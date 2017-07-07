Марк Шагал – выдающийся художник XX века
Марк Шагал «Над городом», 1918

Марк Шагал «Над городом», 1918

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Марка Шагала

Шагал был одним из самых удивительных художников прошлого столетия, он стал свидетелем всех его исторических событий. И все они нашли отражение в его творчестве.

Марк Захарович (Мовша Хацкелевич) Шагал родился 7 июля 1887 году в местечке Лиозно под Витебском, входившем в черту оседлости. Отец и мать Марка держали небольшую лавочку.

Марк получил традиционное еврейское образование, он поступил в витебское ремесленное училище, параллельно проходя обучение в школе рисования. Увлечение сына не радовало родителей, отец хотел видеть Марка бухгалтером или приказчиком.

Поэтому, когда Мрак собрался продолжить художественное обучение в Петербурге, отец дал денег только на проезд и первое время, заявив, что на него он рассчитывать не должен.

В столице он сразу становится яркой фигурой тогдашнего бомонда и заводит дружбу с Львом Бакстом – законодателем европейской моды на ориентализм. При поддержке члена I Государственной Думы Максима Винавера в 1910 году молодой художник отправился в Париж совершенствовать мастерство.

Здесь он познакомился с Анатолием Луначарским, будущим наркомом просвещения РСФСР, знакомство впоследствии окажется полезным для художника.

В 1914 году в Берлине Шагал устраивает персональную выставку, поразившую европейцев. Сразу после этого художник возвращается в Витебск, где пережидает Первую мировую войну. В это время он женится на дочери богатого витебского торговца Белле Розенфельд, ее он считал своей музой.

Одна из самых узнаваемых картин «Над городом» навеяна страстной любовью Шагала к жене. «Когда я с Беллой — я не хожу, а летаю», — говорил художник.

Авангардная манера, в которой рисовал Шагал, окажется в тренде у новой власти, авангард станет символом революционной эпохи. Но в советской России художник проработает недолго, как только у него появилась возможность уехать заграницу, он ей воспользовался.

Он живет во Франции, и США, путешествует по всему миру, кроме картин пишет иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя и басням Лафонтена, разрабатывает стеклянный фасад здания ООН в Нью-Йорке и проект внутреннего оформления здания Парижской оперы, пишет фрески для нью-йоркской Метрополитен-оперы и декорации для «Волшебной флейты» Моцарта.

Он невероятно много работает, пишет картины, книги, делает тысячи рисунков. К середине XX века его имя как художника, графика и мастера декоративной керамики становится известным во всем мире. Шагал становится одним из самых дорогих французских художников.

Его творчество, не похожее ни на какое другое, и не принадлежащее ни к одному направлению, становится одним из ярчайших явлений в развитии мирового художественного искусства. 

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События: искусство
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