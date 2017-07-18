Насудила на свадебку

Казалось бы, жители России давно должны перестать обращать внимание на прихоти нашей элиты. Кого удивишь часами стоимостью в бюджет небольшого городка? Яхты, автомобили, учеба за границей – смотрите и завидуйте, простые смертные! Однако смерд нет-нет, да и возмутится. Как это случилось после свадьбы дочери одного из региональных судей. Может ли госслужащий закатить многомилионный пир – пришлось отвечать аж Кремлю.

Свадьба дочери председателя административной коллегии краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, по разным оценкам, могла обойтись приблизительно в два миллиона долларов. В стоимость были включены торжества в банкетном зале краснодарского ресторана Galich Hall, выступление Иосифа Кобзона, Валерия Меладзе, Веры Брежневой и Николая Баскова, а также подарок молодоженам – автомобиль Bentley (приблизительная стоимость нового автомобиля такого класса – свыше 10 миллионов рублей). Причем, согласно декларации о доходах, размещенной на сайте Краснодарского краевого суда, за год Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

При этом совет судей Краснодарского края не нашел оснований для проверки по поводу свадьбы дочери Елены Хахалевой. Сама Хахалева в интервью «Российской Газете» заявила, что никакого Bentley молодоженам не дарили, а празднество было оплачено ее мужем, бизнесменом, крупным землевладельцем Хахалевым Робертом Ониковичем.

Начали оправдываться и приглашенные на торжество звезды. Иосиф Кобзон заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что вмешиваться в семью – хамство. «Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет?» - возмутился певец. «Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости!»

Николай Басков также не увидел ничего плохого в самом факте своего выступления. По его словам агентству РИА Новости, это был подарок от друзей, а финансовых отношений с Хахалевой у него нет.

Информация о шикарной свадьбе начала распространяться благодаря публикации в Instagram члена Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергея Жорина.

«Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам!» - пишет Жорин. «Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя!



Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде.



Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так», - возмущается Жорин.

На свадьбу обратили внимание даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за подобными вещами стоит более пристально наблюдать другим ведомствам, а Кремль на то не уполномочен – не его прерогатива, так сказать. Впрочем, здесь куда важнее сам факт того, что столь богатый праздник (точнее, как именно и кем он был оплачен) заметили наверху.

Элиты давно перестали стесняться своего же народа, пуская пыль в глаза дорогущими часами, шикарными автомобилями и праздниками, на которых выступают лучшие российские, а то и мировые звезды, чьи гонорары выражаются в суммах с несколькими нулями, причем в долларах. Однако семье Хахалевых явно стоило вести себя скромнее. Журналисты бросились копаться в досье судьи, и выяснилось, что в мае этого года на Елену Хахалеву была подана жалоба в администрацию президента России на незаконное изъятие земельных участков (об этом сообщал «Ъ»).

То, что сама судья и ее муж могут быть причастны к захвату земель и имущества сельскохозяйственных предприятий Кранодарского края, писала еще в прошлом году «Новая Газета». Фермеры жаловались, что на Кубани не осталось и клочка земли, где они могли бы обрабатывать землю не опасаясь того, что урожай будут собирать уже новые «хозяева». Схемы просты: доведение предприятий до банкротства, подделка документов и незаконная продажа паев, рейдерство. Причем один из фермеров, Александр Матвиенко, в числе главных выгодополучателей прямо назвал фамилию и имя мужа судьи – Хахалева Роберта Ониковича. К слову, именно с Кубани в прошлом году на Москву двинулся «тракторный марш» - настолько сильно действия рейдеров достали местных фермеров.

Можно не сомневаться: после такого громкого медийного «выстрела» все публикации, где хоть как-нибудь упоминается фамилия Хахалевых, будут вновь подняты на поверхность и разобраны по косточкам. Еще немало интересных фактов всплывет со дна российского информационного болота. Правда, хотелось бы, чтобы на этот раз их прочли не только читатели новостных сайтов, но и те, кто по долгу службы обязан обращать внимание на такие вещи – как намекнул на то Песков.

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