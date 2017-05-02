Люцифер, к доске!

Владимир Путин подписал законопроект, который запрещает называть детей неблагозвучными и бранными именами. Федеральный закон гласит, что «при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять закон, который запретил бы родителям называть своих чад странными и нелепыми именами. Инициатива принадлежала сенатору Валентина Петренко, да-да, та самая женщина со странной квадратной прической на голове. По ее мнению, имена наподобие Христамрирадос, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Заря Заряница, Принцесса Даниэлла могут нарушать права ребенка на имя, а законопроект восстановит этот перекос. «Представляется, что выбор родителями имени ребенка - это достаточно важный вопрос, и он должен иметь законодательное решение», - подчеркнула сенатор. Так родители не смогут давать детям имена, которые нарушали бы детские интересы, поскольку до сего дня таких ограничений попросту не было.

Вот и развлекался наш народ, во что горазд. Вершиной креатива можно смело назвать историю мальчика с именем БОЧ рВФ 260602, что означает «Биологический обхект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года». Несмотря на то, что органы ЗАГС не в праве отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, непроизносимости и так далее, сотрудницы ЗАГСа отказались выдавать документы новорожденному БОЧу. Говорят, мальчик, теперь уже 15-летний юноша, до сих пор ходит без документов.

Не меньшим креативом отличаются такие имена, как Легенда, Луналика, Каспер Ненаглядный, Будда-Александр, Алиса-Нефертити и другие. По сравнению с ними имена Ярослав-Лютобор, Радость, Океана и Дельфин смотрятся даже как-то скучновато. Есть и совсем уж «простенькие» имена – Князь, Принц, Жужа, Луна, Вишня и прочие существительные, съедобные и не очень. Некоторые родители, не обладая большой фантазией, и вовсе называют своих детей названиями поп-групп и марок автомобилей: например, маленькая Виагра из подмосковного города Королев обязана своим именем тонкому музыкальному вкусу родителей, а мальчик с именем Лексус выражает предел мечтаний своих предков.

В последнее время в России пошла мода давать детям политические имена. Например, в Рязани растет мальчик с именем… только не падайте, «Единая Россия». У него, кстати, есть сестренка по имени Путин. Мальчики с такими именами, кстати, в России тоже есть. Некоторые россияне взяли пример с раннесоветской традиции и составили имена из двух разных слов или сокращений, например, Влапунал (что означает Владимир Путин наш лидер) или Медмиа (Дмитрий Медведев). Необычное имя выбрали для своего ребенка переселенцы из Таджикистана, получившие российское гражданство и проживающие во Владимирской области: мальчика назвали в честь министра обороны Российской федерации, полное имя – Шойгу Хурмедович Джураев.

В моде также географические имена, и Россия – одно из самых популярных. Отмечены в именах и такие страны, как Сирия, Византия и Америка. А мальчиков с недавних пор стало модно называть Крым.

Много шума наделала история семьи пермских сатанистов, которые в 2014 году назвали своего сына Люцифером, его младший брат носит имя Вольдемар. Люцик и Воля, если сокращенно. Родственники незадачливых родителей, адептов сатаны, втайне покрестили мальчишек, дав им имена Иван и Владимир. Разгневанные родители разругались с бабушками и дедушками и заявили, что обязательно «раскрестят» детей назад.

Каково живется детям с такими странными именами? Психологи уверяют: сложно живется. Необычные имена могут создавать проблемы в подростковом возрасте, быть поводом для оскорблений и издевательств. Лишь по достижении 18 лет гражданин России мог обратиться в соответствующие органы и поменять имя на любое другое, а до этого момента – страдать от неуемной фантазии своих родителей. Теперь же права детей на нормальные имена восстановлены.

Далее в рубрике