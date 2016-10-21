Куда пойти лечиться?

Не секрет, что система здравоохранения в России страдает от недостатка квалифицированных специалистов, современных лекарств и комфортных клиник. Директор компании Docland Дмитрий Домарев в интервью «Русской Планете» рассказал о том, какая альтернатива есть у пациентов, которым не в состоянии помочь отечественная медицина и о том, почему в России и мире набирает популярность медицинский туризм.

- Как я понял, ваша организация работает в основном по следующим направлениям: онкология, трансплантология (пересадка органов), ортопедия, кардиология и неврология и помогаете пациенту не только найти лучшее в мире лечение, будь то Россия, Германия или Индия, но и организовать его. Неужели, на ваш взгляд, Россия так сильно отстает?

- Основной вопрос в том, какое качество жизни хочет получить пациент во время лечения, в процессе реабилитации и самое главное после завершения курса. В России выдающиеся хирурги, но все же наша страна отстает в технологическом плане. Например, в Германии и Израиле давно практикуют органосохраняющие, малоинвазивные операции. Это может быть роботизированная процедура, при которой делаются микронные надрезы. Потом удаляются несколько миллиметров поврежденной ткани и практически не задевается здоровая ткань и окружающие ее органы.

Такая система операций поставлена на поток. Органосохраняющие операции делаются быстро и предполагают относительно простой реабилитационный процесс. Ключевой момент, как я уже сказал, это сохранение качества жизни.

Стоит отметить, что в России постоперационный – реабилитационный период, к сожалению, не является предметом гордости и залогом будущей успешной жизни. Особенно этот вопрос актуален в ортопедии, где человек по существу учиться ходить заново с вживленным ему протезом, и в неврологии.

Речь идет не только о технологиях, но и о медикаментах. В фармацевтике наша страна отстает примерно на пять лет: где-то это отставание больше, где-то меньше. Качество препаратов сильно отражается на процессе реабилитации.

В применении к российским клиникам, не приходится говорить и про такие инновационные технологии борьбы с онкологическими заболеваниями, как таргентная терапия, иммунодиагностика и иммунокоррекция в терапии злокачественных опухолей, генная терапия. В России по-прежнему применяется «золотой стандарт»: хирургия, химиотерапия, радиотерапия.

- Вы затронули важную проблему, о которой в наших СМИ мало пишут. К российской медицине в нашем обществе действительно сложилось настороженное отношение. Часто можно услышать байки про халатность медиков и страшилки про лекарства. Вы знаете реальные случаи?

- Еще раз оговорюсь. В России множество прекрасных врачей, а иностранцы с удовольствием прилетают сюда лечить зубы, исправлять зрение или делать ЭКО. Это, кстати, и есть медицинский туризм. Пациент выбирает наиболее подходящее для него место лечения. Некоторые москвичи, например, отправляются лечить зубы в подмосковные клиники, которые предоставляют качественные и недорогие (по сравнению со столичными) услуги. На глобальном уровне происходит примерно тоже самое. Гражданин одной страны едет за лечением в другую, потому что ему там будет комфортнее. В этом не ничего необычного.

Но вернемся к российской медицине. Docland работает, как правило, с сложными случаями, в которых действительно нужны выдающиеся врачи, лучшие технологии и самые прогрессивные протоколы лечения. К нам обращаются люди, часто находящиеся в отчаянной ситуации. В частности, это пациенты, которым отечественная медицина не в состоянии помочь или те, кто не уверен, что предлагаемое решение является действительно лучшим. Что делать человеку, когда он слышит: «Знаете, вы поздновато обратились к нам. Мы ничего поделать не можем. У вас последняя терминальная стадия заболевания»?

Моему близкому родственнику с четвертой стадией тоже говорили: «Шансов нет. Остался год». Мы начали искать врача и в итоге поехали в Израиль. В случае с моим близким родственником израильская медицина помогла. Прошло три года, как нам отказали российские врачи, и я могу сказать, что улучшения есть. Не буду скрывать: это было дорого, но мы переплатили, потому что обратились к посреднику, который взял слишком много за свои услуги.

К сожалению, высокая стоимость услуг посредников не гарантирует того, что они будут оказаны. Существует опасность попасть на шарлатанов. Они берутся за любого потенциального клиента, готового платить. В связи с этим я настоятельно рекомендую проверять документацию организации, которая согласилась вам помочь, посмотреть отзывы на форумах, узнать, что о ней писали в СМИ.

Онкология. Справка «Русской Планеты»: В 2015 году 3,4 миллиона россиян стояли на учете в территориальных онкологических учреждениях. За прошлый год онкология унесла жизни 296 тысяч - это 15,5% в структуре смертности населения России. Злокачественные новообразования по итогам 2015 года были выявлены у 589 тысяч россиян. Чаще всего раковая опухоль поражает кожу (12,5% случаев), молочные железы (11,4%), органы дыхания (10,2%).

- А если отойти от темы онкологии… Что конкретно в медицине у вас вызывает недовольство?

- Мне не нравится, что российские пациенты ограничены в выборе медицинских решений, в то время как во всем мире медицинский туризм - явление, давно ставшее нормой, у нас поездка на лечение в другую страну часто воспринимается, как чудачество богачей и граничит с изменой Родине. Россияне должны иметь возможность получить лучшее. И неважно в клинике рядом с домом, в другом городе или даже в другой стране. Надо выбирать, сравнивать условия, принимать решение. Ни у кого же не вызывает раздражение, что многие отправляются отдыхать на море, например, в Турцию или Италию - там сервис, all-inclusive, шопинг, достопримечательности.

В российской медицине идет речь о технологической составляющей. Подобрать донора и пересадить орган или имплантировать сустав врачи могут с разной степенью успешности, это зависит от оснащенности клиники. В некоторых случаях пациентам может требоваться «второе мнение» компетентного специалиста. Для отечественных клиник это пока не массовый продукт, в то время как зарубежные клиники, напротив, предлагают пациентам различные программы как дистанционной, так и очной диагностики, и человек может выбрать оптимальную программу.

Нельзя также сказать, что полюбившийся россиянам Израиль является универсальным решением любых медицинских проблем. Например, если мы говорим про трансплантологию, то флагманом в этой сфере является Индия. Индийские врачи – трансплантологи накопили огромный опыт в проведении сложнейших пересадок различных органов. В Индии есть клиники, в которых трудятся врачи, на счету которых более 30 тысяч успешно проведенных операций по пересадке сердца. Да, такие операции не дешевы, скажем, в Индии они стоят порядка 150 тысяч долларов, но все познается в сравнении, в США аналогичная операция стоит более 1 млн долларов.

Не менее остро, в России и западных странах стоит проблема ожидания доноров. Пациенту в Европе приходится ждать донора от пяти месяцев до двух лет. В Индии благодаря усилиям Министерства здравоохранения удается решить эту задачу за один-два месяца, для пациентов у которых идет счет на недели – это существенное преимущество.

- Из ваших слов может сложиться впечатление, что в России просто мрак какой-то с медициной. В наше время стало «непатриотичным» делать реверансы в сторону заграницы. А тренд на импортозамещение стал ключевым не только в промышленной сфере, сельском хозяйстве, но и медицине. Неужели, по вашему мнению, в России совсем нет смысла проходить лечение?

- Вывод в корне неверный. Ситуацию с медициной в нашей стране не надо драматизировать. Обратите внимание, что на лечение за рубеж едет много людей из благополучных стран, потому что местная высокотехнологичная медицина не всегда по карману, да и ждать операции приходится долго. Это как раз глобальный медицинский туризм, когда американский гражданин, чтобы не переплачивать своим врачам, ложится на лечение в Индии. Вопрос в доступности разных решений.

Смотрите, есть объективный и субъективный факторы. Субъективный - в том, что если пациенту не удалось найти общий язык с врачом, то он его соответствующим образом и лечит. Это не аксиома. Есть исключения, но их немного. А ведь государство у нас социальное и медицина по Конституции бесплатная. Это ситуация в большей степени характерна для регионов, где конкуренции между клиниками нет. Есть мнение одного врача, и запросить второе мнение не у кого.

Такое положение дел натолкнуло меня на мысль запустить отдельный проект для работы в нашей стране – OneDoc.ru. Он позволяет клиентам в кратчайшие сроки находить центры диагностики, подходящие клиники и специалистов.

В рамках OneDoc.ru мы находим решение не только для обычных медицинских запросов, но для более специфических случаев. Например, в каких клиниках делают септопластику. Клиники устанавливают совершенно разные цены и люди не понимают, откуда берется такой разброс. Как правило, цена зависит от типа оборудования, квалификации персонала и применяемых технологий. Человеку, не разбирающемуся даже в общих чертах в медицинской технике, будет тяжело сопоставить столь противоречивую информацию и сделать адекватный вывод.

- А что делать россиянину, больному онкологией, тяжелыми сердечно-сосудистыми недугами или орфанными (редкими) заболеваниями? На какую помощь он может рассчитывать в России?

- В России есть несколько центров, которые по своим стандартам близки к западным клиникам. Есть талантливые врачи, наши русские самородки, настоящие светила и просто квалифицированные специалисты, знающие свое дело и готовые браться за самые сложные случаи.

Однако в нашем здравоохранение господствуют противоречивые тенденции. С одной стороны, взят курс, на импортозамещение: Россия наращивает выпуск собственных лекарств. С другой - мы видим деградацию медицинского обслуживания в регионах вследствие плохого оснащения клиник и банального отсутствия нормальных условий для врачебной практики.

В этом плане OneDoc.ru может быть незаменим для территории нашей страны. В будущем мы планируем расширить географию сервиса и сделать его более удобным и функциональным.

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