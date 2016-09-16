На$тоящий полковник

История с полковником антикоррупционного главка МВД Дмитрием Захарченко уверенно превращается в настоящий детектив. Задержанный на прошлой неделе высокопоставленный полицейский чин проходит по делу о взятке в особо крупном размере и воспрепятствованию работе следствия. При этом он не только не спешит идти с повинной, но и прямо на весь белый свет кричит о своей невиновности, что он, честный служивый, стал жертвой подлого навета, клеветы и вообще его жизни угрожает опасность. Ибо знает много и готов о многом рассказать.

Готовность своего клиента «раскрыть душу» анонсировал журналистам защитник Захарченко Юрий Новиков, сеанс разоблачения должен состояться на заседании Мосгорсуда, где будет слушаться ходатайство защиты об изменении меры пресечения для то ли проштрафившегося, то ли напрасно оговоренного полковника. «Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя», - заинтриговал прессу господин Новиков. В суде он будет добиваться перевода Захарченко под домашний арест или выпуска под залог в 70 миллионов рублей.

Последняя деталь любопытна тем, что служит лишь дополнительным штрихом к портрету «честного и неподкупного» полковника, который уже успел признаться в интервью «Комсомольской правде», что сама служба и продвижение по ней его интересовали куда сильнее материальных благ. Но в том-то и дело, что когда речь идет о выпуске обвиняемого под залог, его поручители должны не просто «постараться найти» нужную сумму, а гарантированно внести ее в случае соответствующего решения. Стало быть, 70 миллионов рублей для семьи Захарченко вовсе не проблема. Оставим читателю возможность правильные выводы сделать самостоятельно, опираясь на житейский опыт и зарплату сотрудника МВД, пусть высокопоставленного, но…

Перед самым вкусным, отметим еще одну подробность в деле полковника – скорее даже забавную. В ходе обысков в элитной квартире сестры Захарченко была обнаружена сумма наличной валюты в размере порядка 120 миллионов долларов. Родственницы обвиняемого – сестра и мать – такие денжищи как-то даже и «не заметили». Всяко может быть, если мы говорим об элитной недвижимости, где отдельные комнаты по метражу часто сопоставимы с размерами большей части убитых квартир для простых граждан. Мало ли чего там может потеряться, но все же не 120 миллионов долларов наличными – 1,2 миллиона купюр!

Конечно, это очень трогательно, что господин Захарченко пообещал интервьюирующему его корреспонденту «комсомолки» выяснить у своей сестры, за которой ему «трудно уследить», природу обнаруженных «нечаянно» денег. «Думаю, что собственник этих денег скоро найдется», — ободрил он напоследок. Просто видится эта семейная разборка, где честный полковник, при параде, железным начальственным голосом отчитывает сестру и воспитующе призывает ее взять эти баулы с валютой и сдать их государству.

Но на то, что источник таких деньжищ непременно найдется, надеются и следователи. Ситуация с шокирующей находкой получилась настолько неоднозначной и из ряда вон, что к делу подключились Центральный банк и Росфинмониторинг. Через эти ведомства следствие направило запросы в Федеральную резервную систему США, чтобы выяснить, какой же банк не побоялся запросить у них почти астрономическую сумму для перевода на свой счет и дальнейшего обналичивания в России.

Очень может быть, что о столь щедром гонораре побеспокоились в лопнувшем недавно «Нота-Банке». В материалах дела имеются сведения, что Захарченко предупреждал одну из сотрудниц кредитной организации о планируемых обысках. Сам фигурант это, конечно, отрицает, но, как знать, быть может полученный от ФРС ответ поможет так или иначе пролить свет на истину?

При этом, как указывает издание «Коммерсант» со ссылкой на свой информированный о ходе дела источник, сам полковник, похоже, настолько был уверен в своей неуязвимости, что, будучи сам опытнейшим специалистом по раскрытию преступлений в финансовой сфере, допустил совсем уж детскую для своего статуса оплошность – хранил валюту не россыпью и не переупакованную банком, а в виде так называемых «кирпичей» — целлофановыми упаковками, каждая из который содержит 200 тысяч долларов.

И интересно тут даже не столько то, что, получается, в элитной квартире сводной сестры Захарченко «потерялось» 600 таких кирпичей, а что они не распаковывались и потому на бумажных лентах, перетягивающих купюры, остались печати некоторых банков, входящих в ФРС. А это – еще одна серьезная зацепка для установления истины.

Конечно, в свете, прямо скажем, неровных отношений между следственными и финансовыми органами России и США, взаимодействие по такому частному и внутрироссийскому делу может оказаться не таким простым, но тут наша сторона пошла на некоторую хитрость. В запросе на адрес ФРС было указано, что расследуемое в отношении российского полковника дело имеет все шансы привести к выходу на след крупной международной преступной группировки, участвующей в выводе за кордон особо крупных денежных средств. Американцев такое должно тронуть, глядишь – помогут. Поможет же это громкое дело сделать оргвыводы в нашем полицейском главке, а то и где повыше – покажет, надеемся, ближайшее время.

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