Москва прощается с пятиэтажками

На днях президент Владимир Путин обратился к мэру Москвы с предложением разобраться, наконец, с вопросом оставшихся в Москве хрущевок. Всего – 71 дом, в них проживает около 1,6 миллиона человек, на площади свыше 25 миллионов квадратных метров. И эти метры находятся в крайне плачевном состоянии. Президент дал наказ – снести ветхие дома и построить на этом месте новое жилье. Что появится на месте этих домов, и почему снос хрущевок – не последний глобальный проект ликвидации негодного жилья в России?

Пятиэтажка стала своеобразным символом советской эпохи. Типовые быстровозводимые дома позволили советским властям решить одну из главных проблем своего времени – дать народу социальное жилье, причем быстро и много. В послевоенной разрухе, когда заново восстанавливалась промышленность, производство, для миллионов семей своя отдельная квартира, предоставляемая, к тому же, бесплатно, стала исполнением заветной мечты.

Хрущевки были разных серий – повышенной комфортности, были даже модификации с лифтом. Квартиры в таких домах были неудобные: маленькие, с крохотной кухонькой, с плохой шумо- и виброизоляцией, с низкими потолками. Все эти дома отличало одно: они подразумевались как временное решение жилищной проблемы в стране.

То, как эти дома строили, очень быстро дало о себе знать. Качество таких строений было, мягко говоря, не очень. Их начали строить с конца 50-х и примерно до 70-х годов, а к 90-м эти дома превратились в аварийные «хрущобы», как метко прозвали их в народе. История войны с пятиэтажками в Москве началась еще при прежнем мэре, Юрии Лужкове. Программа разрабатывалась с 2006 года, в ее рамках власти задумали снести хрущевки самых ранних серий.

Как доложил Путину Собянин, остались буквально считаные единицы домов – имея в виду дома старых серий. «Думаю, что в 2017-2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу. Тем не менее, несмотря на то, что мы эту часть программы реализовали, в Москве немало еще остается жилья, мягко говоря, некомфортного, по большому счету - ветхого жилья. Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, но их значительно больше - около 25 миллионов квадратных метров, в них проживают 1 миллион 600 тысяч москвичей», - пояснил мэр Москвы. Всего же городу нужно снести еще около 70 домов.

Казалось бы, в чем проблема – построить на месте снесенной ветхой хрущобы современное жилье, чуть большей этажности – и людям квартиры предложить, и часть продать и на этом еще и заработать? Руководствуясь такой логикой, первые сносы домов были, что называется, коммерческими. Строительство было отдано на откуп застройщикам, и в стремлении заработать они городили вместо маленьких хрущевок огромные 20-ти этажные дома, попутно вырубая окрестные скверы.

Причем качество этих новых домов было ненамного лучше прежних ветхих пятиэтажек. Да, новый дом, новые стены, квартиры больше, потолки выше, но все та же ужасная звукоизоляция, плюс резко упало качество окружающей среды. Нет больше сквера под окнами, дай Бог, если хотя бы паркинг есть, а этажей, на минуточку, 20 – и где все эти машины ставить? Ну и, разумеется, возрастает нагрузка на район: больше людей, больше машин, пробки, пробки…

Если оглянуться вокруг Москвы, а также во многих других регионах России, то можно ужаснуться. Если раньше властями двигало стремление дать людям быстро и много жилья, то сейчас за бурным ростом по всем окрестным полям бетонных муравейников не стоит ничего, кроме алчности коммерческих застройщиков. Кто-то очень метко обозвал эти 20-этажные коробки «человейниками». Эксперты по недвижимости не первый год предупреждают, что подобные микрорайоны в будущем могут создать массу проблем, начиная от превращения в мигрантские гетто и заканчивая тем, что значительная часть этого жилья просто-напросто некачественная, а значит – снова понадобится какая-нибудь программа расселения ветхого жилья.

Как же решать эти проблемы? Пересмотреть нормативы строительства жилья в России, не секрет, что они уже давным-давно устарели. В первую очередь – руководствоваться созданием комфортной городской среды для проживания, предлагать людям нечто большее, чем отдельная квартира, «детский сад и поликлиника» (ага, по одной штуке на квартал из десятка «человейников»), а также законодательно поумерить аппетиты застройщиков, обязав их вкладываться не только в инфраструктуру шаговой доступности, такую, как поликлиники, детские сады, но и крупную – подъездные дороги, организация транспортного сообщения, строительство очистных сооружений и котельных…

Пока что за все эти ошибки расплачиваются местные власти. В Москве, к счастью, с бюджетом все хорошо, и город может себе позволить строить дома самостоятельно либо с минимальным привлечением сторонних средств. Об этом и доложил президенту мэр Москвы, подтвердив, что с поставленной задачей Москва справится, обойдясь без 20-этажных монстров и построив более комфортное для людей и города жилье. А вот в Подмосковье и в других регионах, по всей видимости, лет через каких-нибудь 20 масштаб жилищной проблемы вновь достигнет апогея. И снова миллионам российских семей придется мечтать об одном: о переезде.

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