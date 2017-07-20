Крит: колыбель цивилизации

Этот остров, на котором любят проводить свой отдых русские туристы, имеет давнюю связь с Россией, в X веке в освобождении Крита от арабов принимали участие россы, они же (вернее их потомки) обеспечивали порядок в начале XX века, когда его покидали турецкие оккупанты.

Крит является одним из очагов средиземноморской цивилизации, согласно древним мифам здесь проживала финикийская царевна Европа, по имени которой получила называние часть евразийского континента. Критская мифология тесно переплетается с историей, и на начальном этапе довольно сложно отличить действительность от вымысла. Но кроме легендарных сказаний Гомера, Гесиода, Геродота и других греческих авторов, до нас дошли археологические данные, подтверждающие древность острова.

В конце XIX – начале XX веков благодаря раскопкам английского археолога Артура Эванса, весь мир узнал о Кноссе и дворце царя Миноса. События, связанные с этим городом, лежат в основе мифа о царе Миносе и Тесее, победителе Минотавра. Кносс является одним из древнейших городов Европы, первый дворец здесь появился уже в бронзовую эпоху.

Кносский дворец

Дворец Кносса, также как и дворец другого критского города Февста располагается у моря, но не на самой кромке побережья. Это сегодня туристы предпочитают линию поближе к морю, а в древности правители возводили дворцы и замки на возвышенности.

Во дворце проживал царь с семейством, жрецы и представители администрации. Вокруг дворца располагались торговые лавки и ремесленные мастерские. На центральной площади города отмечались религиозные праздники, на одном из них таврокатапсии, мужчины прыгали через быка. Что-то подобное сегодня происходит на испанской корриде. Миф о Минотавре как раз связан с этим религиозным праздником.

Здесь в своем дворце царь Минос восседал на троне, издавал законы и вершил судьбы государства. Примечательно, что копия отреставрированного трона Миноса находится в Гаагском международном суде, этот трон символизирует справедливость Гаагского трибунала. Но какой этот суд на самом деле, нет необходимости объяснять. Достаточно вспомнить приговоры трибунала по бывшей Югославии.

В Кноссе городе шла размеренная жизнь, пока в середине II тысячелетия до Р.Х. на острове Санторин не рванул вулкан, приведшей к гибели многих цивилизаций, это извержение послужило к появлению мифа о гибели Атлантиды. Но благодаря стараниям археологов, сегодня мы можем познакомиться с восстановленным Кносским дворцом, который является жемчужиной минойской культуры.

На смену представителям минойской цивилизации придут ахейцы, прибывшие сюда с материковой Греции, дорийцы, владеющие производством железа. На острове стали появляться города-государства, установившие торговые связи с Родосом, Кипром, Милетом, Аттикой и Сирией. В классический период критяне принимали участие в походе Александра Македонского в Азию.

В эллинистический период, во II веке до Р.Х., критские города пришли в упадок, чем воспользовались киликийские пираты, основавшие на острове несколько баз.

В 67 году до Р.Х. остров попадает под власть римлян. Административным центром становится город Гортина, римское присутствие способствует экономическому и культурному развитию острова. Несмотря на латинское влияние, критяне сохранили свой язык и традиции.

Экономический рост, продолжившийся в первый византийский период (330-824) прервало нашествие арабов (824-961), арабы разрушали построенные христианские храмы, а на месте нынешней столицы Ираклиона выстроили Хандакас, получивший печальную известность как один их крупнейших невольничьих рынков на Востоке.

Конец арабскому господству в 960-х годах положил гениальный полководец Никифор II Фока, примечательно, что в освобождении Крита принимали участие наши предки россы. Именем Никифора II Фоки в критских городах называют улицы (а надо бы и в честь россов). Интересно, что сын последнего эмира Крита по имени Нуман стал христианином, он принимал участие во время войны Византии с киевским князем Святославом. Линии и узоры истории непредсказуемы.

Ираклион. Венецианский фонтан

Так же никто не ожидал, что участники IV Крестового похода вместо освобождения Святой Земли захватят Константинополь и территории Византии, в том числе и Крит. Остров станет колонией Венеции и будет называться королевство Кандия. Венецианцы не нравились грекам, против них местное население неоднократно поднимало восстания, но в отличие от арабов, венецианцы будут не разрушать, а созидать. На острове появится собственная школа живописи, самым известным представителем которой станет Эль-Греко.

Венецианцы будут украшать города новыми зданиями, которые и сегодня можно увидеть в главных городах Крита.

На остров давно обращала внимание Османская империя, и в результате Критской войны 1645-1669 годов он отойдет к Турции. Порт Кандия (ныне Ираклион) будет держать турецкую осаду целых 22 года – это будет одной из самых длительных осад в истории.

Турецкое владение не принесло критянам ничего кроме страданий, гонений и боли. Турки насильственно обращали местных жителей в ислам. Политика порабощения приводила к многочисленным восстаниям, крупнейшим из которых стала «Великая критская революция» (1866-1869).

Храм в монастыре Аркади – символе свободы Крита

Центром восставших стал монастырь Аркади, основанный еще в V веке императором Ираклием. В ноябре 1866 года 15 тысяч турок с 30 орудиями окружили монастырь, в нем укрылось 259 вооруженных мужчин и свыше 700 мирных жителей из окрестных деревень, и принялись его обстреливать. Османам удалось сломать оборону и проникнуть на территорию монастыря, но мирные жители предпочли смерть, они взорвали пороховой погреб, вместе с ними погибли примерно полторы тысячи оккупантов.

Для жителей Крита монастырь Аркади является вечным символом свободы и борьбы за независимость.

После кульминационного восстания 1897-1898 годов европейские державы для водворения порядка вынуждены были направить на остров войска. Три тысячи солдат и офицеров из Италии, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Великобритании и России высадились на Крите. Русский корпус расположился в Ретимноне и оставался здесь до 1909 года.

Крепость в Ретимноне. Возможно, здесь дислоцировался русский корпус в период «автономии» Крита

Долгожданное соединение с Грецией наступило лишь в 1913 году, но острову не сразу удалось обрести покой. Весной 1941 года Крит захватили немецкий войска, после окончания Второй Мировой в Греции разразилась Гражданской война, а в 1967 году к власти пришла военная хунта «черных полковников».

Лишь после всех этих трагических событий в Греции и на Крите началась мирная жизнь. Локомотивом экономики острова являются сельское хозяйство и туризм. Богатое историческое наследие, многочисленные международные фестивали и национальные праздники, хорошо развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса, великолепная греческая кухня и отменное критское вино, привлекают сюда туристов со всего мира. Крит принимает свыше 2,5 миллионов туристов в год.

Для православных туристов из России открыты паломнические маршруты. На острове существуют десятки древних православных храмов и старинных монастырей, среди которых обитель Панагии Одигитрии, Варсамонериу и Паллианис, в них хранятся чудотворные иконы.

Одним словом, Крит придется по нраву самому взыскательному путешественнику. Если Вы еще не решили, куда поехать в августе, то рекомендуем для отдыха этот чудесный остров.

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