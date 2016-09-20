Между СБУ, Захарченко и бизнесом

Следственный комитет России назвал основную версию убийства лидера харьковской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. По версии следователей, причина убийства – коммерческая деятельность Жилина. Также, сообщил СКР, не исключаются личные неприязненные отношения.

Жилин был убит вчера вечером, в одном из ресторанов на Рублево-Успенском шоссе, в поселке «Горки-2». Как установило следствие, Евгений Жилин вместе со своим соратником заняли столик и ждали еще одного товарища. К их столу приблизился киллер и несколько раз выстрелил в их сторону. После совершенного преступления мужчина скрылся. Жилин скончался на месте, его соратник был госпитализирован в больницу.

В ходе допросов свидетелей установлено, что киллер ожидал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того, как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Злоумышленник был тщательно загримирован: имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, на голове надета глубоко посаженная панама, за плечами рюкзак.

Тот факт, что в Подмосковье был убит лидер пророссийской организации из Харькова, активно противостоящей Майдану, сразу же породил массу версий касаемо того, кто мог совершить столь дерзкое преступление. Подозрение пало на СБУ или украинских радикалов, тем более, поводы для этого имелись. Именно «Оплотовцев» ультранационалисты называли «титушками». На сайтах, принадлежащих ультранационалистам, размещена личная информация о Жилине, а также о его родственниках и детях.

«Случилось то, чего многие ожидали еще в первые месяцы войны на Донбассе. Радикальные националистические группировки Украины, временно загнанные в тупик минскими соглашениями, перешли к тактике точечного террора», — прокомментировал убийство Жилина политолог и главный редактор ИА «Новороссия» Андрей Коваленко. — «Информационную и организационную поддержку украинским ДРГ на территории России оказывает Служба безопасности Украины. Информация о многочисленной агентурной сети СБУ в Москве, Ростове и других городах России появлялась еще в начале 2015 года. Теперь эта сеть перешла в наступление».

До революции на Украине в 2014 году Евгений Жилин занимался бизнесом в родном Харькове. Вместе с раненым в Москве напарником, Андреем Козаром, он работал в местном УБОП. С его именем связано несколько скандалов. В 2005 году он был арестован по подозрению в подрыве автомобиля Геннадия Кернеса, нынешнего харьковского мэра. Затем он был оправдан. Позже Жилина подозревали в убийстве, но доказательств не нашли и также отпустили.

Вскоре он окончательно ушел со службы и организовал организацию «Оплот», своеобразный спортивно-патриотический клуб по интересам. После революции Жилин пытался организовать сопротивление новой украинской власти в Харькове, но не получилось: он был вынужден бежать на Юго-Восток, в непризнанные республики, где вступил в ряды ополчения. Интересно, что нынешний лидер ДНР – Александр Захарченко – также связан с «Оплотом», он был главой донецкого отделения организации. Однако Евгений Жилин покинул и Донбасс. Точные причины этого неизвестны, однако, по сведениям Ъ, в непризнанных республиках было много недовольных распределением гуманитарной помощью, а «Оплот» имел к этому отношение.

Еще одну версию озвучил Евгений Шабаев, бывший представитель ОД «Донецкая Республика» в России. По его мнению, убийство могло быть выгодно Александру Захарченко. Он поставил убийство Жилина в один ряд с убийствами Ищенко, Беднова, Дремова и Мозгового.

«Арестован мэр Зугрэса Абрамов, неясна судьба гуманитарного батальона «Ангел», находящегося под арестом в МГБ ДНР. Для меня очевидна версия выгоды Захара во всех этих случаях. Женя знал, как и кто привел в Оплот «полковника», как его выводили в «спасители». Смирнов из «Ангелов», был говорящей пропагандийской машиной по «увековечиванию» подвигов «Укро ДРГ» по уничтожению лидеров ополчения. Он был автором легендарных спецрепортажей о «виртуальных» зачистках - как он представлял физическое уничтожение спецроты «ТРОЯ» и батальона СПиН «Никольский». Т.е. Захару ни Жилин, ни Смирнов с ребятами явно для жизни не нужны... Ещё они не нужны кураторам», написал он на своей странице Вконтакте.

Как бы то ни было, следствие намерено отработать в первую очередь основную версию: связь с бизнесом. С 2015 года, по данным следственного комитета, он был зарегистрирован в Подмосковье, где создал еще одну организацию «Оплот», которая занималась сбором гуманитарной помощи, вновь проявил интерес к спортивным клубам, а также пытался заняться охранным бизнесом. Как следует из показаний раненного, встреча в ресторане была назначена с целью решения вопросов бизнеса. Как сообщили источники «Газеты.ру» в правоохранительных органах, его бойцы занимались перевозкой денег, и вполне возможно, что он мог перейти кому-то дорогу. «Либо он мог не поделить что-то со своими бизнес-партнерами. Следствие сейчас будет отрабатывать все версии».

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