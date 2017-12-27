Можно убивать!

Министерство природы Российской Федерации в преддверии грядущих новогодних и рождественских праздников, предположительно под давлением охотничьего лобби, сделало необыкновенный подарок российским браконьерам.

Из Красной книги, в которую внесены редкие, а также исчезающие бесследно виды животных, исключены звери, которых можно назвать настоящими шедеврами российской природы.

Как сообщил агентству «РИА Новости» замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природы Игорь Давыдов, приказ, согласно которому с отдельных представителей отечественной фауны снимается законодательная защита и – де юре – легализуется право на их отстрел, уже подписан.

Немного истории! Красная книга Российской Федерации представляет собой ключевой государственный документ, защищающих тех животных и растения, в отношении которых российскими учеными составлен не утешающий прогноз бесследного исчезновения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Правовой основой для ведения Красной книги РФ являются два нормативно-правовых акта России. Это принятый еще в 1991 году Закон «Об охране окружающей среды» и ФЗ «О животном мире», разработанный законодателями 22 года назад.

В отличие от других существующих в мире красных книг международной и национальной юрисдикции, занесение в Красную книгу России автоматически налагает так называемый «запрет на добывание» - отстрел либо уничтожение. Соответственно, исключение из этих списков, напротив, легализует эти деяния.

Настолько масштабного обновления Красной книги не было вот уже 20 лет.

Кто же из зверей больше не нужен России с точки зрения Минприроды?

Как сообщила газета «Новые известия», отныне беззащитен перед браконьерами снежный баран.

Фото: В мире животных

Это исключительной красоты парнокопытное, которое можно назвать настоящим шедевром российской природы, водится на Камчатке и на Чукотке, а также в Западной Сибири, в Якутии, на Сахалине и в Магаданской области. Ареал его обитания, в принципе, соотносится с Государственным природным заповедником «Путоранский».

Расстреляют и так долго охранявшегося гималайского медведя, отдельные органы которого востребованы шарлатанами «восточной медицины».

Фото: Медвежий мир

Но, конечно же, делается это вовсе не ради «тибетских эскулапов». Ни для кого не секрет, что охотничий туризм ежегодно приносит миллионы устроителям так называемой «валютной охоты». Иностранцы охотно приезжают к нам взять на прицел российских зверушек, а устроители их досуга извлекают колоссальный доход от продажи и обеспечения охотничьих туров.

Цены на охотничий туризм в РФ соответствуют мировым. Зарубежным толстосумам за круглую сумму готовы создать поистине королевские условия хантинга.

Фото: Pikabu.ru

Поохотиться в живописных местах на Байкале стоит от 1800 до 2500 долларов. В эту сумму входит комплект преференций и услуг по схеме «все включено»: проживание и питание, экскурсии и охота. Да хоть танцы и пляски с русскими раритетными медведями, подлежащими отныне отстрелу!

Решением Министерства природы остались довольны, однако, не все. Российские ученые уже подписали коллективное обращение к главе государства Владимиру Путину. В нем они настоятельно просят отменить варварское решение ведомства, которое, по сути, одобряет убийство охранявшихся некогда представителей фауны.

Вступится ли Президент России за русских зверей? Время покажет.

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