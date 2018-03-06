Летаем до упаду!

Последние слова пилотов потерпевшего крушение самолета «Саратовских авиалиний» говорят о том, что пилоты были не готовы к нештатному развитию ситуации. Что привело к ее развитию?

Сегодня мы уповаем на следствие, которое должно ответить на вопрос, кто уйдет (если вообще уйдет) на «посадку», ответив за гибель людей сполна. Но уже понятно, что причиной падения является, как минимум, трехкратное и фатальное недоразумение. А по-русски — бардак.

«Росавиация»

Всероссийский «регулятор полетов», как уже сообщалось, знал про обусловленные минусовой температурой воздуха неполадки, систематически происходившие с другими самолетами. При этом «Росавиация» соизволила разослать письмо, адресованное руководителям организаций гражданской авиации, только после того, как произошла беда. В нем сообщалось о проблеме, которая наблюдалась, как минимум, неделю. Речь шла о расхождениях в показаниях скорости. Они отмечались на приборах самолетов PRJ-95. С этой же проблемой пришлось столкнуться Валерию Губанову и второму пилоту Сергею Гамбаряну.

«Саратовские авиалинии»

Как стало известно, ни упавший самолет АН-148, ни другие самолеты данного авиапредприятия не имели права подниматься в воздух.

Это следует из опубликованного порталом «78.ru» заключения проводившей проверку экспертно-аналитической группы «Росавиации», которая незадолго до произошедшей трагедии установила: «эксплуатант «Саратовские авиалинии» не способен выполнять коммерческие воздушные перевозки в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил».

Экспертная комиссия ознакомила руководителя авиапредприятия Вахромеева Алексея Николаевича, с результатами экспертного заключения под роспись. Ему было предписано ввести ограничения. И до 11.01.2018 сообщить об их устранении.

Но и сейчас, как следует из официального сайта «Саратовских авиалиний» самолеты компании поднимаются в воздух и приземляются (теперь уже, увы, с переменным, как мы знаем, успехом). А вот устранены ли недочеты, на которые указывали специалисты «Росавиации»? На сайте об этом ничего не сказано. Зато новостная лента пестрит опровержениями «лживых» умозаключений прессы о непрофессионализме пилотов… И вот тут начинается главное.

Пилоты…

Мы свято верим в то, что русские соколы смогут поднять в воздух даже дырявое корыто. Об этом снято бесконечное множество лент, где военные и гражданские летчики умело взлетают без руля и садятся без хвоста, но… как тогда понимать диалог, произошедший в кабине пилотов за мгновения до падения?

Командир воздушного судна (КВС): Вверх! Вот.

(Второй пилот) ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!

КВС: Всё, всё хорошо.

ВП: Всё, скорость нормализовалась.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, ***.

Конечно, кто-то скажет: для того, чтобы понять этот изобилующий профессиональной лексикой диалог, нужно окончить, как минимум, два авиационных института. Но даже непрофессионалу очевидно: что-то не так. Командир Валерий Губанов приказывает набирать высоту. Второй пилот Сергей Гамбарян, наоборот, снижается. Какая-то несогласованность в действиях экипажа налицо.

Что обнаружила комиссия «Росавиации» во главе с Сергеем Геннадьевичем Шаркевичем, начальником отдела летной эксплуатации Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта? Та самая комиссия, которая констатировала невозможность безопасного выполнения полетов «Саратовских авиалиний»?

А дело вот в чем! Несмотря на гневные опровержения авиапредприятия, негодовавшего по поводу обвинений в непрофессионализме путавших понятия «вверх» и «вниз» пилотов, из 82 человек, работающих в «Саратовских авиалиниях» к самолету не имели права подходить 22. Почему?

Просроченные летные свидетельства у КВС (8 человек). Отсутствие надлежащим образом оформленных документов у вторых пилотов (4 человека). Проблемы с документами были и у 10 бортинженеров, отвечавших за исправное состояние техники и контроль над эксплуатацией воздушных судов.

Впрочем, в отчете «Росавиации», проводившей проверку авиапредприятия «Саратовские авиалинии», одно неоспоримое преимущество, все же, было подчеркнуто. Что же это?

Хорошая выручка!

Немудрено! Пилоты «Саратовских авиалиний» до 11 февраля летали до упаду в переносном смысле этого слова. А вот 11-го полетели в прямом. Их полетные смены достигали 22 часов вместо предусмотренных 12-ти, а медицинскими освидетельствованиями, которые летчики должны были проходить через каждые 6 часов работы, зачастую, банально, пренебрегали.

Причина такого отношения к установленным нормам и правилам очевидна. Нас, пассажиров, тех, кто сегодня готовится к полету и тех, кто погиб 11 февраля 2018, вовсе не хотели обидеть. Организаторы и устроители полетов просто хотели сэкономить, заработать побольше, пожить получше в нынешнее далеко непростое в экономическом отношении время.

Впрочем, почему хотели? Как уже отмечалось, успешная в экономическом отношении авиакомпания «Саратовские авиалинии», и сегодня радушно приглашает в полет. Одинока ли она в своем стремлении послать к лешему все эти «Выводы комиссий», предписания, регламенты? Навряд ли.

Возможно, кто-то воспримет эту статью, как атаку в адрес доблестных российских соколов и славных наших авиакомпаний, где они работают. Кто-то обязательно возопит: «Вспомните про то, как падают самолеты за рубежом!»

Давайте вспомним. Но в чем отличие трагических ошибок наших «соколов» и тех, кто отправляет их в полет, от эпизода с Андреасом Лубицем, пилотом до последнего скрывавшим нервно-психическое расстройство? Речь о немце, который дошел «до точки сборки», закрылся в кабине, когда коллега пошел в туалет, и добровольно угробил лайнер «Germanwings» вместе со всеми пассажирами.

Или чем отличается катастрофа АН-148 от эпизода, произошедшего по вине диспетчера Питера Нильсена из компании «Скайгайд», действия которого привели к гибели 69-ти граждан РФ (в том числе, 52 детей) 2 июля 2002 года.

Только лишь тем, что приведенные выше эпизоды — роковая ошибка, а не «политика компании», цинично игнорирующей предписания. В Германии нет сложившейся традиции допуска к управлению самолетами пилотов-шизофреников. На авиапредприятиях в Швейцарии нет тенденции экономить, набирая диспетчеров-недотеп.

Возможно, «Саратовские линии» станут в этой ситуации «козлом отпущения». Но разве это единственная российская компания, пренебрегающая заключениями, предписаниями и регламентами? И снова — вряд ли. Ведь неубиваем наш «Русский Авось».

Быть может, «Росавиации» пора провести жесточайшую и тотальную проверку всех коммерческих авиапредприятий, выявив, кто в России летает, как в песне: на честном слове и на одном крыле?

Вот только, как долго нам придется ждать приглашения на посадку в аэропорту? Большой вопрос. И такие проверки последуют вряд ли. А даже если последуют – что с того? Те, кто демонстрирует примеры «виртуозного жлобства» и экономит на безопасности пассажиров, охотно поделятся выручкой с теми, в чьей компетенции надзор за полетами.

Такая история.

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