Мужской праздник

Россия может гордиться своей армией. Это непредпраздничный пафос, а реальность, которая стала возможной благодаря целенаправленной политике государства. Минобороны с приходом Сергея Шойгу в 2013 году стало, пожалуй, самым эффективным ведомством правительства РФ. Талантливый управленец достаточно быстро прибрал за Анатолием Сердюковым и нашел общий язык с оружейниками.

На правильном пути

Во всех ведущих рейтингах военной мощи Россия всегда занимала второе место после Соединенных Штатов. Основная причина состояла в наличии крупнейшего (наравне с США) ядерного арсенала. Однако российская армия значительно уступала другим государствам по доле современной техники в войсках. Это был нонсенс. Ведь РФ — хозяйка уникальных военных технологий.

На балансе вооруженных сил числилось огромное количество танков, БТР, БМП, артиллерийский орудий, ракетных комплексов, но в боеспособном состоянии было менее 30%. Часть исправных вооружений просто устарела и нуждалась в замене. На начало 2000-х годов ситуация была аховая, но стала постепенно выправляться с ростом военных расходов.

Государство приняло программу перевооружения и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) получил масштабные заказы. Однако прогресс в военном строительстве сопровождал ряд негативных моментов. Во-первых, Гособоронзаказ регулярно срывался из-за конфликтов Минобороны с руководителями предприятий. Во-вторых, большой ошибкой, как впоследствии выяснилось, был переход на бригадную систему комплектования войск.

Эти две главные проблемы при поддержке президента успешно решает Шойгу. Целевым показателем качества вооруженных сил остается оснащенность современным вооружением. В 2015 году эта доля составляла 47%, в 2016-м — 58,3%. Минобороны рассчитывает, что в 2017 году доля современной техники превысит 62%. Плановый показатель на 2021 год — 70% при практически стопроцентной исправности.

Основной упор делается на развитие Стратегических ядерных сил (СЯС), которые, по мнению экспертов, являются мощнейшими в мире. Инвестиции в СЯС — это ответ на расширение системы глобальной ПРО США. Россия проводит замену пусковых установок шахтного и мобильного базирования, разрабатывает железнодорожный комплекс «Баргузин» (ядерный поезд).

В прошлое уходит навязанная Сердюковым бригадная система, недостатки которой были выявлены в конфликте с Грузией в августе 2008 года. По состоянию на 2017 год Россия воссоздала 1-ю танковую армию, а также несколько дивизий в Западном и Южном военных округах. Руководство РФ четко осознало, что страна не может обеспечить надежную оборону небольшими соединениями.

Армия нового типа

Содержание современной армии — дело затратное. В СССР военный бюджет «съедал» более 10% ВВП. Советский союз готовился к крупномасштабной континентальной войне и потому был вынужден держать огромную армию (5-7 млн человек) и десятки военных баз за рубежом.

Сегодня в задачи Минобороны не входит «освобождение» Европы от капиталистического ига. Ведомство занимается строительством мобильной профессиональной и высокотехнологичной армии. Численность вооруженных сил РФ составляет 760 тысяч человек. Такого количества военнослужащих сполна хватает для выполнения всех текущих задач.

При этом после бурного роста военный бюджет РФ в ближайшие годы будет сокращаться. Взглянем на цифры. В 2000 году на оборону уходило 260 миллиардов рублей, в 2005 году — 773 миллиарда рублей, в 2008 году — 1,396 триллиона рублей, в 2011 году — 2,064 триллиона рублей, в 2012 году — 2,513 триллиона рублей, в 2013 году — 2,813 триллиона рублей.

В 2014 году расходы на военные нужды перевалили за 3,2 триллиона рублей, а в 2015 году — за 4 триллиона рублей. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Галопирующий рост финансирования был вызван необходимостью принятия срочных мер по перевооружению.

За минувшие 10-12 лет Минобороны с этой проблемой справилось. Теперь необходимо обеспечить прирост новейших вооружений, но за меньшие деньги. В 2016 году доля военного бюджета составила 4,5% ВВП, и она будет снижаться до 3%. Столь жесткие рамки необходимы для спасения утопающей в кризисе экономики.

Кроме того, как отметил Владимир Путин, предприятия ОПК должны приучаться быть более самостоятельными в коммерческом плане, а не рассчитывать на беспечную жизнь за счет Гособоронзаказа. К 2030 году «оборонка» должна производить до 50% гражданской продукции.

Руководство РФ активно работает над выработкой более совершенной экономической модели военного сектора. Оборонные заводы укрупняют и включают в состав «Ростехнологий», которые позволяют властям эффективнее контролировать деятельность ОПК. К сожалению, множество предприятий, включая всемирно известные бренды, накопили долги.

В сфере военного строительства не все идеально. Хорошие темпы перевооружения по-прежнему обеспечиваются пинками сверху. Путин, который является главой Военно-промышленной комиссии, каждый квартал устраивает «неделю «оборонки»», то есть несколько дней заслушивает доклады о ходе перевооружения и отдает распоряжения.

Оборонная промышленность пострадала от введенных Западом и Украиной санкций. Однако на данный момент можно сказать, что ограничительные меры стали стимулом для развития двигателестроения и материаловедения. Первые плоды импортозамешения мы увидим не скоро, но Россия просто вынуждена быть максимально независимой в подобных сферах.

Защитники Отечества

В День защитника Отечества невозможно обойти вниманием исчезновение негативного фона, который сопровождал армию с начала 1990-х годов. Служба в вооруженных силах вновь стала почетным занятием. Однако возвращение авторитета армии сопровождалось определенными перегибами.

С 2014 года власти перестали выдавать военные билеты гражданам, пропустившим три призывных комиссии. Обладатели справок о не прохождении срочной службы без законных на то оснований были лишены возможности трудиться во всех госучреждениях, включая компании с государственным участием.

Под санкции попали несколько сотен тысяч молодых человек, среди которых есть образованные и талантливые кадры по разным причинам не явившиеся вовремя в военкомат. Формально они переступили черту закона и по факту являются уклонистами, однако неразумно вешать на них ярлык и закрывать двери в госструктуры.

В российском обществе образовалась достаточно широкая прослойка не востребованных специалистов. Причиной тому является господствующее узкое понимание того, что из себя, по сути, представляет служба и защита Отечества. Глупо сводить долг перед Родиной лишь к беготне по плацу с автоматом в руках. Тем более, согласно первоначальным планам, армия РФ сегодня должна была на 70-90% состоять из контрактников.

Защитник Отечества — это, прежде всего, мужчина с представлением о чести, моральном долге перед страной, семьей и окружающими людьми. Морально-нравственные качества в мужчине рождает не служба в армии. Мужчина становится мужчиной, когда самостоятельно преодолевает трудности, делая подчас непростой личный выбор и совершая маленькие подвиги.

Служба в войсках скорее развивает те морально-волевые качества, которыми молодой человек уже обладает.

Мужчина характеризует подчеркнуто уважительное отношение к женскому полу. Мужчина никогда не будет сидеть в общественном транспорте, когда женщины стоят рядом. Мужчина всегда откроет прекрасной половине дверь, поможет ей поднять по лестнице детскую коляску или тяжелую сумку. Мужчина не поднимет руку на женщину и заступиться, когда будут обижать слабых.

Для того, чтобы быть достойным человеком, не нужно служить в армии. Очень хочется, чтобы ханжеское отношение государства к непрошедшим военную службу, когда-нибудь ушло.

В России нет официально мужского дня, и, наверное, поэтому день основания Красной армии в него по факту превратился. Кадровые военнослужащие, резервисты и гражданские, сегодня наш общий праздник. Он общий, потому что мы делаем одно дело — служим своему Отечеству!

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