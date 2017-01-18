Крещение: что можно, а что нельзя
РИА Новости / Александр Кряжев

РИА Новости / Александр Кряжев

Отмечаем праздник Богоявления правильно

19 января Русская Православная церковь празднует Крещение - один из главных христианских праздников. О том, что можно, а что нельзя делать при окунании в прорубь и об истории праздника – расскажет «Русская Планета».

Главные враги купания в проруби известны. Это, конечно же, алкоголь. Не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого есть проблемы со здоровьем, в особенности с сердечно-сосудистой системой. Медики не советуют находиться в воде долго: окунулись – сразу же на выход. Также не стоит окунаться сразу же после еды либо наоборот на голодный желудок.

Лучшие друзья крещенских купаний – специально оборудованные проруби, где есть все необходимое. После окунания необходимо обернуться полотенцем и отправиться греться в специально оборудованное место. Из напитков – горячий чай. Одеваться стоит скромно: никаких бикини и плавок, лучше надеть на себя длинную майку или рубашку.

Самая большая опасность, по мнению спасателей МЧС – купание в необорудованных, «диких» иорданях, где нет нормального спуска на воду, не устроены места для обогрева и где, случись что, никто не придет на помощь. Поэтому окунаться можно лишь в специально отведенных для этого местах. Поскольку купание в проруби год от года лишь набирает популярность среди россиян, проблем с поиском подходящей для себя купели быть не должно.

В этом году окунуться в прорубь планируют полтора миллиона россиян. По всей стране будет работать свыше 3,5 тысяч купелей, где будут дежурить спасатели. На их плечи ляжет забота о том, чтобы все желающие смогли окунуться безопасно и без вреда для здоровья. Обеспечением безопасности будут заниматься более 9 тыс. человек личного состава МЧС, а также более 2,5 тыс. единиц техники и около 500 маломерных судов. Найти информацию о том, где будут купели, можно на сайтах властных структур в своем регионе. В Москве же, по данным Портала открытых данных Правительства Москвы, будут действовать свыше 60 мест для купания.

В наши дни эта традиция хоть и имеет все атрибуты религиозного действа, в народе считается чем-то вроде зимнего экстремального досуга. В православных традициях ничего не сказано о необходимости окунуться в прорубь.  Куда важнее в этот день пойти в храм на службу, а накануне - поститься. Однако само по себе купание Церковью вовсе не возбраняется, поэтому на специально оборудованные купели, как правило, приходят священники и совершают обряд освящения воды.

По-другому этот праздник называется Богоявление. Дело в том, что раньше у христиан отмечался единый праздник – рождение Христа, поклонение ему волхвов и крещение Господа. Назывался этот праздник Богоявление. Лишь в III-IV веке дни празднования были разделены.

Именно в тот самый момент, когда Христос вошел в воды реки Иордан чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи, с неба на Него сошел святой дух – потому праздник и назывался Богоявлением. Евангелист Лука пишет, что в этот момент «отверзлось небо… и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!». Крестился Христос уже в зрелом возрасте – 30 лет. Когда Он попросил Иоанна крестить его, тот удивился и сказал: «это мне нужно креститься у Тебя». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду».

В память о том событии христиане и начали отмечать Крещение – примерно со II века нашей эры. Сразу же этот праздник стал одним из самых важных в христианстве. Тех, кто отказывался вспоминать о Крещении, Афанасий Великий и вовсе называл еретиками.

С тех пор и до наших дней священнослужители совершают в эти дни чин освящения воды – дважды, накануне праздника и после литургии. На Руси считалось, что вся вода в это время становится освященной самим Господом. Проруби на Руси устраивали испокон веков – вся деревня шла к ней за святой водой. А вот традиция окунаться в эту прорубь появилась не сразу: народ верил, что в освященной воде нельзя простудиться. Постепенно массовые окунания вошли в традицию, примерно к XIX веку. Причем прорубь, в идеале, должна быть устроена по форме креста. Когда-то их прорубали на Неве и на Москве-реке.

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