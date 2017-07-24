Лечиться будем по-новому
Flickr \ Andy Miah

Flickr \ Andy Miah

Что даст закон о телемедицине россиянам и почему в нем разочаровался бизнес?

На прошлой неделе Госдума приняла закон о телемедицине в России. Этого закона ждали давно: нынешний год даже был объявлен «годом телемедицины» в нашей стране. Однако некоторые положения в законопроект не вошли, что вызвало разочарование среди игроков рынка. Что даст закон россиянам и сможем ли мы воспользоваться новейшими достижениями в области телемедицины в ближайшее время?

Если вкратце телемедицина - это передача медицинской информации посредством каналов связи — например, через интернет – между врачом и пациентом либо между врачом и другим доктором, или между разными медицинскими учреждениями. Под этим термином также понимают любые новейшие цифровые технологии, которые используются в медицинских целях.

Главный локомотив развития телемедицины — снижение расходов на лечение. Количество пожилых людей во всем мире лишь увеличивается, и забота об их здоровье ложится непомерным бременем на экономику развитых стран.

С использованием технологий телемедицины становится доступной диагностика и лечение у лучших врачей по всему миру. К тому же, больше нет необходимости закупать дорогое медицинское оборудование для уездных больниц — достаточно подключить пациента к мониторам, имеющим выход в интернет. Решается вопрос и с самими больницами: если болезнь удалось отследить на ранней стадии —  необходимость в госпитализации отпадает вовсе.

Немаловажный фактор — удобство. Больше нет нужды постоянно ходить к врачам за каждой бумажкой. Например, все необходимые рецепты доктор может выписать удаленно, имея под рукой вашу историю болезни. А вам лишь остается показать электронный рецепт фармацевту в аптеке.

Для врачебного сообщества телемедицина также дает ряд преимуществ. Благодаря видоконференцсвязи и программам виртуальной и дополненной реальности, студенты медицинских ВУЗов по всей стране имеют доступ к опыту лучших врачей, могут наблюдать за операцией глазами именитого хирурга, обмениваться опытом с коллегами.

Как у нас?

В России, несмотря на то, что многие граждане даже не слышали о таком термине, телемедицина давно и активно внедряется. Технологии телемедицины вовсю применяются, в частности, при обучении врачей — видеоконференцсвязь используется в России на конференциях с 1997 года. Однако широкое применение в основном наблюдается в частных клиниках и крупных городах.

Главные проблемы в здравоохранении у нашей страны — нехватка профессиональных кадров, огромные расстояния и, как следствие, проблемы с доступом к качественному медицинскому обслуживанию у значительной части населения.

Сейчас в России, согласно законодательству, постановка диагноза удаленно невозможна. Можно лишь консультировать, подобные сервисы существуют уже сейчас - «Доктор рядом», DOC+, Docdoc.ru и другие. За консультацию у русскоговорящих врачей из Германии или Израиля, скажем, нужно будет заплатить от 2 тысяч рублей и выше.

Также не все в курсе того, что в России практически полностью готова инфраструктура для ввода электронного документооборота в медицинских учреждениях. Подключение всех медицинских учреждений страны к системе электронных медкарт ожидается к 2020 году.

А как у них?

В западных странах медицина давно испытывает на себе мощное влияние диджитализации. Экономисты подсчитали, что предупреждение болезней позволяет странам экономить на здравоохранении значительные средства, а качество здоровья граждан при этом повышается. Схема «заболел — пошел к врачу» в современном мире не выгодна ни государству, ни самим людям. Вместо этого медицина действует на опережение и предупреждение болезней. Бизнесу такой расклад тоже интересен: медицинские и носимые гаджеты, программы мониторинга здоровья, удаленные консультации, все это - огромное поле для инвестиций и прибыли.

Фото: Flickr \ Army Medicine

Для сравнения — немного цифр. Мировой объем рынка телемедицины к 2019 году составит 44 миллиарда долларов. Крупнейший рынок — США: на его долю приходится 65% рынка. Россия — в числе отстающих: из-за отсутствия законодательной базы рынок находится в зачаточном состоянии и сильно фрагментирован. По этой причине эксперты затрудняются с оценкой размера рынка телемедицины в России – звучат цифры от 7 до 17 миллионов рублей.

Что дает новый закон

Почему же закон о телемедицине, принятый 21 июля Госдумой, так сильно разочаровал игроков рынка? Не случилось главного: удаленная диагностика по-прежнему невозможна, допустимы лишь онлайн-консультации. Впрочем, даже в урезанной редакции законопроект можно назвать революционным: впервые на законодательном уровне прописан характер удаленного взаимодействия между врачом и пациентом. Также станут доступны электронные рецепты, в том числе на психотропные препараты. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, а положение о выдаче рецептов в электронном виде - с 2019 года.

Ситуацию со спорным законопроектом для «Русской Планеты» прокомментировал Антон Владзимирский, заместитель генерального директора по инновациям медицинской страховой компании МЕДСТРАХ.

По мнению эксперта, отсутствие в законопроекте возможности удаленной постановки диагноза не случайно. При подготовке и обсуждении закона большинство «копий» было сломано именно на тему телемедицины «пациент-врач».

- Почему же в итоговый документ не включили возможность удаленной постановки диагноза?

- Дело в том, что это направление включает как первичный дистанционный контакт (когда пациент совершенно неизвестен консультирующему врачу), так и многочисленные формы вторичного взаимодействия (контроль, обучение, мониторинг, управление пациентом после оказания ему помощи в амбулаторных или стационарных условиях, повторная электронная выписка рецептов и т.д.).

В окончательный документ вошли формы телемедицины «пациент-врач», для которых доказана эффективность и безопасность. Например, в многочисленных международных научных исследованиях с очень высоким уровнем доказательности показано, что телемониторинг у пациентов с хроническими заболеваниями сердца и сосудов снижает частоту осложнений и риски летального исхода, уменьшает количество госпитализаций. Доказано, что у лиц с сахарным диабетом или гипертонией инструменты телемедицины повышают приверженность к терапии и позволяют улучшить контроль показателей (стабильно удерживать уровень глюкозы в крови или артериального давления на требуемом уровне). Отмечу, что эти данные получены в десятках рандомизированных исследованиях, проведенных во многих странах за последние 10-15 лет с охватом сотен тысяч пациентов. Вот такие (и многие другие аналогичные) инструменты телемедицины теперь легализованы и доступны гражданам РФ.

По мнению эксперта, результативность первичного телемедицинского контакта, его возможности и ограничения по-прежнему сомнительны. Можно сказать, что итоговый законопроект легализовал лучшие практики цифровой медицины, а экспериментальные методы – пока еще должны заслужить свое место в арсенале системы здравоохранения.

- Ранее в федеральном законе было зафиксировано использование только телемедицины «врач-врач» (которая, кстати, в РФ используется очень давно и очень активно, в ряде регионов финансируется за счет средств ОМС). Теперь и направление «пациент-врач» полностью легализовано, что, в первую очередь, отвечает современным социальным требованиям, делает обращение за медицинской помощью более технологичным, доступным, быстрым, - считает Антон Владзимирский.

- Каков сценарий развития телемедицины для государственного сектора и для частного бизнеса?

- Оба направления должны развиваться параллельно, работать над этим должны мультидисциплинарные команды, четко понимающие конкретные цели и задачи для применения тех или иных средств и инструментов телемедицины. В целом, закон выводит «из тени» бизнес-проекты в сфере телемедицины «пациент-врач», предоставляет новые возможности для государственных и частных клиник (предоставление телемедицинских услуг).

Следующим важным шагом должна стать разработка механизмов (тарифов) оплаты телемедицинских услуг за счет средств ОМС. Причем, для телемедицины «пациент-врач» эта работа должна быть проведена, фактически, с нуля. А для телемедицины «врач-врач» должен быть обобщен уже существующий опыт регионов РФ и выработана единая стратегия для страны.

Пока будут идти процессы интеграции телемедицины в ОМС и государственные, и частные клиники могут легально предложить своим пациентам новые платные услуги.

Пессимистическая реакция, связанная с ограничением первичного контакта, вызывает недоумение.

Вторичное (многократное!) консультирование, информационное сопровождение, а прежде всего телемониторинг – это очень серьезное поле для бизнеса. Возможно, кому-то придется перестраивать свои бизнес-модели, ориентированные не на результат для пациента, а сугубо на лидогенерацию. Но это результат неумелого стратегического планирования и исходного низкого уровня знаний о современной телемедицине, прошедшей почти столетний путь развития и аккумулировавшей громадный массив знаний. Кстати, стоит упомянуть, что по результатам ведущих зарубежных телемедицинских сервисов пациенты в 90% случаев обращаются вовсе не за тем, чтобы услышать фразу «вам надо к врачу!», а за конкретной помощью, действием, эффектом.

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