Mortal Combat: Федоров против Федорова

Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров всерьез взялся за депутата Государственной думы, своего однофамильца Евгения Федорова. Поводом для возмущения общественника стала законодательная деятельность депутата. Речь идет о законопроекте, согласно которому массовые народные собрания будут приравниваться к политическим демонстрациям.

Из информации следует, что народные собрания будут приравнены к демонстрациям при наличии определенного количества участников («нескольких десятков»). По всей видимости, проведение народного собрания будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, за нарушение которого предусматривается административная ответственность.

В своем письме к однофамильцу (есть в распоряжении РП), Георгий Федоров просит дать разъяснения, необходимые для понимания Вашей идеи. На основании каких критериев будут применяться санкции к нарушителям данной нормы административного законодательства?

«Дело в том, -настаивает Георгий Федоров, -что у граждан существует (по крайней мере, до весны, когда инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму) помимо политической подоплеки, множество поводов для организации «народных сходов» без подачи уведомления в установленном порядке: свадьбы, гуляния выпускников, дни рождения, похороны, на танцплощадках собираются многочисленные пенсионеры…

По всей видимости, всех этих граждан можно будет считать участниками несанкционированных демонстраций, за участие в них наступает административная ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (административный штраф, обязательные работы, административный арест)»

Вот так ни много ни мало общественный деятель начал политический троллинг оппонента. А как иначе? «Свадьбы, гуляния выпускников, дни рождения, похороны, на танцплощадках собираются многочисленные пенсионеры» - это же политическая сатира в лучших традициях журнала «Крокодил»!

Но давайте обратимся к документам: чего все-таки предлагает депутат Евгений Федоров. Первоисточник, сообщивший об инициативу указан за авторством Игоря Молотова, журналиста RT. Что пишут:

… Депутат (автор законопроекта, который раскритиковал Георгий Федоров) пояснил, что экстремисты в обход закона перешли к нестандартной методике борьбы, когда никакого разрешения на политическую акцию брать не нужно. Вместо согласованных встреч граждан они предлагают организовывать несогласованные, но без политических лозунгов, плакатов, агитационных материалов и звукоусиливающей аппаратуры, чтобы таким образом лишить власти формальных оснований для запретов, а продвижение собственных, зачастую экстремистских идей в соцсетях дополнить «развиртуализацией».

«Все вокруг понимают, что так называемые народные сходы — это политическая демонстрация, но законом этот момент не прописан. Предложенные мною поправки заставят внесистемную оппозицию играть в правовом поле. Этим законодательным пробелом пользуются чаще всего экстремисты, ведь нет никакой проблемы для нормального политического сообщества получить разрешение на митинг», — говорит депутат.

Рациональное зерно есть: Известно, что в Москве «народные сходы» и «прогулки» вокруг Кремля происходят каждое воскресенье, их координирует Марк Гальперин (движение «Солидарность»). Такие акции устраивают и националисты под руководством Евгения Горского. В Санкт-Петербурге за сбор участников отвечает Александр Расторгуев, который, как и Мальцев с Залищаком, этой осенью не прошел в Госдуму вместе с ПАРНАСом, равно как и вся партия. Известно и то, что данной методикой пользуются в основном «несистемная оппозиция» и националисты-радикалы.

Что говорят эксперты? Управляющий партнер международной юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов, предвидя атаку общественников заявляет, что многие воспримут это как очередной шаг власти заставить народ молчать.

«Однако, кто бы что ни говорил, я считаю, что подобные действия приведут к минимизации возможности осуществления массовых беспорядков. Считаю, что участники должны предоставлять чёткие доказательства и гарантии отсутствия тяжких последствий после проведения народных собраний любого масштаба, такие критерии необходимо чётко прописать», — пояснил юрист.

Вроде бы все и правильно, однако, как прописать четкую норму, в соответствии с которой будет применена санкция? Вопрос. Как часто бывает в России, любая хорошая инициатива пережеванная бюрократией и нечистоплотными чинами в погонах превращается в коррупционный хлыст. И может действительно стоит тезкам встретится и потолковать, пока не наломали дров. Конечно для драматургии не хватает братства двух Федоровых, но будущие разгоны ОМОНом свадеб с лихвой это компенсируют.

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