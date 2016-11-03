Матильда и Николай: была ли любовь?

Новый фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны лишь в марте следующего года. Его никто не видел, финальная часть картины до сих пор не смонтирована. Однако трейлер фильма уже успел основательно всколыхнуть общественность. По мнению православных, сам факт описания любовной связи святого страстотерпца оскорбителен, а главная идея фильма – «любовь, изменившая Россию», так и вовсе противоречит исторической действительности.

Дошло до того, что в Прокуратуру Российской федерации был направлен запрос с просьбой проверить фильм. Автором его стала Наталья Поклонская, заместитель председателя комиссии Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Поклонская известна своим особым отношением к последнему русскому царю. На акции «Бессмертный полк» в Симферополе в мае этого года Поклонская, будучи на тот момент прокурором Крыма, прошла во главе колонны с иконой святого страстотерпца.

«Данный фильм оскорбляет чувства православных и содержит недостоверные фальшивые информационные сведения в отношении нашего государя, который Русской православной церковью канонизирован и является нашим святым мучеником», - сообщила Поклонская в интервью телеканалу «Дождь». Поклонская рассказала также, что фильм не видела, и комментировать его сюжет не может. «Но с учетом многочисленных обращений граждан в соответствии с законом я направила депутатский запрос», - добавила Поклонская.

Как выяснилось, главными авторами многочисленных обращений с просьбой проверить фильм оказались общественники из движений «Царский крест» и «Родительский отпор РФ». Еще летом этого года на сайте петиций change.org начали собирать подписи за отмену картины, поскольку сюжет фильма не соответствует исторической правде.

«В истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами», — гласит петиция. — «Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда, что также является ложью. В картину включены постельные сцены Николая II с Матильдой, сам Царь представлен жестоким мстительным развратником и прелюбодеем».

Мимолетный роман Николая и Матильды Кшесинской, примой-балериной Мариинского театра, был, в общем-то, секретом Полишинеля. Однако важно помнить, что сама Кшесинская никогда не была любовницей императора Николая II. «Она встречалась с цесаревичем Николаем Александровичем и отношения были прерваны в связи с помолвкой цесаревича с Алисой Гессенской (Александрой Федоровной)», - считает публицист Егор Холмогоров. «Посмотрел трейлер "Матильды". Это такая типичная фантасмагория с элементами гламура. Это не исторический фильм. Это полуартхаусная дрянь. Обычное продолжение черной николаевской легенды. Над кем там точно глумеж - это над Александрой Федоровной. Уже хотя бы из уважения к этой святой и чистой женщине допускать этого нежелательно».

Их роман длился всего два года и с самого начала был обречен на неудачу. В своих дневниках тогда еще цесаревич Николай мало пишет о личной жизни, но упоминает, что балериной он действительно увлекся. Матильда впоследствии издала свои мемуары, где описывает роман с будущим российским императором более откровенно. Узнав о помолвке Ники (так она называла его на страницах мемуаров) с Алисой, Матильда переживала, но держалась стойко, попросив Николая позволить лишь обращаться к нему впредь на «ты». Николай разрешил, а также дозволил ей писать ему в случае нужды или с какой просьбой. Просьбы и правда были: они касались балетных и карьерных дел танцовщицы.

Ей также был дарован дом, в котором она впоследствии проживала. Свиданий у них больше не было. Все, на что могла рассчитывать Матильда – это если наследник престола, а впоследствии император Николай II вдруг проезжал мимо верхом на лошади в окружении приближенных лиц и мог обратить свой взор на свою бывшую любовницу. На страницах своих мемуаров Матильда описывала Николая как достойного и благородного человека, не лишенного воли, как многие сегодня пытаются представить Николая II.

По мнению Егора Холмогорова, из трейлера понятно, что главная идея фильма – в том, что Николаю надо было жениться на балерине Кшесинской, тогда и революции не было бы и все было бы хорошо. С тем, что роман балерины и цесаревича никак не мог повлиять на историю России, согласны и историки.

«Этой темой интересуются пошляки от истории», - рассказал BBC Петр Мультатули, кандидат исторических наук, начальник сектора анализа и оценок Российского института стратегических исследований. «Если брать ситуацию с Кшесинской, то она не имеет никакого значения ни в истории, ни в его карьере государственного деятеля, - это абсолютно незначительный эпизод». По мнению историка, в картине за основу взят этот мелкий эпизод и развит с целью оскорбления памяти Николая II, памяти истории и русской монархии как таковой. Брак же их был и вовсе невозможен по законам Российской империи.

В дальнейшей жизни балерины были и другие романы с представителями императорского дома. Ей нужны были деньги, влияние и покровительство. Впоследствии она родила сына, как полагают исследователи, от князя Сергея Михайловича, внука Николая I, с которым долгие годы сожительствовала. Потом она вышла замуж за великого князя Андрея Романова, официально усыновившего мальчика и давшего ему свою фамилию.

Сам режиссер фильма, Алексей Учитель, назвал обращение в прокуратуру «маразмом». Он рассказал, что фильм уже проверяли, и никаких претензий к нему не было. За режиссера вступились и другие деятели культуры, назвав подобное проявлением цензуры и давлением на творчество, и что совершенно не обязательно каждый раз по любому поводу оскорбляться и бежать в прокуратуру или в суд. Но если никак не реагировать, может сложиться печальная ситуация, когда даже самая маленькая полуправда, вырванная из исторического контекста, может серьезно повлиять на развитие общественной мысли.

Взять хотя бы недавний труд Бориса Акунина «История Российского государства». Это авторский проект писателя в нескольких томах, его взгляд на исторический процесс нашей страны. Имеет ли он право, как писатель на свое видение? Конечно, имеет, скажете вы: ведь это не учебник истории, по нему не будут преподавать в школах. Научное сообщество отреагировало на данный сборник вполне ожидаемо, назвав это «фолк-хистори», указав на то, что в книгах содержится огромное количество неточностей, ошибок, неверное изложение событий и даже вместо термина «русские» Акунин употребил слово «русославяне». При этом книга разошлась рекордным тиражом. Семена попали в почву, а значит, не стоит удивляться и заявлениям, которые год от года звучат все чаще, что никаких русских нет, были лишь какие-то русославяне, которыми правили жестокие и свирепые цари да слабовольные императоры, крутившие шашни с расчетливыми балеринками.

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