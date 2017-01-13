Криминальная Россия

По итогам 2016 года более миллиона россиян были привлечены к уголовной ответственности, а количество заключенных на 1 января 2017 года составило 630 тысяч 155 человек — это на 2% меньше по сравнению с показателем 1 января 2016 года. Также на 9% уменьшилось число арестантов: сегодня в СИЗО содержится 107,3 тысячи человек.

Статистика, предоставленная Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), — не повод для торжества. Львиная доля проблем до сих не решена, а сокращение заключенных на 15 тысяч человек ситуацию не меняет. Так, на учете уголовно-исполнительных инспекций сейчас состоят более 400 тысяч граждан, а годом ранее — 306 тысяч.

Количество уголовно-исполнительных инспекций с 2004 года выросло на 488 единиц, до 2488. При этом число лиц, состоящих на учете, в целом уменьшилось. Одновременно был сокращен лимит наполнения СИЗО с 168 тысяч 944 человек в 2010 году до 129 тысяч 516 человек в 2015 году.

Куда уходят деньги?

Работа ФСИН скрыта от людских глаз, однако даже поверхностный анализ открытых данных свидетельствует о том, что деятельность ведомства не отличается эффективностью. Опустим причитания правозащитников о нарушениях прав заключенных, и посмотрим на сухие факты, которые позволяют составить шокирующую картину.

Штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы составляет около 296 тысяч человек. Таким образом, на двух постояльцев колоний приходится один сотрудник ФСИН. Естественно, всю эту армаду необходимо содержать на деньги налогоплательщиков. Уголовно-исправительная система поглотила в 2015 году 266 миллиардов рублей, заняв шестую строчку по объему бюджетных расходов среди других ведомств.

На ФСИН уходит больше денег, чем на министерство внутренних дел, Минздрав, МЧС и даже главного строителя российских дорог Росавтодор. С 2003 по 2015 годы бюджет службы исполнения наказаний увеличился почти в 7 раз, хотя количество заключенных последовательно сокращалось.

Из данных о бюджетных расходах следует, что на содержание каждого заключенного уходит более 469 тысяч рублей в год или 1,2 тысячи рублей в день. Эти средства уходят на еду, улучшение бытовых условий, оплату труда сотрудников ФСИН и прочие расходы. Однако постояльцы колоний с зарплатами в три тысячи рублей в месяц этих денег явно не ощущают.

У ФСИН, правда, другая статистика. 30 ноября 2016 года советник директора ведомства Владимир Седых посетовал, что сокращение расходов на уголовно-исполнительную систему может отразиться на питании заключенных. По его словам, на осужденного в день в 2015 году приходилось 86 рублей, а не 1,2 тысячи рублей.

Стоит отметить, что Седых имел в виду продукты питания, хотя с какой стороны ни посмотри, подобные упреки в адрес государства весьма странными. Советник директора ФСИН грозит, что с 2019 года заключенных будут кормить на 69 рублей в день, то есть дешевой куриной похлебкой, хлебом и кашей на воде.

Седых утверждает, что непосредственно на содержание постояльцев колоний в 2015 году ушло 20,5 миллиарда рублей, а в 2019-м эта сумма составит 15,2 миллиарда рублей. «Это порог, за которым стоит задуматься — а что дальше?» — философски заявил Седых, опуская вопрос: куда в 2015 году были израсходованы остальные 246 миллиардов рублей, и почему нельзя выделять больше денег на еду для заключенных, сократив расходы на другие нужды.

ФСИН нужна реформа

Своеобразным ответом на жалобы ФСИН стало сделанное 7 декабря замечание со стороны президента РФ Владимира Путина: «Федеральной службе исполнения наказаний важно неукоснительно соблюдать требования к условиям содержания осужденных, никогда не забывать, что это оступившиеся, но тоже граждане России».

Глава государства призвал руководителей ФСИН «повышать надежность охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счет внедрения современных технологий». Господин президент, как всегда сказал все верно, только вот одного пожелания недостаточно. Нужна комплексная реформа по оптимизации деятельности ФСИН, которая будет выражаться в сокращении персонала и более адекватного перераспределения бюджета уголовно-исправительной системы.

Например, в 2015-2016 годах из МВД уволили более 100 тысяч человек, которые как раз занимались охраной. На несколько тысяч сотрудников был «порезан» штат ФСКН, ФМС и других ведомств. От этого правоохранительная система не стала работать хуже, равно как и лучше. Почему аналогичные меры нельзя принять в отношении ФСИН? Или почему бы не задуматься о возвращении службы в состав Минюста, как это было сделано с ФСКН и ФМС, которые влились в прошлом году в МВД?

Преступность растет

Реформы последних лет, увеличение, а потом уменьшение финансирования репрессивного аппарата не привели к существенным положительным сдвигам. Ситуацию усугубляет растущий уровень бедности населения из-за ухудшения социально-экономической обстановки и низкий уровень правовой грамотности граждан. В итоге страна получила в 2016 году более миллиона уголовников.

«Следует отметить относительно низкий уровень эффективности работы правоохранительных органов (в 2013–2014 годы не раскрытым оставалось каждое второе преступление). Последнее обстоятельство формирует у преступников ощущение безнаказанности, что стимулирует рост числа нарушений закона: за 2014–2015 годы количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 8,6%», — рассказал «Русской планете» управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Увеличение персонала ФСИН эксперт объясняет расширением контрольных функций. «Эта тенденция в целом характерна для государственных органов в последние годы. С целью увеличения эффективности их работы, постоянно увеличиваются механизмы контроля. В результате растет численность сотрудников, занятых не исполнениями прямых функций того или иного ведомства, а составлением разнообразной отчетности», — констатировал Бишенов.

Эксперт указывает, что численность бюрократов нередко сопровождается сокращением специалистов-«практиков». «Как это ни парадоксально, создается ситуация дефицита кадров. В сложившихся условиях более разумным представляется не сокращение личного состава, а изменение его структуры в сторону увеличения доли сотрудников, непосредственно исполняющих функции обеспечения правопорядка. Также вполне актуален вопрос о смене принципов комплектования силовых ведомств», — считает Бишенов.

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