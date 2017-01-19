Муссолини и Троцкий: Несостоявшийся сплав

...Речь идет о стихотворении якобы написанным Владимиром Маяковским в «Известиях» в ноябре 1922.

"Товарищи фашисты, милости просим.

Вместе власть буржуев сбросим.

Фашисты и большевики - пролетарии-братья.

Крепите над миром красные объятья.

Пролетарии, стройтесь в единую линию

Сегодня командуют Троцкий и Муссолини.

Красное знамя борьбы пролетариев.

Сегодня развернуто от России до Италии".

Сильно! Троцкий и Муссолини. Скажите, ну вот откуда могла быть связь у пламенного революционера Троцкого с фашистом Муссолини. Или тем более симпатия. Что пишет сам Троцкий о Муссолини в своем двухтомнике «Сталин»:

«Для Муссолини, писал Лев Троцкий, не так легко было найти историческую аналогию. В цивилизованных странах, прошедших через длительную школу представительной системы, к власти поднялись таинственные незнакомцы, которые в юности занимались почти столь же скромной работой, как Давид или Исайя. За ними не числилось никаких воинских подвигов. Они не возвестили миру никакой новой идеи. За их спиной не стояла тень великого предка в треуголке. Римская волчица не была прабабушкой Муссолини. Свастика не есть фамильный герб Гитлеров, а только плагиат у египтян и индусов. Либерально-демократическая мысль стоит беспомощно перед загадкой фашизма. Но ни Муссолини, ни Гитлер не похожи на гениев. Чем же объясняется их головокружительный успех?

Мелкая буржуазия в нынешнюю эпоху вообще не может выдвинуть ни оригинальных идей, ни самостоятельных вождей. У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражательно. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал большевикам и Муссолини. Таким образом, вожди мелкой буржуазии, зависимые от крупного капитала, являются по самому типу своему вождями второго класса, как мелкая буржуазия, глядеть ли на нее сверху или снизу, занимает всегда второе место. Однако в рамках исторических возможностей Муссолини проявил огромную инициативу, изворотливость, цепкость, изобретательство»

Это, пожалуй, наивысшая оценка талантов дуче таким склочным типом как Лев Троцкий.

О молодости дуче я писал уже много, но есть смысл вновь расставить акценты: Будучи еще молодым преподавателем за связь с революционной организацией Бенито был преследуем полицией и бежал в Швейцарию.

После амнистии возвратился в Италию и поселился в гор. Форли. Здесь он стал принимать энергичное участие в социалистическом движении и вскоре сделался секретарем местной федерации социалистической партии.

Благодаря его стараниям к 1912 г. в гор. Форли была создана крепкая социалистическая организация, издававшая под редакцией Муссолини газету "Классовая Борьба". На съезде итальянской социалистической партии в Реджио-Эмилия (1912 г.)

Муссолини возглавлял крайне левую фракцию "непримиримых". Благодаря требованиям этой фракции съезд исключил из партии правых реформистов (Биссолати, Бономи, Кобрика и др.). На этом же съезде Муссолини был избран редактором центрального органа итальянской социалистической партии "Аванти".

Незадолго до мировой войны, в июле 1914 г., Муссолини руководил массовым восстанием в Форли и Равенне. В этот же период он настаивал на исключении из партии франкмасонов. Когда разразилась мировая война, Муссолини вначале высказывался на страницах "Аванти" за нейтралитет Италии.

Однако, вскоре он стал склоняться к мысли, что Италия должна вмешаться в мировую войну на стороне Тройственного Согласия. В ответ на это итальянская социалистическая партия, оставшаяся верной принципам революционного интернационализма, в сентябре 1914 г. исключила Муссолини из своих рядов. Тогда Муссолини на средства группы итальянских капиталистов основал в Риме социал-шовинистическую газету "Итальянский Народ". Вскоре вслед за тем он отправился добровольцем на фронт, где был ранен. После окончания войны Муссолини стал организовывать первые фашистские отряды, выставив вначале для привлечения широких масс крайне левые требования: земля трудящимся, учредительное собрание, конфискация военных прибылей и т. д. Потом дуче стал милитаристом и порвал с левыми, в тайне оставаясь восхищенным идеями Троцкого-Ленина.

Троцком, который путем партийного переворота был вышиблен из партии, Муссолини протянул руку помощи, от которой тот, впрочем, отказался их политических соображений.

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