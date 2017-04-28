Льготы, скидки, преференции и бесплатная земля

Семья с тремя детьми должна стать нормой в каждом субъекте РФ. Такую задачу перед правительством и губернаторами президент поставил еще в начале 2010-х годов. С тех пор чиновники изобретают все новые способы повышения рождаемости.

На федеральном уровне в ход идет активная пропаганда семейных ценностей. На местах граждан стимулируют рублем. За вклад в улучшение демографии региональные власти обещают жителям солидные денежные выплаты, сулят налоговые скидки и даже раздают бесплатных коров. Подробнее о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать многодетные россияне, — читателям «Русской планеты» рассказывает адвокат, член Адвокатской палаты Московской области Олег Сухов.

Различия по регионам

Для начала разберемся, какие семьи следует считать многодетными. Вопрос не такой простой, как кажется. Дело в том, что в нашей стране до сих пор нет федерального закона, который бы давал точное определение многодетной семьи и закреплял все ее права и привилегии.

Единственным специальным документом в этой сфере является указ президента № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», утвержденный еще в 1992 году Борисом Ельциным (с изменениями от 25.02.2003 г.). В нем приводится обязательный набор преференций и сказано, что остальную конкретику — кому и как именно помогать — субъекты РФ должны разработать самостоятельно с учетом своих национальных, экономических и демографических особенностей. Поэтому сегодня каждый регион сам решает, кого признавать многодетными, а кого — нет, и какие выгоды предоставлять гражданам вместе с соответствующим удостоверением.

Общефедеральный стандарт: трех и более детей (родных или усыновленных) в возрасте до 18 лет. С недавних пор ему следуют даже там, где большие семьи — скорее правило, чем исключение: в Ингушетии, Красноярском крае, Марий Эл, Тыве и др. Раньше здесь были повышенные требования к многодетности и заветную «корочку» жителям выдавали после рождения четвертого, а то и пятого ребенка. Впрочем, некоторые территориальные различия есть и сейчас. Например, в Краснодарском крае семья сохраняет льготный статус, пока старшему отпрыску не исполнится 23 года, если тот — студент-очник и учится на бюджетной основе.

В Перми схожее условие касается и солдат срочной службы. Москвичи подходят под критерий многодетности вплоть до 16-летия младшего чада (18-летия, когда речь о школьнике). А в Санкт-Петербурге власти учитывают не только кровных и усыновленных детей, но и находящихся под опекой. Обычно подобные нюансы регулирует местное социальное законодательство.

Федеральные преференции

Теперь что касается непосредственно госпомощи. Упомянутый президентский указ устанавливает для всех многодетных семей страны определенный минимум льгот. В первую очередь, это скидка на услуги ЖКХ не менее 30%, а также прием в детский сад и выделение садово-огородного участка вне очереди.

Плюсом идут школьная и спортивная форма, лекарства детям до 6 лет, двухразовое питание для учащихся школ и студентов, проезд в городском и пригородном транспорте (опять же школьникам), билеты в музей 1 раз в месяц — все за счет бюджета.

Кроме того, родителям положены субсидии или беспроцентные ссуды на развитие фермерского хозяйства, помощь в создании бизнеса, включая предоставление надела и скидки по земельному налогу, и содействие в получении льготных кредитов на строительство жилья. Как правило, регионы дублируют эти меры в своих программах соцподдержки, хотя и не всегда в полном объеме.

Еще часть федеральных преференций разбросана по кодексам и отдельным нормативным актам. Так, по трудовому законодательству женщина, родившая пять и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет. Для этого у нее должен быть 15-летний страховой стаж. Работающие многодетные родители имеют право на повышенный налоговый вычет по НДФЛ. Если на первого и второго ребенка он составляет 1400 рублей, то на третьего и последующих — 3000. То есть у сотрудника с пятью детьми не будет облагаться налогом сумма в 11 800 рублей от официальной зарплаты. Из оставшейся части вычтут 13%.

Бесплатная земля

Но самый щедрый свой подарок большим семьям правительство сделало в 2011 году, приняв закон № 138-ФЗ о предоставлении многодетным бесплатных участков. Цель у авторов была благая: на полученной земле граждане могли разбить сад или заняться подсобным хозяйством, но главное — построить жилье. Подвело исполнение. Реализацию проекта отдали на откуп регионам, и те уже сами определили где, на каких условиях и сколько соток давать льготникам. Чем это закончилось, хорошо известно.

В Якутии многодетным предлагают строиться в чистом поле, в Приморье — посреди тайги, в Пермском крае — рядом с погостом, Москва вообще отказалась от такой поддержки, ссылаясь, что земли нет и предоставление ее невозможно. Таких абсурдных примеров хватает в любом субъекте федерации. Конечно, есть и удачные, но их немного.

По подсчетам Института демографии, миграции и регионального развития только к 12% выделенных госучастков подведены свет, газ и вода. В остальных случаях оплачивать прокладку коммуникаций приходится гражданам. И порой их затраты превышают рыночную стоимость «безвозмездных» наделов. Словом, привилегия есть, но польза от нее очень сомнительная.

Собственно, на этом федеральные гарантии для многодетных заканчиваются. Все прочие меры поддержки устанавливают власти субъектов. В числе наиболее популярных — региональный материнский капитал. В 2016 году его получали жители 72 областей, краев и республик. Суммы везде разные. Так, в Челябинске многодетным выплачивают всего 50 тысяч рублей, в Оренбурге — 116, на Ямале субсидия превышает 366 тысяч.

Обычно пособие разрешают тратить на покупку жилья и образование детей, но есть исключения. Например, петербуржцы вправе использовать бюджетные средства для постройки дачи. В Приморском крае маткапитал можно пустить на лечение ребенка, в т.ч. в зарубежных клиниках, в Мурманске — на приобретение мебели.

Фискальные преференции

Помимо денежных выплат многие регионы вводят для больших семей фискальные преференции. К примеру, чиновники Новосибирска, Казани и Краснодарского края включили многодетных в перечень льготников по налогу на недвижимость. В Орловской области после рождения пятого ребенка жителей полностью освобождают от транспортного налога. В столице один из родителей может не платить за одну машину. Также многодетные москвичи имеют право на скидку по земельному налогу — при расчете платежа стоимость их участков уменьшается на 1 млн рублей.

Как правило, объемы конкретной помощи в субъекте зависят от демографической ситуации и наполненности местного бюджета. Скажем, в дотационной Бурятии, которая входит в топ-10 регионов по рождаемости, не действует большая часть льгот из указа президента №431. Зато малоимущим многодетным семьям бесплатно выделяют картошку и коров по так называемым «социальным контрактам».

В Москве нормативы по поддержке, наоборот, перевыполнили. В дополнение к федеральному набору привилегий и указанным выше налоговым льготам мэрия предоставляет многодетным семьям скидку в 50% на капремонт. До 7 лет детям бесплатно выдают молочные продукты, до 18 лет — лекарства по рецептам врачей. Родители могут оформить право на льготную парковку.

Предусмотрен и солидный набор компенсаций: за пользование телефоном (230 руб.), в связи с инфляцией (600-750 руб.), на покупку школьной формы (5000 руб.), на возмещение расходов по оплате ЖКУ (522-1044 руб.) и т.д. Все выплаты перечислены в Законе г. Москвы № 60 «О социальной поддержке семей с детьми». Единственное, с чем не повезло жителям столицы, так это с получением участков под строительство по 138-ФЗ. В городе программа «заморожена» из-за нехватки земли.

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