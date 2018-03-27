«Мотовесна» подвела итоги

В этом году шестая выставка техники для активного отдыха «Мотовесна-2018» прошла на новом месте. Организаторы отметили, что главное преимущество центральной арены «Олимпийского» - огромное пространство не только на площадке, но и над ней. Его хватило, чтобы объединить под одной крышей несколько трудносовместимых видов программы.

Центральная часть «Мотовесны» представляла стенды компаний, работающих на российском рынке мототехники. Так, представительство BMW Motorrad впервые презентовало главную новинку сезона, - туристический эндуро F 850 GS, и мощный люксовый турер Grand America.

Легендарный Harley-Davidson привез полностью переработанную линейку Softail. Еще один классический американский бренд - Indian, выставил обновленные модели Scout и роскошные туреры.

Традиционно на «Мотовесне» собрались производители и импортеры экипировки, запчастей, расходных материалов, тюнинга, аксессуаров. Шлемы, куртки, мотоботы, кофры, обтекатели, глушители, покрышки, украшения и многое другое можно было не только изучить, сравнить, но и, сделав осознанный выбор, приобрести.

Все больше на выставке становится и отечественной продукции: техники, экипировки, тюнинга.

В этот раз российский мотопром представлял «Урал», переживающий новую волну популярности. Возобновивший выставочную деятельность Завод имени Дегтярева показал бюджетную дорожную технику, а также уникальную разработку, - снегоболотоход «Бархан», способный передвигаться по самому экстремальному бездорожью и даже по воде.

Вездеходное направление также представлял «Трэкол», - подмосковный производитель машин для передвижения в любых условиях. Отечественный производитель экипировки Hyperlook показал последнюю коллекцию, вызвавшую огромный интерес аудитории.

Некоммерческая часть запомнилась награждением туристов за наиболее интересные и сложные мотопутешествия.

Победителя квеста Департамента Транспорта Москвы и BMW Motorrad «Москва - город для мотоциклистов» в этот раз ждал самый дорогой приз в истории таких конкурсов, - новый мотоцикл BMW G 310 GS.

Конкуренция в этот раз тоже была рекордной. Два дня сотни участников отбора отвечали на сложные вопросы из мотоциклетной области. А финалисты сошлись в очном поединке на главной сцене. Наилучшее знание техники BMW продемонстрировал Денис Соколов, который теперь будет изучать ее не только в теории, но и на практике.

Для любителей скорости прямо на арене «Олимпийского» была организована большая спортивная зона Motul Extreme Show, за которой было удобно наблюдать с трибун в перерывах между изучением экспонатов.

Фристайлеры прыгали с огромной рампы через весь зал, буквально взлетая под потолок. В перерывах между трамплинами показывал трюковое квадроциклетное шоу Григорий Талдыкин с двумя пешими акробатами.

По-настоящему свежее зрелище привезли фрацузские триалисты Жюльен Дюпон, Кенни Томас и их российские коллеги, Александр и Антон Фроловы.

Всемирно известные спортсмены выступали на трасе из бетонных колец, сварных металлических кубов, морского контейнера, грузовых колес и трамплинов, перепрыгивали через лежащих людей, крутили сальто и соревновались в скоростном прохождении препятствий, так что в шоу был и состязательный момент.

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