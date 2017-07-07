Марк Шагал – выдающийся художник XX века

Шагал был одним из самых удивительных художников прошлого столетия, он стал свидетелем всех его исторических событий. И все они нашли отражение в его творчестве.

Марк Захарович (Мовша Хацкелевич) Шагал родился 7 июля 1887 году в местечке Лиозно под Витебском, входившем в черту оседлости. Отец и мать Марка держали небольшую лавочку.

Марк получил традиционное еврейское образование, он поступил в витебское ремесленное училище, параллельно проходя обучение в школе рисования. Увлечение сына не радовало родителей, отец хотел видеть Марка бухгалтером или приказчиком.

Поэтому, когда Мрак собрался продолжить художественное обучение в Петербурге, отец дал денег только на проезд и первое время, заявив, что на него он рассчитывать не должен.

В столице он сразу становится яркой фигурой тогдашнего бомонда и заводит дружбу с Львом Бакстом – законодателем европейской моды на ориентализм. При поддержке члена I Государственной Думы Максима Винавера в 1910 году молодой художник отправился в Париж совершенствовать мастерство.

Здесь он познакомился с Анатолием Луначарским, будущим наркомом просвещения РСФСР, знакомство впоследствии окажется полезным для художника.

В 1914 году в Берлине Шагал устраивает персональную выставку, поразившую европейцев. Сразу после этого художник возвращается в Витебск, где пережидает Первую мировую войну. В это время он женится на дочери богатого витебского торговца Белле Розенфельд, ее он считал своей музой.

Одна из самых узнаваемых картин «Над городом» навеяна страстной любовью Шагала к жене. «Когда я с Беллой — я не хожу, а летаю», — говорил художник.

Авангардная манера, в которой рисовал Шагал, окажется в тренде у новой власти, авангард станет символом революционной эпохи. Но в советской России художник проработает недолго, как только у него появилась возможность уехать заграницу, он ей воспользовался.

Он живет во Франции, и США, путешествует по всему миру, кроме картин пишет иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя и басням Лафонтена, разрабатывает стеклянный фасад здания ООН в Нью-Йорке и проект внутреннего оформления здания Парижской оперы, пишет фрески для нью-йоркской Метрополитен-оперы и декорации для «Волшебной флейты» Моцарта.

Он невероятно много работает, пишет картины, книги, делает тысячи рисунков. К середине XX века его имя как художника, графика и мастера декоративной керамики становится известным во всем мире. Шагал становится одним из самых дорогих французских художников.

Его творчество, не похожее ни на какое другое, и не принадлежащее ни к одному направлению, становится одним из ярчайших явлений в развитии мирового художественного искусства.

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