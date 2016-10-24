Мажоры против взяточников

Не успела Наталья Поклонская, в прошлом – символ «Русской весны», прокурор Крыма, а ныне – депутат Госдумы, усомниться в законности приговора гонщикам-мажорам, как в сети появилось новое видео лихачей. Несмотря на то, что действие на видео происходит летом, выложено оно именно сейчас не случайно. Таким способом золотые мальчики и девочки указали на место самой Поклонской, а вместе с ней – правоохранительной системе, журналистам, и всему обществу. Почему гонки на «Геликах» вызвали столь бурную реакцию и как найти управу на распоясавшуюся молодежь со связями?

«Я в корне не согласна с приговором суда. Какие-то «золотые» мальчики присаживаются на Gelandewagen родительский и начинают беспредельничать. Это слава Богу, что они никого не задавили», прокомментировала Наталья Поклонская решение Гагаринского суда, который на прошлой неделе вынес в отношении молодых людей, устроивших гонки в столице, достаточно мягкий приговор. Несмотря на то, что прокуратура требовала 25 месяцев колонии общего режима, суд оправдал сидевшего за рулем внедорожника Абдувахоба Маджидова, а двух других фигурантов – Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова – приговорил к 300 часам обязательных общественных работ. Причем в свободное от учебы время: Шамсуаров учится в Губкинском.

Сам автомобиль, на котором лихачи гнали под 200 км\ч, внедорожник Гелендваген, суд постановил изъять в пользу государства, поскольку счел его орудием совершения преступления. Владелец автомобиля, Руслан Шамсуаров, сын топ-менеджера Лукойла, похоже, не сильно расстроился: сразу после оглашения решения суда он в сопровождении телохранителей сел в поджидавший его у выхода из здания другой Мерседес, и был таков.

Напомним, история началась еще в мае этого года. Друзья развлекались в клубе, а затем поехали кататься по ночной столице. Поскольку владелец автомобиля, Шамсуаров, был слишком пьян, чтобы садиться за руль, управление своим внедорожником он доверил Маджидову. А сам снимал гонки на мобильный телефон, транслируя происходящее прямо в сеть в режиме онлайн. Компания каталась на огромной скорости, нарушала правила прямо под носом у дежурных патрулей, а затем удирала от сотрудников полиции, сопровождая все это оскорбительными комментариями в их адрес. Впоследствии именно данное видео стало главной уликой в деле.

Кстати, это далеко не первые лихачества, совершенные «золотыми мальчиками». Шамсуаров, например, уже успел заплатить за нарушения правил дорожного движения почти 58 штрафов, а Усков так вообще числится условно-осужденным – за попытку кражи кабеля. Приговором суда остались недовольны обе стороны. Прокуратура намерена подавать апелляцию, добиваясь более жесткого наказания. Не исключили оспаривания результатов судебного процесса и со стороны обвиняемого.

Сам Шамсуаров виновным себя не признает. «Мне крайне неприятно, что я стал участником такой истории. Единственное объяснение нашему поведению — приподнятое настроение после посещения клуба, что нисколько нас не оправдывает. Мы вели себя недостойно. Поэтому хочу публично принести свои искренние извинения за себя и своих друзей сотрудникам ГИБДД, всем участникам дорожного движения, москвичам и, конечно, моей семье», - написал он на своей страничке в Facebook.

Золотые и неприкосновенные

Зато его подружка, свидетельница по делу, дочь крупного бизнесмена и, как указано в ее профиле на Facebook, сотрудница «Лукойла» Мара Багдасарян, также любительница быстрой езды с нарушением правил, пишет в социальных сетях совсем другие вещи. Она пригрозила выложить в открытый доступ телефонные разговоры и другие свидетельства, где сотрудники правоохранительных органов предлагали мажорам «замять» дело всего за полмиллиона долларов.

«Каждого из вас (генерал-майор, генерал-лейтенант, начальник деп.) ждет разбирательство внутри Ваших же структур. Вы захотели посадить компанию молодых, просто потому что захотели поживиться?))» - пишет Багдасарян и переходит к угрозам. «Однако, есть все же шанс, что Вы поймете, что полезли не просто на молодых, а еще и на тех, кто работает вместе с Вами, в соседних кабинетах.

Если автомобиль уйдет в Росимущество, а дело не дойдет до МосГорсуда, где будет вынесен правосудный приговор, тогда тайна ваших "взяток" будет передана в органы! Решайте».

Самое смешное, что Багдасарян уверена в том, что данная история может вызвать раскол в обществе: золотая девочка полагает, что люди, узнав о беспределе со стороны правоохранительных органов, встанут на сторону мажоров. «То, что сотворили мы - плевок в океан, по сравнению с тем, что сделали вы. Вся Ваша коррупционная составляющая должна сесть на реальные сроки, в отличии от нас. По той простой причине, что мы не желая этого, стали рычагом, который был использован против Вас же», - считает Багдасарян. Она также упрекнула журналистов в том, что все статьи в прессе, касающиеся этого дела – грязные и явно проплаченные. В самом-то деле, неужели, наблюдая за откровенно хамским поведением мажоров, подробно задокументированным в социальных сетях ими самими, кому-то может прийти в голову по доброй воле, да еще и за бесплатно возмущаться подобными плевками в сторону общества?

Как считает Петр Шкуматов, координатор движения автомобилистов «Общество синих ведерок», вряд ли кто-то из сотрудников в действительности предлагал им дать взятку. «Золотая молодежь в лице Мары Багдасарян обвинила легко угадываемых должностных лиц в МВД в том, что они предлагали решить их вопрос за какие то жалкие полмиллиона долларов и они, золотые мальчики, писанули это на диктофон. Теперь, если им не отдадут гелик, они опубликуют это в социальной сети Инстаграм и напишут заявление в МВД», - пишет в Facebook Шкуматов.

«Чтобы все понимали. Я знаю лично много генералов самых разных ведомств. Все эти люди настолько осторожны в том, что они говорят не только во время личных бесед, но и даже тогда, когда они шепотом на ухо в общественной уборной при включенном на полную кране переговариваются, что в эту историю с обсуждением по телефону взятки в полмиллиона долларов я просто не верю от слова совсем», - добавляет координатор.

Рецепт ненависти

Впрочем, «золотая девочка» Багдасарян права, насчет раскола. Только вот не в том, что общество вдруг встанет против продажных полицейских на сторону мажоров, считающих себя лучше окружающих и уверенных в своей неприкасаемости благодаря деньгам родителей. А в том, что общество у нас и правда расколото – по имущественному признаку, и с каждым новым витком кризиса это расслоение будет все больше и больше. Пока в стране сокращаются расходы на медицину, урезаются социальные выплаты, закрываются предприятия, а всей России обещают кризис длиной в 20 лет – Багдасарян выкладывает в социальные сети фотографии своего нового домашнего питомца – львенка. Который, по ее словам, вскоре будет жить в вольере, а затем – в заповеднике. Интересно, в личном заповеднике? Или в государственном? Комментаторы, между тем, интересуются, куда же делись трое предыдущих львят.

Кроме этого, Багдасарян делится видео лихачеств, фотографиями приборной панели дорогущих автомобилей стоимостью, равной бюджету небольшого российского городка. Поневоле задумаешься, за чей счет у нас кризис. Про коррупцию в правоохранительных органах, да и в других госструктурах россияне давно знают – чего тут удивительного? Но если дачи размером с Версаль и яхты в цену Титаника раздражают, конечно, то простые россияне в обычной жизни с этим не сталкиваются. А вот поджоги элитных иномарок на Рублевке – уже опробованы. Если госпожа Багдасарян и правда рассчитывает на симпатии народа, то вместо львенка стоило бы взять с улицы бездомного пса, а вместо шампанского Moet – бутылочку Крымского. И вообще, скромнее себя нужно в кризис вести.

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