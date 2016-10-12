Наказание и труд все перетрут

В последнее время российское государство проявляет повышенный интерес к возможности использования труда осужденных граждан. Накануне на портале правовых актов был размещен законопроект министерства юстиции, предполагающий эксплуатацию труда осужденных на объектах госкомпаний и госкорпораций. Норма касается граждан, приговоренных к обязательным, исправительным и принудительным работам.

Перечень объектов будет определять правительство РФ. «Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями», - указано в поправках в Уголовной кодекс РФ. В документе говорится, что на объектах вне исправительных центров должны быть расположены «специально предназначенные» общежития.

Законопроект носит достаточно размытый характер. В нем нет ни одной цифры, характеризующей масштаб планируемого привлечения осужденных, и ничего не говорится о квотах для объектов госкомпаний. В мае прошлого года с похожей инициативой выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако его поправки касались не только осужденных к принудительным работам на предприятиях, но и заключенных из колоний-поселений. По его оценке, на главные стройки страны можно было привлечь около 40 тысяч граждан.

Трудпросвет

4 октября в интервью ТАСС замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал о «еще одной альтернативе лишению свободы». С 1 января 2017 года в России заработают специальные «исправительные центры», где будут трудиться заключенные. Отбывающий наказание гражданин будет получать зарплату, сможет пользоваться телефоном, интернетом и даже уходить в отпуск.

В пилотном проекте ФСИН будут участвовать 896 человек из четырех регионов РФ: Тюменская область (Ишим), Ставропольский край (Георгиевск), Тамбовская область (поселок Зеленый), Приморский край (Уссурийск). Также ведомство собирается привлекать к принудительным работам осужденных в Архангельской, Смоленской, Самарской, Новосибирской областях, в Башкирии, Карелии и Забайкальском крае.

Ранее Служба исполнения наказания начала передавать бразды правления коммерческой частью деятельности в руки людей без погон. На смену офицерам стали приходить профессиональные экономисты и хозяйственники. Либерализация в системе наказания в РФ открывает новые социально-экономические возможности и перспективы для осужденных и заключенных.

Государство и связанные с ним компании получают в актив пусть и неквалифицированную, но дешевую и в какой-то степени мотивированную рабочую силу. За 25 лет существования современной России суды крайне редко назначали обязательные, исправительные и принудительные работы. Объективная причина заключалась в отсутствии необходимой законодательной базы и инфраструктуры. Четверть века осужденные, как и в советское время, трудятся в местах заключения, изготавливая, помимо одежды, различные металлические изделия и конструкции.

По данным ФСИН, в колониях производится около 100 тысяч наименований продукции, годовая стоимость которых превышает 30 млрд рублей. На производстве занято примерно треть заключенных (около 200 тысяч человек). За счет мизерных затрат на рабочую силу себестоимость продукции достаточно низкая и потому она вполне конкурентноспособна. Однако ФСИН испытывает серьезные проблемы: устарелые производственные мощности и отсутствие широкого выхода на рынок.

Гуманизм и экономия

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский считает, что новая политика государства в отношении осужденных по уголовным статьям продиктована в первую очередь переполненностью тюрем. На 1 октября 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалась армия из 640 357 человек. 528 тысяч человек пребывали в 719 колониях, 34 тысячи - в колониях-поселениях, а 108 тысяч - в СИЗО.

«В настоящий момент процент оправдательных приговоров по уголовным делам составляет всего 0,45, в силу чего нагрузка на систему исполнения наказаний достигла критической отметки. При этом высокая наполняемость тюрем способствует культивации и распространению криминальной культуры, росту числа рецидивов», - утверждает эксперт.

Старинский полагает, что использование труда осужденных - это не только важная мера гуманитарного и социального характера. Речь идет об экономической целесообразности: «В ныне используемой схеме она отсутствует по причине того, что труд осужденных не может в короткие сроки окупить расходы, направленные на строительство исправительных центров. Если же труд преступников будет использоваться на иных объектах, это позволит не только быстро покрыть расходы, но и, возможно, получить прибыль».

Адвокат указывает, что дополнительным фактором, подстегнувшим властей к изменению системы исполнения наказаний, стал экономический кризис: «Последние законодательные инициативы (в частности, предложения о введении «налога на тунеядцев» и предоставлении муниципальным органам доступа к базам ПФР) ясно свидетельствуют о том, что власти все больше склоняются к мысли о необходимости использования любых дополнительных источников финансирования или бюджетной экономии. В свете этого расширение масштабов эксплуатации труда осужденных представляется вполне возможным».

Также Старинский отметил, что у государства больше нет ресурсов на содержание ФСИН в прежнем объеме. Важную роль, по его мнению, мог сыграть и мировой опыт: «Судьи не склонны верить в то, что принудительные работы окажут должное воспитательное воздействие. Например, во Франции законодатели даже были вынуждены выработать нормы, лишающие судью права использовать иной вид наказания, если за соответствующее нарушение предусматривается вариант санкции в виде принудительных работ».

Старинский верит в воспитательный эффект «трудотерапии» и считает, что в России осужденные могут трудиться в разы эффективнее своих «коллег», работающих в колониях. По его словам, в Австралии интенсивность труда на принудительных работах удалось повысить в пять раз по сравнению с обязанностями заключенных в тюрьме. Последнее предложение: Четверть века осужденные, как и в советское время, трудятся в местах заключения, изготавливая, помимо одежды, различные изделия из дерева и металла, полиэтилен, бытовую химию, пищевую продукцию и пр.

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