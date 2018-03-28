Москва в ближайшем доступе
Москва в ближайшем доступе

Москва вошла в десятку самых доступных городов Европы для весенних каникул

По сообщению Ростуризма  Москва заняла шестое место в рейтинге самых доступных городов Европы для путешествий на период весенних каникул.

По оценкам британского издания The Telegraph отдохнуть в российской столице можно за 199,64 фунта стерлингов, из которых размещение обойдется в 80 фунтов.

Эксперты отмечают, что к причинам, по которым стоит посетить Москву, можно отнести такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина. А также возможность ощутить уникальную атмосферу одного из самых оживленных городов Европы – не спящего 24 часа в сутки растущего мегаполиса с множеством ночных клубов, баров и торговых центров.

Надо отметить, что Россия не первый раз попадает в рейтинги The Telegraph. В 2017 году тур по Карелии и Архангельской области были включены в список лучших в мире.

По словам Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова Россия является очень интересным туристским направлением для иностранных граждан. Она может предложить отдых и путешествия на любой вкус и кошелек.

«За последнее время в нашей стране сделан большой шаг вперед в развитии инфраструктурной базы туризма, в повышении качества обслуживания туристов, в создании комфортной туристской среды», - отмечает Сафонов.

«Как результат, за 15 лет, начиная с 2001 года, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию с туристическими целями, более чем удвоилось. В 2017 году нашу страну посетили 178 тысяч британских туристов, что лишь немного превышает результат предыдущего года, однако втрое больше, чем было в 2002 году.

Несмотря на политические перипетии, мы ожидаем значительное число болельщиков из Соединенного Королевства на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Как показывает практика, клевета западных политиков в адрес России лишь подогревает интерес европейцев к нашей стране и вызывает желание увидеть ее своими глазами»  

Теги:
События: туризм
И целого глобуса мало Далее в рубрике И целого глобуса малоПочему Украина продолжает мечтать о Кубани

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО