«Налайкай» на кредит!
«Налайкай» на кредит!

Сбербанк будет выдавать кредиты на основе анализа постов и лайков в соцсетях

Мы давно привыкли к тому, что неосторожно «полайкав» что-то в социальных сетях, можно привлечь к себе внимание компетентных органов и получить пресловутую «двушечку».

Как работает кнут понятно. А что насчет «пряников»? Уже в 2018-м году правильное поведение в интернете поможет нам значительно повысить шанс на получение оперативного займа наличными или открытие кредитной карты в Сбербанке России.

Зампред Совета и управляющий директор блока «Риски» ПАО Сбербанк — Александр Ведяхин сообщил, что крупнейшее кредитно-финансовое учреждение страны закончило освоение инновационного метода оценки рисков при выдаче кредита и определения платежеспособности получателей займов. Называется эта история «Психологический скоринг».

«Нам должно быть понятно, что это за человек хочет получить деньги банка, — рассказал Александр Александрович в беседе с корреспондентом  «Интерфакса». — И если он лайкает тюремные четки… то вряд ли ему надо сразу одобрять кредит».

Не озолотит Сбербанк и тех, кто ценит блатную романтику, в частности творчество Михаила Круга. Об этом прямо говорит Александр Ведяхин, который считает, что не нужно открывать кредитную линию тем, кто поставил себе в «Избранные аудиозаписи» «Владимирский централ».

Хватит ли мощностей даже такого финансового гиганта, как Сбербанк на то, чтобы наблюдать за «виртуальным поведением клиентов» почти так, как это описано в небезызвестном романе Оруэлла «1984»?

О том, что в математическом аппарате банка достаточно ресурсов, свидетельствует не только А.А. Ведяхин, но и сам Герман Греф. Еще летом в «Ельцин-центре» он заявил о продуктивности сотрудничества с Михалом Косински, исследователем, который разработал технологию сбора психометрических данных с помощью соцсетей.

Глава Сбербанка заявил, что методика, разработанная польским специалистом, дает возможность всестороннего анализа личности по пяти аспектам.

По словам Германа Грефа, всего 11-12 лайков достаточно для того, чтобы наравне с коллегами претендента на кредит иметь представление о его личности.

Анализ примерно 230-ти лайков позволит понимать кредитополучателя лучше, чем это делает его семья.

Сегодня Сбербанк России входит в топ-50 крупнейших кредитно-финансовых организаций мира и обслуживает 137 млн клиентов, многие из которых в условиях непростой финансово-экономической ситуации претендуют на те или иные кредитные продукты банка.

Как быть?

Мы связались с Александрой Андреевой, специалистом кредитного отдела одного из российских банков.  

Русская Планета: Александра Владимировна, уделяют ли внимание специалисты Вашего банка поведению клиентов в соцсетях? И что делать тем, кто не ждет особого внимания к своим лайкам и репостам?

Александра Андреева: По сути Сбербанк России не делает ничего нового. Виртуальная жизнь клиентов в последнее десятилетие стала не менее активной, чем жизнь реальная. Поведение в сети было и остается отражением повседневной жизни человека.

РП: Помнится кто-то из руководителей ФБР минувших лет говаривал: «Раньше мы выискивали информацию по крупицам, а теперь люди сами выкладывают все в социальную сеть».

АА: Так и есть. Банки ведут себя логично. Прежде чем вынести решение о предоставлении ипотечного кредита (либо открытии кредитной линии по банковской карте) отделы риска и службы безопасности изучают, чем собственно живет претендент?

РП: Но ведь банк имеет доступ к нашей кредитной истории. Неужели не достаточно изучить ее? Поинтересоваться доходами, запросить справки с работы?

АА: Этого бывает, действительно, недостаточно. Во-первых, кредитная история есть не у каждого. Случается, что человек занимает деньги у банка впервые. Или успешно выплатив кредит за мобильный телефон, претендует на заем серьезной суммы на приобретение квартиры. Согласитесь, разные суммы?

РП: Соглашусь. Клиенту, который выложил фото,  где он в «наколках и мастях» денег не дадут?

АА: Этот фактор, скажем так, может быть учтен.

РП: Взял кредит и можешь спать спокойно? Банк за твоей страничкой больше не наблюдает?

АА: Не совсем. После одобрения ипотеки или открытия, предположим, кредитной карты, в компетенции специальных отделов кредитно-финансовой организации остаются вопросы увеличения либо наоборот уменьшения кредитной линии. Загляните в договор. Банк часто оставляет за собой право изменения условий сотрудничества. Да и клиенту, при определенных обстоятельствах, может потребоваться реструктуризация долга. Или вы захотите взять «кредитную паузу». Банк может пойти вам навстречу.

РП: Или не пойти…

АА: Разумеется. При рассмотрении подобных вопросов, сотрудники соответствующих подразделений могут проявить интерес, в том числе, и к личной жизни клиента, проанализировать характер его покупок, изучив банковскую выписку. Ну а если ситуация требует дополнительного рассмотрения – заглянуть на страничку в соцсети.

РП: Судя по реакции пользователей, не все одобряют такое нововведение. Есть много недовольных.

АА: Для того, чтобы понять банк, можно поставить себя на его место. Предположим, что к вам обратился сосед. И просит одолжить не 100 рублей до зарплаты, а хотя бы тысяч 10-11. Таков «начальный» лимит по кредитке в некоторых банках. Вы, конечно же, поинтересуетесь, что это за человек, чем живет? Хочет вложить средства в ремонт автомобиля, чтобы, например, заработать легальным извозом, выйти из трудной жизненной ситуации и поскорее вернуть долг? Либо человек не очень надежен, что автоматически увеличивает риски.

О том правомерны ли такие действия Сбербанка и других финансовых организаций, мы решили спросить у юриста Алексея Трофимова.

Русская Планета: Алексей Вадимович, имеют ли право банкиры смотреть, «чем мы дышим» ВКонтакте или на Фейсбуке?

Алексей Трофимов: Конечно, да. Заполняя заявку на кредитную карту на сайте или анкету в банке на получении заемных средств наличными, мы всегда расписываемся в согласии на обработку наших персональных данных.

РП: И на то, чтобы смотреть, что мы «лайкаем» в виртуальном пространстве?

АТ: В том числе, и на это. «Детство кончилось». Интернет больше не расценивается, как некая сфера, где «можно всё». Это важная часть жизни каждого гражданина. На персональной странице можно узнать те нюансы, о которых человек промолчит на совещании или в интервью с банковским работником. Еще момент: информация ведь уже находится в открытом доступе! Получается, коллеге из соседнего «цеха» на вас посмотреть можно, а специалисту службы безопасности банка нельзя?

РП: Что вы, как юрист, порекомендуете гражданам РФ в аспекте поведения в так называемом «виртуальном мире»?

АТ: Быть осторожными. Наблюдают за нашими страницами не только банки, которые делают это исключительно в тот момент, когда нам становятся нужны их деньги. Друзья, коллеги, работодатель, специально нанятые им люди (кадровики, сотрудники служб безопасности) не только в России, но и во всех странах мира анализируют личность человека перед принятием решения о повышении по службе или переводе на более ответственную должность, открытии ему доступа к информации конфиденциального характера.

РП: Стало быть, банки наши права никак не ущемляют?

АТ: Анализ поведения потенциального кредитополучателя в социальных сетях поможет уменьшить ставки по кредитам и сократить сроки их выдачи. Получается, за права добросовестного заемщика банки, скорее, борются!

Итак… ставим «лайки» с умом! 

Теги:
Организации: Сбербанк
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