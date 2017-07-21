МАКС'2017: Москва говорит и показывает!

Сразу за летным полем Аэродрома в Жуковском, где уже который год ждет посетителей Авиакосмический салон "МАКС", в самом первом ряду выставочных павильонов есть один особенный - павильон С2. В этом году здесь можно будет увидеть самые последние новации, какие только может подарить России самый продвинутый ее регион - Москва. И называется экспозиция соответствующе - «Сделано в Москве».

К открытию нынешнего авиасалона ее посетил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, рассказавший журналистам о захватывающих воображение концептах. Каждый постетитель "МАКСа" в ближайший уикенд сможет воочию убедиться: Москва и Область действительно готовы щедро «уважить» российский авиапром.

Алексей Фурсин / фото: Алексей Щербаков

На выставке широко представлены предприятия наших признанных «силиконовых долин» из Зеленограда, Сколково и Жуковского - всего порядка 40 экспонентов.

Вот у зеленоградских конструкторов гибкая рука робота поочередно вынимает из кассеты разные приборы и прикладывает их к деталям самолета: шестеренкам, сандвич-панелям, плоскостям… И приборы немедленно приступают к поиску в них скрытых дефектов. Всякий по-разному, но, как говорится, неразрушающими методами. Воздействуют вихревыми токами, посылают звук частотой 2,5 МГц, ощупывают лазерным лучом. А в это время на экране рисуется картинка каверн и неровностей в виде пятнышек и полосок разного цвета.

А умельцы из Жуковского шьют шикарные кресла и диваны для VIP-джетов, то есть личных и представительских воздушных судов. Только подумайте: взлетно-посадочный диван для VIP-салона рассчитан на перегрузку 16G ! На заметку: это перегрузка при аварийном неконтролируемом снижении, иначе говоря, падении космического корабля «Союз». При взгляде сбоку на перспективное кресло для российского вертолета «Ансат» превосходство жуковских решений особенно заметно. Буквально шедевр технологического совершенства: тонкий профиль, ровная строчка, изящная работа. Такое чудо-кресло создает в салоне намного больше простора. Правда российским в новинке оказался концепт, а материалы импортные: кожа – итальянская, ремни и фурнитура – немецкие, а поролон – американский.

А рядом инженеры из Сколково предлагают печатать в 3D-формате детали из негорючего пластика для вспомогательных механизмов самолета. Например, вентиляции салона. Стандартный металлический дроссель и «напечатанный» стоят в витрине на крохотных электронных весах. Если посмотреть в окошечки весов, можно убедиться воочию: выигрыш в массе получается чуть ли не втрое! Но это - тоже специфический продукт для самолетов.

Еще одна сколковская фирма разрабатывает бесилотники и системы их посадки, и в том числе на море! А также предлагает свой беспилотный комплекс в прокат для самых разных нужд: фотографирования в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, аэровидео- и аэрофотосъемки, и даже транспортировки и доставки с неба на парашюте посылок и грузов. Дроны сейчас делаются из легких композитных материалов, и то, что они летают на электромоторчиках по полтора часа на высоте до пяти километров и на расстояния «до ста», уже никого не удивляет. Говорят, что их беспилотная система стоит от 300 000 рублей и называют эту цену бюджетной.

Ну, а рядом коллеги предлагают просто бомбу - смонтированный в передней части самолетного крыла подъемный щиток. Набегающий поток воздуха начинает круче забирать вверх, и над крылом образуется большой пузырь разрежения, буквально всасывающий самолет наверх. Благодаря этому изобретению можно делать крылья короче и меньше, а можно сократить самолету полосу разбега, что крайне актуально для палубной авиации. Аналогов этому изобретению в мире нет. В других странах конструкторы, конечно, рисовали самолетам сильно горбатые спереди крылья, но до активной передней кромки крыла додумались только наши кулибины!

В общем, любители посмотреть и потрогать инновационные высокотехнологичные новинки найдут чем порадовать себя на нынешнем авиасалоне. Но и тем, кто от авиации ждет исключительно решения бытовых вопросов будет интересно, ведь на выставке представлен концепт городского аэротакси - один из резидентов технопарка "Сколково" уже разрабатывает модель летающего автомобиля.

фото: Алексей Щербаков

Речь идет о двух- или четырехместный электролете с четырьмя двигателями вентиляторного типа, заключенными в поворотные кожухи. Взлетать и садиться это чудесное изобретение будет как дрон, а летать – как самолет. Электричество надо экономить! Суммарная мощность – 320 кВт. Этого должно хватить, чтобы 30 минут летать на скоростях до 300 км/ч на дистанцию 150 километров и при этом подниматься в небо почти на километр! Хотя самого автомобиля тоже еще нет, а есть макет размером с половину стола. Проект планируется запустить к 2020 году.

Так на чем же летать?

Но уже сейчас, для особо нетерпеливых, российские конструкторы собирают так называемые автожиры - своеобразный гибрид самолета и вертолета. Взлетает, как самолет - ему нужен разбег примерно 50 метров, пусть даже и по проселку, а садится, как вертолет. Большой горизонтальный винт вращается от набегающего потока воздуха в режиме авторотации, поэтому в отличие от самолета и вертолета автожир как бы всегда «подвешен» в воздухе.

В случае отказа бензинового маршевого двигателя автожир просто медленно начинает снижаться. По скорости движения и расходу топлива автожир можно сравнить с автомобилем, только летающим на высоте до 3300 метров. И спрашивают за него в районе 4 млн. рублей, как за особенно любимый в России внедорожник Toyota Landcruiser. Старая американская четырехместная кукурузник-Cessna 1980 года, налетавшая 500 – 700 часов, обойдется российскому покупателю не менее чем в 110 000 долларов. А здесь – самое что ни на есть новье! И кстати, уже около сотни автожиров обрели своих владельцев в России.

А значит, мы уже «на крыле»!

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