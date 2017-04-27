Легендарный «Барсук»
Легендарный «Барсук»

Ровно 65 лет назад в небо поднялся первый стратегический реактивный бомбардировщик СССР

27 апреля 1952 года экипаж летчика-испытателя Николая Рыбко поднял в небо дальний самолет-бомбардировщик Ту-16. В классификации НАТО советский бомбардировщик обозначается как Badger («Барсук»). Наши «уважаемые партнеры» нередко придумывают странные наименования отечественной военной техники. Тем не менее, в Советском союзе, где вооружение тоже часто получало прозвища, «Барсук» прижился и быстро стал своим.

Оружие сдерживания

Как известно, в дикой природе у барсуков нет естественных врагов, но про советский реактивный бомбардировщик так сказать было нельзя. Уникальная машина создавалась с двумя целями: как носитель ядерных боеприпасов и как охотник за крупными натовскими кораблями.

Во второй половине 1940-х годов наша страна была вынуждена вновь выполнять сверхзадачи. Советский Союз находился в крайне уязвимом положении перед превосходящей в техническом отношении армией США. Вторая мировая война и эксплуатация немецких ученых стимулировали развитие американской оборонной промышленности. Соединенные Штаты первыми создали ядерную бомбу и в конце ВМВ завоевали господство в Мировом океане и глобальном воздушном пространстве.

К 1950-м годам СССР был в первую очередь мощной сухопутной державой. Авиация была заточена на выполнение функций огневой поддержки пехоты и на противодействие самолетам противника. Советский флот серьезной силой назвать было нельзя, и в войне с нацистами ВМФ принял достаточно ограниченное участие. СССР, ставшему в 1949 году второй в мире ядерной державой, требовалось эффективное оружие сдерживания американской армии.

Ту-16 вошел в историю отечественной авиации как одна из самых удачных универсальных машин. С 1953 по 1963 годы «Барсук» серийно выпускался на заводах в Куйбышеве (Самара), Казани и Воронеже. В общей сложности советские предприятия выпустили 1,5 тысячи единиц. Образец Ту-16, который поднялся в воздух 65 лет назад, стал фундаментом для различных модификаций и для создания более совершенного фронтового бомбардировщика Ту-22.

Помимо ракетоносца, мы знаем «Барсука» как самолет-заправщик, самолет радиоэлектронной борьбы и самолет борьбы с грозовыми облаками. Боевое крещение Ту-16 получил в ходе войны в Афганистане, а в 1993 году в рамках сокращения численности стратегической авиации «Барсук» был списан.

Ту-16 как носитель ядерного оружия достаточно быстро устарел. Дальность полета «Барсука» составляла 5,9 тысячи километра, а боевой радиус — 3,15 тысячи километра. До берегов США и обратно без двух дозаправок в воздухе (а это сложнейшая по тем временам операция) самолет долететь не мог. Ту-16 был более эффективен как тактический бомбардировщик, способный уничтожать крупные наземные и надводные цели, а также как самолет-разведчик в ближайшей и дальней морских зонах.

Костяк дальней авиации нашей страны до сих состоит из модернизированных образцов советской эпохи: сверхзвукового Ту-22, турбовинтового Ту-95 и Ту-160 — уникальной машины с крылом изменяемой стреловидности. ОКБ имени Туполева подарило России самолеты с ресурсом модернизации на последующие 85 лет («гарантийный срок» несущей конструкции) с момента сборки в цеху.

Пионер дальней авиации

Ту-16 не был первым стратегическим бомбардировщиком. На момент первого полета (1952 год) у дальней авиации СССР был винтовой Ту-4, но самолет являлся копией американского B-29 Superfortress, созданного в 1941 году и потому вобрал все недостатки этой машины. К 1950-м годам B-29 уже терял актуальность. В 1946 году американцы приняли на вооружение B-36 Peacemaker, а в 1952 году — легендарный B-52 Stratofortress, который по-прежнему находится в строю.

Советский Союз сильно отставал и нуждался в собственном оригинальном самолете. Это был вопрос национальной безопасности. Способность производить ядерное оружие не имела значения, если страна не обладала потенциальной возможностью его применить. Самый простой способ (и его продемонстрировали США в Хиросиме и Нагасаки) заключался в том, чтобы сбросить бомбу с тяжелого бомбардировщика.

Второй способ — более сложный — ударить по противнику с земли или моря с помощью ракет дальнего радиуса действия. Первая крупная баллистическая ракета появилась у СССР в 1950 году с соответствующим названием Р-1. Главный конструктор Сергей Павлович Королев в кратчайшие сроки создал ракету на основе немецкой «Фау-2» Вернера фон Брауна. Однако дальность Р-1 составляла всего лишь 270 километров.

Таким образом, у Москвы не было иной альтернативы, кроме развития дальней авиации. В идеале требовалось создать самолет, который без дозаправки может перемахнуть через океан и вернуться обратно. При этом машина должна быть способной нести на борту крупногабаритные боеприпасы (бомбы и в будущем ракеты). На тот момент удовлетворить данные требования было невозможно, но с чего-то все же надо было начинать.

Поэтому Ту-16 считается первопроходцем. ОКБ Туполева разработало машину с необходимой грузоподъемностью, а расход топлива удалось уменьшить за счет удачных экспериментов с силовой установкой. Внешне «Барсук» похож на американские аналоги того времени, но заметно отличался более жесткой конструкцией крыла, что повышало его живучесть.

Конкурентом Ту-16 был Ил-48 — опытный околозвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия. Первый полет этого самолета состоялся раньше, чем у «Барсука», 3 марта 1952 года. Специалисты ОКБ Сергея Ильюшина создали достойную машину, но в Минобороны СССР отдали предпочтение Ту-16, и с этого момента ОКБ Туполева превратилось в безальтернативного разработчика стратегических бомбардировщиков.

Первый полет опытного образца Ту-16 под индексом «88-1» продолжался 12 минут. Естественно, во время полета был выявлен ряд недостатков. В частности, было необходимо облегчить конструкцию. Однако СССР торопился, и производство началось до официального завершения госиспытаний. Первый серийный образец покинул сборочный цех завода №22 в Казани 29 октября 1953 года. Советская и западная публика смогла впервые увидеть «Барсука» через несколько месяцев, на параде 1 мая 1954 года. 

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Места: Россия
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