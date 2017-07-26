Надбавочка вышла

Очередной подарок российским пенсионерам готовит Пенсионный фонд Российской Федерации. В августе те пенсионеры, которые продолжают трудиться, получат надбавку аж в 222 рубля. Из 43 миллионов пенсионеров в нашей стране на работу продолжает ходить примерно треть, что неудивительно: на одну пенсию прожить сложно, а по уровню комфорта для лиц преклонного возраста Россия находится почти в конце рейтинга.

«В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», - сообщили агенству ТАСС в пенсионном ведомстве.

Иначе, как подачкой, прибавку не назвать. При этом пенсии работающим пенсионерам не индексировались последние два года. Причина — нехватка средств в Пенсионном фонде. Мол, раз можете работать — то и работайте, а нам бы с теми, кто не может, расплатиться как-нибудь.

Власти взяли курс на то, чтобы стимулировать граждан как можно позже выходить на пенсию. На это же направлена и новая балльная система пенсионных расчетов: чем позже вышел — тем больше баллов и, соответственно, больше пенсия.

Правда, пока что самым лучшим стимулом продолжать трудиться можно считать мизерный размер российской пенсии. Французский банк Natixis не так давно опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для пенсионеров стран. На первых местах — Швейцария, Норвегия, Исландия и Швеция. А Россия, к стыду Пенсионного фонда, находится на «почетном» четвертом месте с конца. Всего в рейтинге 43 страны, которые оценивались по нескольким пунктам: доступность финансовых услуг, которые могли бы максимизировать пенсионный доход, возможность пользоваться качественной медицинской помощью, и так далее.

В отчете обращает на себя внимание одна деталь: словосочетание «пенсионный доход». Это принципиальное отличие в отношении к заработанным гражданами деньгам. У нас пенсия воспринимается как подарок к старости от государства за трудовую деятельность. И почему-то все забывают, что пенсия - это никакой не подарок и не подачка, а заработанные потом и кровью деньги гражданина.

Вариантов, как распорядиться накопленным к старости богатством, у наших граждан и правда немного. Например, в США тоже есть государственная пенсия, она небольшая, но составляет примерно половину от заработной платы гражданина. А для того, чтобы ездить по миру в смешных соломенных шляпках и фотографироваться на фоне Эйфелевой башни, жители США копят себе на пенсию сами. Для этого есть целый ряд программ, средства можно инвестировать с разной доходностью и к моменту выхода на пенсию обеспечить себе пусть и не очень богатую, но стабильную старость.

Часть средств можно, кстати, вывести и потратить на покупку дома своей мечты. А если скопленных к преклонному возрасту средств оказалось не так много — то существует вариант переехать жить в штат, где жить дешевле. И при этом дешевле — не значит хуже: существует целый ряд городков с развитой инфраструктурой — больницы, досуговые центры и так далее, где проживают почти исключительно пенсионеры.

Это не рай на земле, это — результат работы системы, где граждане более ответственно относятся к своим личным финансам и думают о будущем, а государство создает все возможности для реализации этих стремлений. У нас же, такое ощущение, что вся работа Пенсионного фонда направлена исключительно на его пополнение, а не на то, чтобы сделать жизнь пенсионеров в России лучше. А все манипуляции с пенсиями используются лишь для повышения рейтингов власти перед очередными выборами.

Последние нововведения в пенсионной системе России вселяют робкую надежду, что когда-нибудь и мы сможем распоряжаться заработанными за долгие годы деньгами по своему усмотрению. Пока что мы можем лишь выбрать, куда вложить небольшую часть взносов — в часть страховой пенсии, или отдать их в счет формирования накопительной части пенсии, в управление негосударственным пенсионным структурам.

Глядишь, когда-нибудь и российские пенсионеры будут скупать туры на теплоходные круизы по Средиземью да греть кости на морских курортах мира. В смешных соломенных шляпках и с радостной улыбкой на лице, разумеется. Потому что — заслужили.

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