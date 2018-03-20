Макаревич назвал россиян дебилами

А вы тоже заметили, как часто стали попадать в новости нелицеприятные высказывания представителей творческой богемы о России и русских? Это хороший знак. Почему, спросите вы? Неужели последнее высказывание Макаревича попало в больной нерв? Вовсе не поэтому.

Совесть поколения, лидер группы «Машина времени» музыкант Андрей Макаревич свято уверен, что с россиянами в последнее время происходит «что-то ужасное». Наверное, музыкант имел в виду поддержку присоединения Крыма, 76% голосов за Путина на последних президентских выборах, но вслух этого не сказал. А сообщил, что пришел к такому выводу после недавних поездок по колыбели демократии и свободы США. Мол, американцы спокойнее, веселее и добрее россиян.

Но три года назад, по словам Макаревича, разницы между жителями США и России по этим пунктам не было. До присоединения Крыма, наверное… Всему виной пропаганда, заключил Макаревич. «Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

«Все, кто ещё захочет назвать россиян «злобными дебилами» или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять - права такого не имеете!» - отреагировала на слова Макаревича официальный представитель МИД России Мария Захарова. А по мнению парламентария Виталия Милонова, высказанного «Пятому каналу», если кто и деградировал за последние годы, так это группа «Машина времени».

«Он назвал нас дебилами!» - разнесся вопль по сети. Конечно, раздался: Макаревич переплюнул даже Серебрякова, который не так давно описал три черты, присущих русским – сила, наглость, хамство. Пепел от того скандала не остыл, к слову, до сих пор, и тут – новый повод и лишнее подтверждение давно известного факта: страшно далека наша интеллигенция от народа.

К счастью, не вся. Коллеги по цеху Макаревича осудили. Певец и композитор Юрий Лоза предположил, что у лидера «Машины времени», видимо, было плохое настроение – когда хандра одолевает, и правда все вокруг кажутся злобными дебилами. А Александр Ф. Скляр так и вовсе пожалел бедного Макаревича. Видимо, не перед теми людьми он выступает и не с теми общается, высказал свое мнение музыкант. «Если ему добрыми кажутся американцы, пускай едет в Америку и живёт среди добрых людей. У нас никто никого не держит, можно в любое место уехать, спокойно начать жить, если здесь тоскливо и кругом одни мрачные лица», - заявил RT Скляр.

Даже преданные фанаты творчества Макаревича не оценили его высказываний, написал в своем Facebook журналист Олег Кашин. «У многих вызвало откровенное недоумение, откуда у музыканта столько злобы в отношении собственного государства. Также Макаревичу посоветовали в комментариях не судить других людей по себе».

Сам Макаревич за свои слова извиняться отказался. Как заявил музыкант НСН, он не видит в своих словах ничего вопиющего и удивился ажиотажу, возникшему вокруг его цитаты.

Собственно, в самом факте высказывания в подобном тоне от Макаревича нет ничего удивительного: не в первый раз, к тому же. Да и не отличается он в этом плане от многих других своих коллег, которые единственной ролью интеллигенции в России видят осуждение своей страны и презрение к собственному народу. Но ажиотаж с каждым таким высказыванием и правда поднимается будь здоров, и чем дальше – тем больше. Почему же частые новости о перлах нашей интеллигенции – хороший знак? Вовсе не потому, что в этих высказываниях есть какая-то сермяжная правда. Они, то есть интеллигенция, и раньше так думали, и говорили. Просто мы не обращали на это внимания, либо послушно кивали головой. А теперь это – задевает. Значит, выздоравливаем потихоньку. А богема так и осталась в глухих 90-х.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»