости большевистской «нарезки» Российской империи» - впрочем, как именно воссоединять тех же малороссов, белорусов и великороссов, и Игорь Иванович сам внятно ответить не смог, кроме как довести войну на Донбассе до победного конца.

Именно при обсуждении темы Донбасса Алексей Навальный окончательно растерял весь запал, «плавал» и уходил от прямых ответов. У Стрелкова, наоборот, горели глаза, голос стал тверже, а речь — уверенней. «Вы говорите о гражданах Российской федерации, а я говорю о русском народе.

Нас ждали везде. За 25 лет русские Украины устали от морального геноцида, устали быть людьми второго сорта. В положении русских на Донбассе — моя главная претензия к Путину. По мне, вы даже хуже Путина. Он хотя бы оставляет возможность на будущее воссоединение. А вы собираетесь отдать Донбасс Украине. Вы никогда не были националистом и уж тем более не являетесь им сейчас. И сомнительно что вы вообще патриот», - заключил он.

Возможно, на юную аудиторию, которая родилась сильно позже 91-го года, к которому часто отсылал Стрелков, речи Игоря Ивановича не подействуют. Тем логичнее, что пространные и заштампованные речи Навального на них действуют очень хорошо. Однако при прямых дебатах с офицером, прошедшим целых пять войн, все красивые словесные трюки Навального рассыпаются в прах. Если Навальный хотел этими дебатами вернуть себе утерянные симпатии националистической части общества — ему это явно не удалось.

Как отметил ведущий дебатов, «шоу не получилось». Что ж, шоу, возможно, и правда не вышло — если понимать под шоу то, что творится у нас на телевидении в якобы политических программах. Такого шоу и не нужно. Зато получилась яркая и запоминающаяся беседа. Запомнится она в первую очередь самим фактом своего существования, а также тем, что кукольный блеск голубых глаз и красивые речи Навального впервые очень сильно подвели.

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