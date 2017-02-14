Mortal Combat: Федоров против Федорова

Член ОПРФ Георгий Федоров призвал к ответу своего тезку из Госдумы
Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров всерьез взялся за депутата Государственной думы, своего однофамильца Евгения Федорова. Поводом для возмущения общественника стала законодательная деятельность депутата. Речь идет о законопроекте, согласно которому массовые народные собрания будут приравниваться к политическим демонстрациям.
Из информации следует, что народные собрания будут приравнены к демонстрациям при наличии определенного количества участников («нескольких десятков»). По всей видимости, проведение народного собрания будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, за нарушение которого предусматривается административная ответственность.
В своем письме к однофамильцу (есть в распоряжении РП), Георгий Федоров просит дать разъяснения, необходимые для понимания Вашей идеи. На основании каких критериев будут применяться санкции к нарушителям данной нормы административного законодательства?
«Дело в том, -настаивает Георгий Федоров, -что у граждан существует (по крайней мере, до весны, когда инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму) помимо политической подоплеки, множество поводов для организации «народных сходов» без подачи уведомления в установленном порядке: свадьбы, гуляния выпускников, дни рождения, похороны, на танцплощадках собираются многочисленные пенсионеры…
По всей видимости, всех этих граждан можно будет считать участниками несанкционированных демонстраций, за участие в них наступает административная ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (административный штраф, обязательные работы, административный арест)»
Вот так ни много ни мало общественный деятель начал политический троллинг оппонента. А как иначе? «Свадьбы, гуляния выпускников, дни рождения, похороны, на танцплощадках собираются многочисленные пенсионеры» - это же политическая сатира в лучших традициях журнала «Крокодил»!
Но давайте обратимся к документам: чего все-таки предлагает депутат Евгений Федоров. Первоисточник, сообщивший об инициативу указан за авторством Игоря Молотова, журналиста RT. Что пишут:
… Депутат (автор законопроекта, который раскритиковал Георгий Федоров) пояснил, что экстремисты в обход закона перешли к нестандартной методике борьбы, когда никакого разрешения на политическую акцию брать не нужно. Вместо согласованных встреч граждан они предлагают организовывать несогласованные, но без политических лозунгов, плакатов, агитационных материалов и звукоусиливающей аппаратуры, чтобы таким образом лишить власти формальных оснований для запретов, а продвижение собственных, зачастую экстремистских идей в соцсетях дополнить «развиртуализацией».
«Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы — это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Предложенные мною поправки заставят внесистемную оппозицию играть в правовом поле. Этим законодательным пробелом пользуются чаще всего экстремисты, ведь нет никакой проблемы для нормального политического сообщества получить разрешение на митинг», — говорит депутат.
Рациональное зерно есть: Известно, что в Москве «народные сходы» и «прогулки» вокруг Кремля происходят каждое воскресенье, их координирует Марк Гальперин (движение «Солидарность»). Такие акции устраивают и националисты под руководством Евгения Горского. В Санкт-Петербурге за сбор участников отвечает Александр Расторгуев, который, как и Мальцев с Залищаком, этой осенью не прошел в Госдуму вместе с ПАРНАСом, равно как и вся партия. Известно и то, что данной методикой пользуются в основном «несистемная оппозиция» и националисты-радикалы.
Что говорят эксперты? Управляющий партнер международной юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов, предвидя атаку общественников заявляет, что многие воспримут это как очередной шаг власти заставить народ молчать.
«Однако, кто бы что ни говорил, я считаю, что подобные действия приведут к минимизации возможности осуществления массовых беспорядков. Считаю, что участники должны предоставлять чёткие доказательства и гарантии отсутствия тяжких последствий после проведения народных собраний любого масштаба, такие критерии необходимо чётко прописать», — пояснил юрист.
Вроде бы все и правильно, однако, как прописать четкую норму, в соответствии с которой будет применена санкция? Вопрос. Как часто бывает в России, любая хорошая инициатива пережеванная бюрократией и нечистоплотными чинами в погонах превращается в коррупционный хлыст. И может действительно стоит тезкам встретится и потолковать, пока не наломали дров. Конечно для драматургии не хватает братства двух Федоровых, но будущие разгоны ОМОНом свадеб с лихвой это компенсируют.Далее в рубрике Быть первым в небеФедор Конюхов установил очередной мировой рекорд по воздухоплаванию. Впечатлениями о полете путешественник поделился с читателями «Русской Планеты» Читайте в рубрике «Закон» Зараза из ЕвропыОб опасных последствиях продуктов питания будут сообщать на упаковке
Комментарии