Дед Мороз: «Уходящий год неплох, а грядущий будет еще лучше!»
фото: «Русская Планета»

фото: «Русская Планета»

Любимец детворы рассказал «Русской Планете» о мечтах, работе и том, какие нынче подарки у него просят

18 ноября нынешнего года в России праздничными огнями зажглась первая музыкальная елка, а Главный Дед Мороз России начал свое предновогоднее шествие по российским городам и селам.

Сегодня, 24 ноября, любимец детворы посетил Московский Зоопарк, а до Нового года надо успеть посетить еще немало мест – поговорить с мальчишками, девчонками, а также их родителями.

Главный Дед Мороз России – уполномоченный по Волшебству. Но только должность эта неофициальная, ведь Дедушкой Морозом невозможно работать – им можно только быть. Идя при этом в ногу со временем: у нашего героя есть не просто свой собственный сайт в Интернете, но и свой личный Инстаграм.

А главное, в отличие от большинства иных разных «уполномоченных» чиновников, главный по Волшебству в России любит прессу и с великим удовольствием пригласил нас к себе в Великий Устюг, где, в предновогоднем уюте, рассказал о своей житии-бытии.

- Чем особенным запомнился для Вас уходящий год?

- Да много чего интересного случилось. Побывал я во Владивостоке, поднялся на воздушном шаре, но самое большое и громкое событие, произошедшее в Великом Устюге – это, конечно, открытие «Мороз Арены», где каждый желающий сможет покататься на коньках.

А еще у меня в вотчине целый год работала Школа начинающих волшебников. Каждый может сказать доброе слово, сделать доброе дело и почувствовать себя настоящим волшебником. Так-то тут у нас тут в Великом Устюге везде сказка, а я сказку в жизнь воплощаю. Ведь таких уголков, как наш Великий Устюг, больше нет на всем белом свете.

- Что всем нам ждать от грядущего 2017 года?

- Нынешний год високосный подойдет к своему завершению и Новый год принесет нам новые радости, новые успехи. Год этот 2017 я объявляю годом музыкальных приключений. Я думаю, что будем петь, плясать, танцевать, и будем всех удивлять.

- Вы с дедами морозами из других стран общаетесь?

- А как же! И с финским Дедом Морозом Йоулупукки мы большие друзья, очень хорошо лажу с Вайнахтсманом – из Германии. Много нас во всем мире и я стараюсь общаться со всеми. Я вершу дела добрые здесь в России матушке, а они в своих регионах и других странах. Ведь делам добрым нет никаких преград, нет никаких границ.

- Как правильно загадать желание чтобы оно сбылось?

- Самое главное, чтобы это доброе желание было - самое заветное, самое сокровенное! Я знаю, что все люди загадывают желания и под бой курантов эти желания исполняются.

Но только у меня есть одна просьба: родные мои, я знаю, что в Новогоднюю ночь вы все загадываете сразу по несколько желаний. Давайте же мы с вами договоримся так, чтоб в этот Новый год хотя бы одно из них было за мир во всем мире. Обещаете? Я в вас верю. И верю в то, что моя мечта тоже осуществится.

Я желаю, чтобы закончились все войны, чтобы наступил мир на планете Земля. Чтобы все люди были счастливы, но для этого должен каждый сказать доброе слово, сделать доброе дело и тогда уже наша мечта все ближе и ближе будет к осуществлению.

- А что Вы лично ждете от 2017 года?

- Много хорошего, много радости жду. Я мечтаю, чтобы все наши ребятишки были счастливы. Этот год, кто бы что ни говорил, выдался хорошим, ну а следующий будет намного лучше.

- Вы верите в китайский календарь?

- Нет, не верю. Для меня наступает новый 2017 год.

- Вот вам приходит тысячи писем от детей со всей России. Какое из них наиболее запомнилось, запало в душу?

- Ох и сложный же вопрос… Ведь каждое письмо интересно и любимо мною по-своему. Пожалуй, если какое-то одно выделю, то обижу остальных. Нет, не буду я так делать. Все письма читал, все прекрасны!

- Мы каждый год, 17 ноября, отмечаем Ваш день рождения, но до сих пор остается загадка сколько же вам лет?

- Мне столько лет сколько существует белый свет. Я помню и родителей и ребятишек , их пап, мам, бабушек, дедушек, прапрабабушек, прапрадедушек. Коли я всех знаю, значит я всех намного старше.

- В какое время вы начинаете готовить подарки для жителей России?

- Круглый год у меня Новый год.

- Что чаще всего у Вас дети сейчас в своих письмах просят?

- На дворе нынче 21-й век. Так что просят уже и сотовые телефоны, и роликовые коньки, и айпады с компьютерами, но, что особенно меня радует, большинство просят лишь здоровья и благополучия для близких.

- И какие просьбы Вам более всего запомнились. Например, оригинальные или наоборот странные?

- Один мальчик тут как-то  написал мне: «Дорогой Дедушка, я очень люблю зиму, белый пушистый снег, но сделай так чтобы на мой дом он не падал, а то мне его надо убирать».

- И Вы помогли?

- Эх, должно быть все по уму, по разуму. Я обычно говорю: лето жаркое, зима холодная. Если идет снег, то так и должно быть. Кто же решил с природой спорить?

- Что у Вас будет на новогоднем столе?

- Люблю я грибы, ягоды, все что в лесу растет. Вот, как с осени потопаю, так всю зиму лопаю. А еще шаняшки картофельные, шаняшки с клюквой, с брусничкой и квас можжевеловый.

- А музыку какую предпочитаете?

- Русскую народную.

- Вообще Новый год для Вас праздник или работа?

- Я по секрету скажу: я на работу не хожу, я так живу. Это люди ходят на работу, а я так живу. Одно дело заканчивается другое начинается. Для меня это большая радость. Ведь подарки дарить намного лучше и интереснее, чем их получать.

- Стало быть, трудитесь ударно без вызодных и отпуска...

- Ну если на работу я не хожу, то какой же мне может быть отпуск? Мне в пенсионном фонде выдали удостоверение. Думаете какое? Ветеран сказочного труда.

- К Вам наверняка с письмами обращаются не только дети, но и взрослые. Говорят, даже политики?

- А как же, конечно! Мы, например, встречались с президентом Владимиром Путиным и решили что в моем сказочном Великом Устюге уже давно пора бы построить настоящий Дворец для Деда Мороза. А то дом мой нынешний становится уже маловат.

Теги:
Места: Россия
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