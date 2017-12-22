Наше будущее
Наше будущее

В среду, 20 декабря, старшеклассники Ломоносовской школы посетили московский  «Физтехпарк» – один из ведущих инновационных центров России, место, где рождаются технологии будущего

Руководство технопарка организовало для юных гостей увлекательную экскурсию. Директор по инновациям и IT «Физтехпарка» Сергей Ручьёв кратко рассказал ребятам историю этого удивительного места, о том, что из себя представляет этот технопарк сегодня и ответил на вопросы. Школьники пообщались с роботом, посмотрели огромный конференц-зал и учебные аудитории. Но, конечно, особый восторг у ребят и сопровождавших их педагогов вызвала серверная.  Заполненное сложным высокотехнологичным оборудованием помещение очень напоминает пространства из фантастических голливудских блокбастеров.

Но «Физтехпарк» - это не только роботы, аудитории и серверные. «Физтехпарк» - это люди, высококлассные специалисты в области IT-технологий, интернета-вещей, искусственного интеллекта и прочих сфер, которые уже завтра и неизбежно станут привычной средой для каждого.

В коворкинг-зоне школьники узнали о перспективных нейротехнологиях, а также новой методике переработки вторсырья для создания материалов с уникальными свойствами – в том числе для строительства и отделки домов.

В резиденции разработчика решений в сфере интернета-вещей – компании Waviot -  школьники узнали о новейших разработках средств учёта коммунальных услуг, удалённо передающих все показатели от пользователя его управляющей компании. Впрочем, заниматься одной лишь сферой ЖКХ скучно – специалисты компании поднаторели в том числе и в космической теме, на что указывает установленная в офисе модель спутника «Фобос» - она предсказуемо вызвала настоящий ажиотаж у школьников.

Как невозможно на экскурсии в Кремле не посетить Успенский собор, так и экскурсия по «Физтехпарку» немыслима без визита в «Acronis».  Эта международная компания со штаб-квартирой в Сингапуре, является здесь якорным резидентом. Конечно, в сжатых временных рамках ребятам никак не удалось бы познакомиться со всей широкой палитрой  деятельности IT-гиганта, но представители компании достаточно подробно рассказали о текущих разработках в сфере «бэкапа» и защиты данных – одного из самых ценных ресурсов в современном мире.

Впрочем, ценность такого ресурса как здоровье, также сложно переоценить. За инновации в этой области отвечает ещё один крупный резидент «Физтехпарка» - компания «Аквион», специализирующаяся на разработке фармацевтических препаратов. Презентовав юным гостям последние разработки, представитель компании рассказала об истории компании, её лабораториях и ответила на все интересующие вопросы – в том числе и из категории «на засыпку».

Так, одного гостя очень заинтересовала тема возможных диверсий против генофонда извне через изменение структуры ДНК. Вопрос звучал актуально на фоне недавно разразившегося скандала с выявленными фактами передачи образцов биоматериала россиян за рубеж.   

Об этом писала и редакция «Русской Планеты», которая также является давним и одним из ключевых резидентов «Физтехпарка». Ребята смогли понаблюдать за «кухней» новостей и аналитики, которая ежедневно выходит на нашем портале. Практические вопросы перемежались с «философскими». Например, какими особыми качествами должен обладать журналист – гуманитарий в своей основе – чтобы уверенно чувствовать себя в сфере инноваций.

Мы рассказали.

«Мне все понравилось. Я изначально не совсем понимал, что такое «Физтехпарк», а  сейчас уже сформировалась картина. Думаю, что если появится интерес, то я смогу как-то взаимодействовать с этим технопарком. Расскажу о Физтехпарке друзьям, потому что это однозначно будет для них интересно и перспективно», - поделился своими впечатлениями с «Физтехпарком» ученик 9 класса Ломоносовской школы Станислав А.

И не только он остался доволен после посещения парка. По оживленным разговорам и диалогам можно было легко понять, что школьников действительно «зацепил» как «Физтехпарк», так и его резиденты. Кто знает, может именно эти ребята в будущем станут уже резидентами технопарка, открыв свои успешные стартапы?

Теги:
События: общество
Организации: Физтехпарк
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