Красная звезда Муссолини

Мало кто знает, но свое имя Бенито получил в честь мексиканского реформатора-президента Бенито Хуареса, а также социалистов Андреа Косты и Амилькаре Чиприани.

Отец, Алессандро Муссолини был действительно крутой социалист: писал листовки, выступал на митингах и даже несколько раз попадал в тюрьму. Впрочем, по своим идеям он скорее был близок к видному анархисту Бакунину.

Ну вот еще штрих к крутости: Алессандро был членом Второго (Социалистического) Интернационала. Это по тем временам было мощно.

Сам Бенито Муссолини несколько раз с гордостью заявлял о том, что встретил в Швейцарии Ленина, и тот вызвал его восхищение.

Когда в результате пролетарской революции Россия покинула союзников (и Италию в том числе), Муссолини к тому времени уже был милитаристом, потому в политических целях он изменил свое публичное отношение к Ленину, но в узком кругу продолжал восхищаться Лениным и русской революцией.

А как же Гитлер?

Бенито Муссолини презирал Гитлера, называя его «ужасным сексуальным дегенератом, опасным типом». Национал-социализм Муссолини считал пародией на фашизм, «его неудачной и скотской имитацией».

«Кто такие нацисты? — задавалась вопросом официальная газета фашистов «Пополо д’Италия». — Убийцы и педерасты».

Фашистская Италия вполне могла заключить прочный союз с Советской Россией. Муссолини, который пристально следил за успехами русской революции, единственный из всех европейских руководителей согласился дать политическое убежище Льву Троцкому, основателю Красной Армии.

В 1934-м году Бенито Муссолини даже остановил Гитлера от анексии Австрии. Фашистский лидер распорядился двинуть четыре дивизии к границе с Австрией, чтобы они отбросили немейские войска в случае аншлюса. Муссолини готов был порвать всякие отношения с Берлином и новым рейхканцлером, в котором он видел «опасного сумасшедшего».

Гитлер испугался и отказался от немедленного аншлюса. Публично отмежевался от путчистов. Как бы утерся. А ведь для Гитлера – Дуче был старшим Братом.

Российский историк Л.С. Белоусов. (Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. М.: Машиностроение. 1993. С. — 215) отмечает, что 1926-м и 1927-м годах Гитлер неоднократно просил Муссолини о его фотографии, но дуче оставался глух к просьбам будущего фюрера.

В конце 1934 года Муссолини ещё резче стал отзываться о нацизме, называя его «продуктом язычества и пережитком первобытного строя», «расизмом из психиатрической лечебницы», в то время как фашизм уважает права человека и создаёт прочные религиозные основы для семьи.

Когда дуче созвал съезд «фашистского интернационала», он демонстративно не пригласил на него нацистов. В Монтро собрались представители 16 стран. На съезде фашистские интернационалисты публично осудили кампанию нацистов против евреев.

Муссолини до последнего говорил о революции, деле Ленина-Троцкого и своей судьбе связанной с ней.

В одном из своих последних интервью дуче был предельно откровенен: «Моя звезда упала. Я работаю, и я стараюсь, но знаю, что всё это лишь фарс… Я жду конца трагедии, и я уже не один из актёров, а последний из зрителей».

Муссолини захаживал и сюда, в "Красные пиджаки". Молодой и темпераментный, может он делился тут мыслями о Ленине среди других сибаритов - будущих фашистов. Может?

Может. А вы такого дуче даже не знали.

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