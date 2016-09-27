Латентная коррупция

В министерстве внутренних дел РФ продолжаются кадровые чистки. По данным источников ведущих российских информагентств в ближайшее время своего поста может лишиться руководитель антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко. Высокопоставленный офицер курировал работу арестованного 10 сентября врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК полковника Дмитрия Захарченко. Решение о судьбе Курносенко вправе принять только президент РФ Владимир Путин. Пока Кремль не комментирует ситуацию.

Справка «Русской Планеты» 8 сентября 2016 года сотрудники управления «М» ФСБ России задержали Захарченко, который по долгу службы занимался борьбой с экономическими преступлениями. Следователи провели обыски. В элитных апартаментах родной сестры полковника был обнаружен склад из 100-долларовых банкнот на сумму 129 миллионов долларов, 870 тысяч евро и 340 миллионов рублей. В общей сложности в квартире хранились девять миллиардов рублей. В отношении Захарченко было возбуждено несколько уголовных дел по фактам получении взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). В 2005 года он начал карьеру в департаменте экономической безопасности МВД (сейчас УЭБиПК — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД).

Следователи полагают, что Захарченко получал «вознаграждения» на десятки миллионов рублей. Найденные в апартаментах девять миллиардов рублей - часть суммы в 26 миллиардов рублей, которая нелегальным путем была выведена из активов Нота-банка. Полковник был участником преступной схемы и согласился «присмотреть» за деньгами кредитной организации, лишенной лицензии в ноябре 2015 года.

Ранее на «понижение» пошел глава столичного ГУМВД генерал-майор Анатолий Якунин. 23 сентября Путин перевел Якунина на должность начальника оперативного управления МВД. Руководство московской полицией президент доверил генерал-майору Олег Баранову, трудившемуся заместителем Якунина с августа 2012 года.

«Очищение» силовых органов

На данный момент нет достоверной информации о том, есть ли какая-либо связь между делом Захарченко и перестановками в столичном ГУМВД. Однако, как сообщают СМИ, полковник мог «сотрудничать» с целой плеядой персон, попавшихся на нарушении закона. Речь идет о криминальном авторитете Захарии Калашове («вор в законе» Шакро Молодой), первом замглавы столичного главка СКР Денисе Никандрове и о не вернувшемся из Европы экс-главе «Вымпелкома» Михаиле Слободине.

По предварительным данным, Захарченко был в курсе, возможно, большинства проверок в отношении крупных бизнесменов и чиновников. Полковник обладал разветвленными контактами в силовых ведомствах. Также он получал информацию непосредственно из управления «Т», которое занималось расследованием преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и работало с запросами других управлений.

На текущий момент очень сложно уложить в одну логическую цепочку уголовные дела против высокопоставленных офицеров (Никандров и Захарченко), «понижение» Якунина, уход пресс-секретаря Следственного комитета Владимира Маркина, а также слухи о скорой отставке Курносенко и главы СКР Александра Бастрыкина. Складывается впечатление, что силами ФСБ и частично самого Следственного комитета президент запустил процесс «очищения» силовых органов.

Пираньи в аквариуме

Ведущие государственные СМИ стараются преподнести происходящее как некую победу правосудия. Дескать, смотрите, как ФСБ борется с чудовищными махинациями, какие громкие коррупционные преступления разрывают наши следователи. Однако дело Захарченко больше напоминает ящик Пандоры. Мы не знаем, сколько таких полковников сейчас служат в силовых ведомствах, но масштабы коррупции и воровства на примере лишь пары человек поражают воображение.

Реформа правоохранительных органов, проведенная в период президентства Дмитрия Медведева, и многочисленные антикоррупционные инициативы государства оказались бессмысленными. В 2011 году весь штат МВД прошел поголовную переаттестацию, а из подчинения прокуратуры вывели Следственный комитет. Однако мафиозный спрут, состоящий из «оборотней в погонах», успешно продолжил свое существование. И дело полковника Захарченко - яркое тому доказательство.

Как отметил, член Президиума организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов, «нет никакой гарантии», что место Курносенко займет достойный человек. «Мы говорим, что прошла реформа, что были уволены люди по «компрометирующим обстоятельствам». Задаю резонный вопрос: где уголовные дела? Ведь в процессе переаттестации были нарушены этические и правовые нормы. Почему мы эту шоблу выпускаем в социум? Это же все равно, что пиранью запустить в аквариум», - говорит Михайлов.

«После активизации борьбы с коррупцией в системе МВД она стала приобретать латентный характер. Поэтому на сегодняшний день по одному делу мы не можем судить о здоровье или нездоровье системы. Будем откровенны: в МВД работают профессионалы, которые сами борются с коррупцией. Реальное изменение ситуации покажет только время и экспертный анализ», - считает собеседник РП.

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