Либералы предпочитают наци

Помню, мой приятель Захар Прилепин рассказывал, что однажды, ещё в прошлой жизни, ему позвонил Алик Кох (они с ним иногда созванивались, и Прилепин даже пару раз бывал у него в гостях), и начал очень вдохновенно рассказывать о недавней драке, которую устроили московские националисты - били в тот раз, кажется, таджиков.

Кох пытался его убедить, что националисты бьют таджиков, потому что те отнимают у них рабочие места: дворников и разнорабочих.

Прилепин посмеивался, считая эту позицию бредовой. Ситуация выглядела диковато ещё и потому, что один из символов российского либерализма вдруг выказал неожиданную близость к «правому» сектору политики, а рассказывал это писателю национал-большевику.

По воспоминаниям Прилепина, примерно в те же времена он познакомился с Алексеем Навальным, в котором эти две крайности — либеральная и националистическая — натурально слились воедино.

На днях, к примеру, показывали программу «К барьеру» с Прохановым и Гозманом. Речь шла о Советском Союзе — сам он развалился или был подло убит сзади. Хорош он был или отвратителен. Слушая Гозмана и его секундантов, невозможно было отделаться от навязчивой мысли: «где я всё это только что слышал - то, что они говорят?» Потом ответ возник сам собой. Это ж наши ультра-националисты, всех мастей и окрасов. То, что более всего бесит Гозмана - с той же силой бесит условный оргкомитет «Русского Марша» и всех его сторонников. Совпадения практически дословны.

- Однажды они всё равно сойдутся, заключает Прилепин, - Когда вы увидите, что они сошлись — бегите.

В смысле, бегите за дрекольем. Разбирайте заборы имеет он ввиду. В общем-то так.

Ну и вот Альфред Кох – либерал и еврей, парадоксально симпатизирует неонацистам. Так ли уж парадоксально? Примечательно, как Альфред Кох решил своеобразно отпраздновать 24 августа — День независимости Украины. Либеральный политик направился не в украинский ресторан, и даже не в украинский театр, а прямиком на могилу бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН) и военного преступника Степана Бандеры. Возложив цветы к памятнику одного из самых известных коллаборационистов прошлого века, Кох выложил 25 августа соответствующее фото на фоне могилы, которое подписал: «Мое маленькое паломничество в День независимости Украины. Слава героям!»

Если он не знает, то военное крыло организации ОУН, которое возглавлял Бандера, — это Украинская повстанческая армия, она же более известна как УПА. В России, гражданином которой он является, УПА признана экстремистским формированием, и если его маленькое паломничество было осуществлено намеренно, значит, и себя он причисляет к соратникам данной организации, разделяя ответственность за ее преступления. Вывод очевидный, на самом деле.

Здесь мы подходим к еще одному уродливому порождению термидора – либеральному нацизму, лицом которого является деловитый ценитель антиквариата Алик Кох. Такую же связка – между нацистами и либералами – привела к власти бандеровскую хунту Украине. Парадокс служения либеральных евреев нацистам возник еще в начале прошлого века.

В израильской газете "Вести" вышел сенсационный материал о 150 тыс. еврейских солдат и офицеров, воевавших в составе гитлеровской армии.

Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от смешанных браков арийцев с не арийцами. Расовые законы 1935 года различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами и невзирая на трескучую пропаганду, десятки тысяч "мишлинге" преспокойно жили при нацистах. Они обычным порядком призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине, становясь не только солдатами, но и частью генералитета на уровне командующих полками, дивизиями и армиями.

Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Впрочем, многие ветераны вермахта жаловались, что начальство неохотно представляло к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках.

Адольф Ротфельд, руководитель львовского юдендрата, тоже сотрудничал с Гестапо. А офицер немецкой (!) полиции безопасности того же Львова Макс Голигер, получил повышение по службе за свою изощренную жестокость. Еврейская полиция "дистрикта Галиция" -"Юдише орднунг Лемберг" - "еврейский порядок Львова" была сформирована из молодых и крепких евреев, бывших скаутов. Они носили форму полицаев с кокардами на фуражках, на которых было написано ЮОЛ, именно им, называющим себя "хаверами», эсэсовцы поручали устраивать массовые истязания советских военнопленных в концлагерях и потом сами же удивлялись той жестокости, с которой молодые евреи относились к пленным солдатам. И это только один Львов...

Чудовищный духовный коллаборационизм. Все это, и про Алика Коха, я достаточно подробно рассматриваю в своей книге «История русского термидора» (книга выйдет в издательстве «Центрполиграф» в феврале 2017 года). Этот феномен не канул в лету, наоборот: смычка нацистов и либералов привела к власти ультраправый режим Турчинова-Порошенко, который первым делом организовал геноцид не украинского Юго-Востока. Алик Кох рукоплескал. Вообще, интересно, что думает Кох. А Кох очень правильно определил начало русского термидора, по его словам он произошел 2003-2006-м годах.

Вот так, ни много ни мало: или смерть термидора, или смерть страны. По мнению Алика Коха на революцию сейчас способны и либералы и ультраправые.

-Я русский националист, - желчно бросает Кох.

И сразу становится как-то неловко.

Есть крылатый афоризм шефа нацистской авиации Германа Геринга: "В своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет!" Наши либералы, Алик Кох, бритоголовые парни с окраин, Дмитрий Демушкин будут стоять плечом к плечу. Так будет. Я их очень хорошо знаю.

Далее в рубрике