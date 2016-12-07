Кошмар на Югре

Трагедия произошла 4 декабря около 16:00 по местному времени. По трассе «Ханты-Мансийск — Тюмень» с соревнований домой, в Нефтеюганск, возвращались воспитанники детской спортивной школы «Сибиряк», участники команды по спортивной акробатике. На 31 километре от Ханты-Мансийска водитель автобуса «Кароса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он задел автомобиль «Вольво» с полуприцепом, и столкнулся с автомашиной «Скания».

В результате трагедии 12 человек, в том числе, 10 детей, погибли. Всего, с учётом них, в ДТП пострадали 34 человека. Из них 30 — те, кто находились в автобусе. Также травмы получили водители обоих грузовых автомобилей и водитель и пассажир легковой машины. 17 человек (12 детей и пятеро взрослых) находятся в окружной больнице Югры. Их состояние тяжёлое и крайне тяжёлое.

К сожалению, эта трагедия не единственная. В июне 2010 года в результате ДТП в районе Омска пострадали 16 воспитанников спортивного клуба «Сибирский Нефтянник», двое взрослых и ребенок погибли; в это же время, в аварии, которая произошла в Туве, пострадали школьники, которые ехали из села в райцентр сдавать ЕГЭ. Тогда пострадали девять детей и трое взрослых. 29 октября 2011 года в Саратове, в микроавтобус, перевозивший 16 шестиклассников врезался бензовоз Камаз. В результате аварии двое детей скончались на месте…

Это трагедия вызвала, конечно, большой шок не только в обществе, но и в стенах Государственной думы. Парламентарии решили принять беспрецедентные меры обратившись к премьеру Дмитрию Медведеву (есть в распоряжении РП) Но в начале разберемся почему происходят все эти страшные трагедии.

В чем причина?

К сожалению, это далеко не полный перечень вопиющих случаев нарушения правил дорожного движения, жертвами которых стали дети. При этом важно, что за жизнь пострадавших детей отвечали в момент перевозки не родители, а перевозчики взявшие на себя соответствующие обязательства. И кстати, показательно, что во всех случаях организаторами перевозок выступали образовательные учреждения.

Причины всех происшествий разные, но в результате всегда обнаруживаются факты несоблюдения установленных правил безопасности дорожного движения и правил организованной перевозки группы детей автобусами. В Правилах перевозки указано, что заявка на сопровождение группы автомобилями ГИБДД подается только в том случае, если детей едет не меньше трех. Но это чистая формальность, поскольку чаще всего подается только уведомление информационного характера. Никто ни за что не отвечает.

Особенно это касается междугородних перевозок, где максимально возрастают опасные риски.

Как по правилам?

Важно понимать, что сопровождающий автомобиль подразделения ГИБДД не просто следует перед автобусом. При осуществлении сопровождения нарядом существует целый комплекс мер: например, анализ складывающейся оперативной обстановке на маршруте сопровождения, меры реагирования на ее изменение, взаимодействия с нарядами дорожно-патрульной службы на всем маршруте.

При сопровождении одним автомобилем он с целью предупреждения выезда встречного транспорта на полосу движения должен ехать на расстоянии6 обеспечивающим безопасность их движения, исходя из условий возможных рисков.

Чтобы не быть голословными: примером необходимости сопровождения детей на международном сообщении может стать случай в Нижневартовске (все та же Югра!) в декабре 2014 года. Тогда в колонне следовало всего два автобуса с детьми и согласно нынешним правилам достаточно было уведомить об этом компетентные органы. Тем ни менее автобусы следовали в сопровождении машины ГИБДД, водитель которой предотвратил их столкновение с двумя грузовиками.

В результате ни один ребенок не пострадал, что не скажешь о чудовищной трагедии этих выходных.

Что делать?

Депутат Госдумы Владимир Сысоев обратился к премьеру правительства Дмитрию Медведеву (копия имеется в РП) с просьбой дать поручения МВД подготовить изменения в нормативные акты по регулированию перевозок детей в автобусах. В первую очередь парламентарий предлагает закрепить в качестве обязательного условия сопровождения автомобилями службы такие автобусы, а не принимать в отписки школ в качестве формальной бумаге цена которой – жизнь детей.

Также обязательным условием должно быть присутствие медицинского работника независимости от длительности маршрута. Казалось бы очевидное правило, но нет – сейчас его не придерживаются.

Далее, согласно Постановлению Правительства к управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, допускаются водители, имеющие стаж работы соответствующей категории не менее одного года. А по правилам дорожного движения начинающим водителем считается водитель, имеющий стаж по этой категории менее двух лет!

«Возникает закономерный вопрос, - рассказал РП депутат Владимир Сысоев, - может ли начинающий водитель обеспечить необходимую безопасность детей на дороге, тем более на больших расстояниях? Готовы ли мы доверить ему своих детей? Все это – и увеличение стажа для таких водителей, и обязательное присутствие сопроводительных машин я прошу рассмотреть нашего премьера. Если мы сейчас не отрегулируем эти нормы безопасности, то трагедия в Югре может повторится в других городах. От этого становится страшно»

От редакции

Редакция «Русской Планеты» обращается к родителям: будьте бдительны! Проверяйте соответствующую документацию водителей и обязательно требуйте организацию сопровождения детских автобусов. Кошмар на Югре не должен повторится!

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