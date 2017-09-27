Марс как предчувствие

«Космос — это космос. Ничего похожего на Земле нет», – именно так сказал космонавт, человек который провел в космосе 878 дней, – Геннадий Падалка.

Сегодня во всем мире интерес к космосу повышен как никогда: открывается множество выставок и инсталляций. На экраны выходят многочисленные фильмы, а фантасты без устали пишут новые романы.

Так, в свое время жемчужина научной фантастики Энди Вейер выстрелил своей книгой «Марсианин» (АСТ). А параллельная экранизация этого произведения значительно добавила космической теме популярности.

Автор задумал книгу в форме блога-дневника одного из астронавтов НАСА, который из-за несчастного случая был вынужден остаться совершенно один на чужой планете – Марсе. Около двух лет отважный астронавт находился на Красной Планете и всеми силами боролся за собственную жизнь и здоровый рассудок, вместо того, чтобы жаловаться на судьбу.

«Есть ли жизнь на Марсе?» – этим сакраментальным вопросом задается уже не первое поколение землян. В последнее время исследование реальности нашей Вселенной, а именно, насколько могут оказаться правдивыми прогнозы авторов фантастических фильмов, утверждающих, что все мы являемся результатом гениально запрограммированной симуляции неких «Богов» – одна из популярных и широко обсуждаемых научных дискуссий.

Первое, действительно детальное и тщательное изучение поверхности Марса было выполнено итальянским астрономом Скиапарелли в 1877 г. Именно тогда он обнаружил занимательные линии, «каналы» на поверхности красной планеты, чем невольно «подложил дров в научный костер».

Некоторые ученые сразу же начали высказывать предположение об их искусственной природе, послужившее основанием для гипотез о существовании на Марсе разумных существ. В массовом сознании поселилась идея о существовании некой цивилизации, пекущейся о наличии зеленых насаждений в волшебных марсианских садах Семирамиды. Кстати, сам Скиапарелли не считал эту гипотезу научно обоснованной. Выйдя на пенсию, он занялся историей астрономии, в особенности древнееврейской и вавилонской, опубликовав книгу «Астрономия в Ветхом Завете».

Специалист в области технологических прогнозов и постоянный спикер ТЕД Стивен Петранек выпустил книгу «Как мы будем жить на Марсе». В ней автор абсолютно уверен, что первый пилотируемый полет на Марс состоится еще до 2030 года.

Причем это, скорее всего, будет экспедиция в один конец: астронавты, высадившиеся на Марсе, останутся там навсегда, чтобы основать первый аванпост человечества за пределами Земли.

Этим первопроходцам предстоит решить множество сложнейших проблем, но, похоже, что все необходимые для этого технологии уже существуют.

Фантастическое произведение «Юная Венера» (ЭКСМО) «собрало» под одной обложкой сразу несколько авторов, пишущих не тему облачных миражей Вселенной: Джордж Мартин, Джо Холдеман, Дэвид Брин, Гарднер Дозуа и др. От слов и фантазий в этом смысле, ученые уже давно перешли к действию.

Так, в июне 2010 года стартовал международный Эксперимент «Марс-500», включающий три этапа: «перелет» с Земли на Марс, «пребывание на марсианской поверхности» и «возвращение» на Землю. Наземный комплекс, имитирующий космический корабль, был построен на территории Института медико-биологических проблем в Москве. А экипаж состоял из трех участников: россиянина Александра Смолеевского, итальянца Диего Урбина и китайского участника эксперимента Ван Юэ. Итальянские СМИ потом с гордостью сообщали об успешном «прибытии» на Марс их бесстрашного исследователя Диего. Агентство АНСА рапортовало, что за 520 суток эксперимента члены экипажа провели 106 научных исследований и произвели виртуальный выход на Красную планету.

«Члены международного экипажа выглядят достаточно утомленными, они не отправятся сейчас по домам, а пройдут тщательное медицинское обследование и реабилитацию», – говорилось в репортаже.

Дело освоения космоса, хоть пока и «ненастоящего», оказалось непростым. И, как потом отметил специалист Института клинической физиологии Пизанского университета, психиатр Анджело Джеминьяни, «перед началом эксперимента добровольцы выглядели более радостными, чем при выходе из модуля».

Сегодня число стран, которые могут похвастаться какими-либо достижениями в космической отрасли весьма велико. Что уж говорить, если собственное аэрокосмическое агентство есть даже у Нигерии. Разумеется, из этого не следует, что нигерийские астронавты уже находятся на полпути к Марсу или Юпитеру, но все же стоит отметить, что космос перестал быть местом гонки двух сверхдержав.

Космический туризм существует уже довольно давно, но до сих пор доступен далеко не каждому, поскольку стоит поистине космических денег. Но стать ближе к космосу, «прогуляться» по Млечному пути и попасть в интерактивное космическое пространство, стало уже реально всем!

Недавно в Генуе прошел национальный фестиваль науки с участием ученых, студентов и астронавтов. На форуме ученые сошлись в мнении, что организмы с Земли вполне могут выжить на Марсе.

И, создав в лаборатории условия, похожие на марсианские, биологи уже поместили в них земные микроорганизмы, производящие метан. Теперь всерьез обсуждается, кто именно будет колонизировать планету, каким странам она будет принадлежать, каковым окажется этнический состав «марсиан» и, конечно же, не рискуем ли мы загрязнить новую землю обетованную так же, как родную планету.

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