Москва в ближайшем доступе

По сообщению Ростуризма Москва заняла шестое место в рейтинге самых доступных городов Европы для путешествий на период весенних каникул.

По оценкам британского издания The Telegraph отдохнуть в российской столице можно за 199,64 фунта стерлингов, из которых размещение обойдется в 80 фунтов.

Эксперты отмечают, что к причинам, по которым стоит посетить Москву, можно отнести такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина. А также возможность ощутить уникальную атмосферу одного из самых оживленных городов Европы – не спящего 24 часа в сутки растущего мегаполиса с множеством ночных клубов, баров и торговых центров.

Надо отметить, что Россия не первый раз попадает в рейтинги The Telegraph. В 2017 году тур по Карелии и Архангельской области были включены в список лучших в мире.

По словам Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова Россия является очень интересным туристским направлением для иностранных граждан. Она может предложить отдых и путешествия на любой вкус и кошелек.

«За последнее время в нашей стране сделан большой шаг вперед в развитии инфраструктурной базы туризма, в повышении качества обслуживания туристов, в создании комфортной туристской среды», - отмечает Сафонов.

«Как результат, за 15 лет, начиная с 2001 года, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию с туристическими целями, более чем удвоилось. В 2017 году нашу страну посетили 178 тысяч британских туристов, что лишь немного превышает результат предыдущего года, однако втрое больше, чем было в 2002 году.

Несмотря на политические перипетии, мы ожидаем значительное число болельщиков из Соединенного Королевства на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Как показывает практика, клевета западных политиков в адрес России лишь подогревает интерес европейцев к нашей стране и вызывает желание увидеть ее своими глазами»

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