ЛДПР услышала Патриарха

В Госдуме, вслед за Патриархом, решили запретить деятельность микрофинансовых организаций. Такой законопроект готовит депутат Иван Сухарев. Цифры ужасают: суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами займов населению на 1 января 2017 года составил более 120 млрд рублей, что по мнению депутата вызывает серьезные опасения. Инициативу уже поддержала Русская православная церковь.

При этом не все потребители понимают, к каким тяжелым материальным последствиям могут привести микрозаймы под 2 и более процентов в день.

«Выдача займов под 450–1000 процентов годовых не соответствует здравому смыслу. В ходе Рождественских встреч в Госдуме Патриарх Кирилл правильно предложил избавить население от «кабалы» микрозаймов. Это ведь и есть настоящая каббала. Зачастую человек просто не понимает во что ввязывается. Сколько законодатели ни работали над поправками к этому закону, конторы продолжают существовать и доводить до обнищание население нашей страны», - пояснил депутат.

Услуги МФО крайне востребованы у населения: согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами займов населению на 1 января 2017 года составил 120,8 млрд рублей, увеличившись за IV квартал 2016 года на 9,9%. При том, что задолженность наших граждан перед банками по всем кредитам, включая ипотеку на кругленькую сумму, составляет 10,76 трлн. То есть на МФО приходится более 1% всей задолженности россиян.

26 января в рамках Рождественских встреч в Государственной думе, московский патриарх Кириллпредложил запретить выдачу микрокредитов, которые, по его словам, нередко выдаются страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Тех, кто зарабатывает выдачей микрокредитов, патриарх назвал «мироедами», которые «своей жадностью подрывают идею общественной справедливости».

«Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества. Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода. Подобные «бизнесмены» не могут быть не названы мироедами. Это должно быть остановлено законом», — отметил патриарх Кирилл.

Таким образом, Святейший призвал парламентариев задуматься над запретом микрокредитных организаций и над наведением порядка в области кредитной деятельности вообще и предлагает решать проблему бедности комплексно.

Решение Святейший видит в создании «банков для бедных» по примеру Мухаммеда Януса из Бангладеш: «Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать. Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования».

Сами представители микрофинансовых организаций утверждают, что не выдают деньги всем подряд, а проводят достаточно жесткий отбор. Например, по словам генерального директора сервиса онлайн-кредитования «Money Man» Бориса Батина, «компании, выдающие займы через интернет, одобряют только 15% заявок на кредиты».

Впрочем, никакой официальной статистики не ведётся, что вызывает определённые подозрения.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров поддержал инициативу по запрету микрофинансовых организаций. Он пояснил RT, что МФО отлично понимают, что большинство граждан будет не в состоянии выплатить займы под такие проценты.

«После того как гражданин не смог выплатить эти суммы, которые «накапали» после просрочки, они передают своих клиентов коллекторам, которые за определенную плату выбивают деньги из простых людей. Я сам неоднократно предлагал покончит с микрофинансовыми организациями и положить конец ежедневному кошмару людей за взятые когда-то 200 долларов. В этой связи полностью поддерживаю инициативу Патриарха и законопроект депутата Ивана Сухарева, который должен остановить рыночных беспредельщиков», - резюмировал Георгий Фёдоров.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Экономика»