Где находится «Центр честности» человека

Ученые говорят, что эта область активизируется, когда человек говорит правду и не работает, если тот врет. Работает и в обратном случае: при стимуляции этой зоны в человеческом мозге люди начинают вести себя честнее.

Такое человеческое качество как Честность — не просто абстрактное этическое понятие. Оно играет одну из самых важнейших ролей в экономике и социальной сфере. Именно честность отвечает за порой сложный выбор между поступком и нашим личным интересом.

Долгое время биологическая основа этого выбора во многом оставалась загадкой для ученых. Сегодня ученые утверждают, - «центр честности» в мозге человека найден!

Ученые обнаружили, что стимуляция определенных зон мозга может привести к тому, что человек будет более склонен совершать честные поступки в ущерб своим корыстным интересам. А обнаружить «центр честности» в мозге человека исследователям помогла незамысловатая азартная игра.

Участникам эксперимента было предложено задание с игральными костями. Каждый из них бросал кубик и, при удачном попадании – получал денежное вознаграждение. Поскольку игроки вносили свои результаты в компьютер без свидетелей, они могли выбрать, сказать правду или соврать. По теории вероятности, в среднем при честном исходе люди должны были выигрывать примерно в 50 процентах случаев.

В результате, после многочисленных экспериментов «над честностью», выяснилось, что в целом добровольцы довольно часто обманывали. Впрочем, попадались и кристально честные.

«Убежденных жуликов» среди подопытных оказалось не так уж много: в каждом возможном случае обманывали только 8% участников.

Одни из инициаторов проекта, профессор экспериментальной экономики Цюрихского университета Мишель Марешаль комментирует, что «Большинство людей немного обманывают, но не при каждом удобном случае».

Экспериментаторам удалось не только сделать выводы о механизмах честности, но и усилить к ней склонность людей при помощи не инвазивной стимуляции дорсолатеральной префронтальной зоны коры головного мозга, ответственной за принятие сложных решений и когнитивную деятельность, в том числе кратковременную память. Для этого на коже головы устанавливались электроды, через которые воздействовали слабым постоянным током. Это привело к тому, что во время выполнения того же задания участники были менее склонны обманывать. Но, вместе с тем, число паталогических врунов осталось неизменным.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что стимуляция в основном снижает жульничество у участников, которые фактически испытали моральный конфликт, но не влияет на процесс принятия решений для тех, кто поставил себе цель заработать как можно больше» - поясняет профессор нейроэкономики Университета Цюриха Кристиан Рафф.

Исследователи убеждены, что их работа станет важным шагом к познанию механизмов, которые влияют на честность наших решений. По их мнению, дальнейшие исследования в этом направлении могут иметь решающее значение для юриспруденции и помогут в будущем создать более точный детектор лжи.

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