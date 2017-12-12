Дед Мороз – это не работа. Это судьба!

Российский Дед Мороз из Великого Устюга признался, что у него нет отпусков или перерывов в работе. Он выбрал свой путь, - быть Дедом Морозом его судьба.

В самой начале встречи, Дед Мороз отметил, что весь год хочет провести максимально спортивно. И что он станет самым преданным фанатом ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.

«Я уже получил приглашение от комитета болельщиков ЧМ-2018 и планирую присутствовать на всех матчах чемпионата. Еще я люблю керлинг, фигурное катание. Моя мечта – построить рядом с моей резиденцией Ледовый дворец и Школу олимпийского резерва, чтобы в них могли тренироваться будущие чемпионы!»

Не смотря на возраст, российский Дед Мороз старается не отставать и от новых тенденций. Он рассказал, что по совету друзей хочет выпустить собственную разновидность электронных денег, выпустить свою криптовалюту и назвать ее, например, «дедульками». А для отопления своей резиденции в Великом Устюге планирует установить ферму для майнинга криптовалюты.

«Я живу очень давно и не помню, сколько мне лет, но хочу идти в ногу со временем. Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту»

Но как бы ни развивалась электроника, он все равно больше любит письма, написанные от руки. Искренние, наполненные верой в добро и справедливость.

«Я сразу вижу, когда письмо написал ребенок, а когда ему помогали взрослые. Дети искренни и не меркантильны. Тогда как взрослые, в основном, начинают требовать подарочков. Да побольше! Знаете, как в анекдоте: Дед Мороз, не клади мне подарки под елочку, - загоняй сразу в гараж!!»

На вопрос, как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось. Дед Мороз посоветовал загадывать его в кругу семьи. И чем этот круг шире, тем скорее желание осуществиться.

«Богат человек не бумажками, а родственниками! Чем больше их соберется в волшебную новогоднюю ночь за праздничным столом, тем богаче будет хозяин. Нельзя забывать и о тех, кого обделила судьба, у кого нет родителей, кто болен, кто не может, в силу разных причин, отметить праздник»

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы зажечь главные городские новогодние елки, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, посетить детские больницы.

На свой День Рождения, который прошел 18 ноября, Дед Мороз объявил наступающий год под девизом: «Найти время для добрых дел» Стоит обратить внимание на благотворительность, на то, чтобы найти время и посильно помочь нуждающимся.

Его путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.

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